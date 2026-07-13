Леонков о защите неба: Россия с максимальной скоростью закрывает бреши в ПВО - 13.07.2026 Украина.ру
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Леонков о защите неба: Россия с максимальной скоростью закрывает бреши в ПВО
Леонков о защите неба: Россия с максимальной скоростью закрывает бреши в ПВО - 13.07.2026 Украина.ру
Леонков о защите неба: Россия с максимальной скоростью закрывает бреши в ПВО
Производство средств ПВО не такое быстрое, как производство беспилотников, но процесс "латания дыр" идет с максимальной скоростью. На украинские дроны работают 500 предприятий, тогда как на российские ЗРК — лишь десятки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
2026-07-13T13:02
2026-07-13T13:02
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Оценивая состояние российской ПВО, Леонков заявил, что производство ЗРК отстает от дронов, но процесс латания дыр идет с максимальной скоростью.Он отметил, что производство средств ПВО не такое быстрое, как производство беспилотников. "На украинские дроны работают 500 предприятий, а на наши ЗРК – десятки. К тому же, ЗРК – это более сложное изделие", — пояснил собеседник Украина.ру.Эксперт заявил, что российская ПВО оперативно устраняет все бреши, которые выявляют атаки дронов. "Процесс латания дыр в системе ПВО, которыми пользуются украинские беспилотники, происходит с максимально возможной скоростью", — указал Леонков.Эксперт также подчеркнул, что, когда происходят атаки, специалисты выявляют новые дыры в ПВО и стараются их закрыть. "Когда такие атаки происходят, мы, опять-таки, выявляем новые дыры в ПВО и пытаемся их закрыть", — добавил он."ЗРК — более сложное изделие, чем беспилотники, но мы работаем с максимальной скоростью", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Про ситуацию с топливом в России — в материале "Михаил Делягин: У нас проблемы с бензином не из-за ударов по НПЗ, а из-за проведения налогового маневра" на сайте Украина.ру.
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Леонков о защите неба: Россия с максимальной скоростью закрывает бреши в ПВО

13:02 13.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Производство средств ПВО не такое быстрое, как производство беспилотников, но процесс "латания дыр" идет с максимальной скоростью. На украинские дроны работают 500 предприятий, тогда как на российские ЗРК — лишь десятки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
Оценивая состояние российской ПВО, Леонков заявил, что производство ЗРК отстает от дронов, но процесс латания дыр идет с максимальной скоростью.
Он отметил, что производство средств ПВО не такое быстрое, как производство беспилотников. "На украинские дроны работают 500 предприятий, а на наши ЗРК – десятки. К тому же, ЗРК – это более сложное изделие", — пояснил собеседник Украина.ру.
Эксперт заявил, что российская ПВО оперативно устраняет все бреши, которые выявляют атаки дронов. "Процесс латания дыр в системе ПВО, которыми пользуются украинские беспилотники, происходит с максимально возможной скоростью", — указал Леонков.
Эксперт также подчеркнул, что, когда происходят атаки, специалисты выявляют новые дыры в ПВО и стараются их закрыть. "Когда такие атаки происходят, мы, опять-таки, выявляем новые дыры в ПВО и пытаемся их закрыть", — добавил он.
"ЗРК — более сложное изделие, чем беспилотники, но мы работаем с максимальной скоростью", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию с топливом в России — в материале "Михаил Делягин: У нас проблемы с бензином не из-за ударов по НПЗ, а из-за проведения налогового маневра" на сайте Украина.ру.
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