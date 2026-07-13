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Польша обвинила Запад в слабой "десоветизации" России
Польша обвинила Запад в слабой "десоветизации" России - 13.07.2026 Украина.ру
Польша обвинила Запад в слабой "десоветизации" России
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Запад "недостаточно усердно" работал над "десоветизацией" России после распада СССР, что позволило имперской идеологии вернуться. Об этом 13 июля он сказал в интервью Il Messaggero
2026-07-13T12:32
2026-07-13T12:32
2026-07-13T13:51
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По его словам, в 1990-е казалось, что Россия движется к демократии, но с приходом Путина вернулись царская и советская имперские идеологии. "Запад упустил возможность провести глубокую трансформацию российского государства", — посетовал Сикорский.При этом он признал, что Польша ожидает от Москвы "в лучшем случае" лишь провокаций, а не полномасштабного нападения. Варшава готова к обороне, но паники нет.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киеву срочно нужно оружие: что может измениться сегодня? Хроника событий на утро 13 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, польша, сикорский, владимир путин, запад, мид, мир без границ
Новости, Россия, Польша, Сикорский, Владимир Путин, Запад, МИД, Мир без границ
Польша обвинила Запад в слабой "десоветизации" России
12:32 13.07.2026 (обновлено: 13:51 13.07.2026)
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Запад "недостаточно усердно" работал над "десоветизацией" России после распада СССР, что позволило имперской идеологии вернуться. Об этом 13 июля он сказал в интервью Il Messaggero
По его словам, в 1990-е казалось, что Россия движется к демократии, но с приходом Путина вернулись царская и советская имперские идеологии. "Запад упустил возможность провести глубокую трансформацию российского государства", — посетовал Сикорский.
При этом он признал, что Польша ожидает от Москвы "в лучшем случае" лишь провокаций, а не полномасштабного нападения. Варшава готова к обороне, но паники нет.
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