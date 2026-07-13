https://ukraina.ru/20260713/leonkov-o-zaschite-neba-rossiya-s-maksimalnoy-skorostyu-zakryvaet-breshi-v-pvo-1081404161.html

Леонков о защите неба: Россия с максимальной скоростью закрывает бреши в ПВО

Леонков о защите неба: Россия с максимальной скоростью закрывает бреши в ПВО - 13.07.2026 Украина.ру

Леонков о защите неба: Россия с максимальной скоростью закрывает бреши в ПВО

Производство средств ПВО не такое быстрое, как производство беспилотников, но процесс "латания дыр" идет с максимальной скоростью. На украинские дроны работают 500 предприятий, тогда как на российские ЗРК — лишь десятки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков

2026-07-13T13:02

2026-07-13T13:02

2026-07-13T13:02

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Оценивая состояние российской ПВО, Леонков заявил, что производство ЗРК отстает от дронов, но процесс латания дыр идет с максимальной скоростью.Он отметил, что производство средств ПВО не такое быстрое, как производство беспилотников. "На украинские дроны работают 500 предприятий, а на наши ЗРК – десятки. К тому же, ЗРК – это более сложное изделие", — пояснил собеседник Украина.ру.Эксперт заявил, что российская ПВО оперативно устраняет все бреши, которые выявляют атаки дронов. "Процесс латания дыр в системе ПВО, которыми пользуются украинские беспилотники, происходит с максимально возможной скоростью", — указал Леонков.Эксперт также подчеркнул, что, когда происходят атаки, специалисты выявляют новые дыры в ПВО и стараются их закрыть. "Когда такие атаки происходят, мы, опять-таки, выявляем новые дыры в ПВО и пытаемся их закрыть", — добавил он."ЗРК — более сложное изделие, чем беспилотники, но мы работаем с максимальной скоростью", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Про ситуацию с топливом в России — в материале "Михаил Делягин: У нас проблемы с бензином не из-за ударов по НПЗ, а из-за проведения налогового маневра" на сайте Украина.ру.

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