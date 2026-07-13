https://ukraina.ru/20260713/kievu-srochno-nuzhno-oruzhie-chto-mozhet-izmenitsya-segodnya-khronika-sobytiy-na-utro-13-iyulya-1081390772.html

Киеву срочно нужно оружие: что может измениться сегодня? Хроника событий на утро 13 июля

Киеву срочно нужно оружие: что может измениться сегодня? Хроника событий на утро 13 июля - 13.07.2026 Украина.ру

Киеву срочно нужно оружие: что может измениться сегодня? Хроника событий на утро 13 июля

Европа требует срочно нарастить помощь Украине — задержки "очень дорого обойдутся". Тем временем Иран возобновил удары по американским базам в регионе после атак США

2026-07-13T10:05

2026-07-13T10:05

2026-07-13T10:05

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Киеву пообещали "всё необходимое"Европейские союзники Украины требуют немедленного увеличения военной помощи Киеву, предупреждая, что любые задержки с поставками вооружений и финансированием обойдутся западным странам "очень дорого". Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.Вопрос срочного наращивания поддержки станет одной из ключевых тем встречи так называемой "коалиции желающих", встреча которой проходит сегодня, 13 июля. По словам европейского дипломата, цитируемого изданием, необходимо "дать Украине всё необходимое", поскольку настало время оказывать давление."Коалиция желающих" — неформальное объединение стран, которые активно поддерживают Киев вооружением и финансами. Западные союзники опасаются, что затягивание поставок может ослабить обороноспособность ВСУ и подорвать их способность сдерживать наступление российских войск.Ранее несколько европейских лидеров заявляли о необходимости увеличения производства боеприпасов и систем ПВО для Украины. Однако на фоне внутренних экономических трудностей и политических разногласий некоторые страны задерживают выполнение обещаний.В Москве неоднократно предупреждали, что поставки западных вооружений Киеву лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. В МИД РФ подчеркивали, что любое вооружение, поставляемое на Украину, является законной целью для российских военных, а страны, поставляющие оружие, становятся де-факто сторонами конфликта. Очередные призывы европейских союзников к "срочным поставкам" свидетельствуют о панике в Брюсселе и Вашингтоне на фоне успехов российских войск. Однако вместо того чтобы искать пути к урегулированию, Запад продолжает делать ставку на военное решение, что, по мнению Москвы, лишь ухудшает ситуацию и отдаляет возможность реального мира.Кровавая ночь на Ближнем ВостокеВашингтон и Тегеран вновь обменялись военными ударами, продолжая стремительную эскалацию на Ближнем Востоке. В ночь на 13 июля США нанесли серию атак по десяткам целей на территории Ирана, а иранские вооруженные силы ответили ударами по американским объектам в нескольких странах региона.Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило нанесение новых ударов по иранским объектам, заявив, что их целью было "снижение способности Тегерана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно пересекающие Ормузский пролив". По данным Пентагона, атаке подверглись системы ПВО, береговые радиолокационные станции, ракетные комплексы и морские катера. Впервые в ходе этой кампании были задействованы ударные морские дроны.В ответ на удары США иранские силы нанесли ракетные и беспилотные удары по американским военным объектам в Иордании, Катаре, Омане, Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне и Кувейте. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Ударам также подвергся иранский остров Кешм, где, по данным СМИ, прогремели взрывы.Особое внимание привлекло то, что Тегеран возобновил удары по ОАЭ и Катару — странам, которые ранее выступали в роли посредников в переговорах. Катар не подвергался иранским атакам с апреля, а ОАЭ — с начала мая. Тем временем Иран подтвердил, что закрыл Ормузский пролив для международного судоходства, что создает прямую угрозу глобальным поставкам энергоносителей. В США заявили, что не признают за Ираном права контролировать пролив, и пообещали обеспечить безопасность судоходства силами военно-морского флота.Фронтовая сводка Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в ночь с 12 на 13 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, в период с 20.00 12 июля до 08.00 13 июля массированная атака БПЛА была отражена над территориями 16 регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Наибольшее количество дронов уничтожено над Белгородской, Брянской и Курской областями — на этих направлениях противник традиционно предпринимает наиболее интенсивные попытки прорыва. Перехваты также осуществлялись в небе над Волгоградской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и Республикой Адыгея.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Купянском направлении подразделения ВС РФ расширяют зону контроля в городе. Бои продолжаются в Купянске-Узловом, Ковшаровке и Куриловке. Противник оказывает сопротивление, но не способен остановить продвижение российских войск.На Запорожском направлении идут позиционные бои. Российские подразделения наносят удары по логистическим цепочкам и военным объектам ВСУ. Зафиксировано продвижение западнее Новосёловки, Копаней и Ровного, что позволяет улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего наступления.На Добропольском направлении сохраняются тяжелые бои у Мирного, Сергеевки, Шевченко и Белицкого. ВС РФ продолжают оказывать давление в сторону Доброполья, противник несет потери и пытается перебрасывать резервы, однако их своевременно выявляют и уничтожают.На Днепровском направлении российские подразделения закрепляются в районах Александровки, Богодаровки и Новоскелеватого, продвигаясь к Великомихайловке. Занятие этих населенных пунктов позволит перерезать важные логистические маршруты противника.На Краснолиманском направлении продолжается зачистка позиций противника и удары по его логистической инфраструктуре. Существенных изменений на остальных участках не зафиксировано.

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