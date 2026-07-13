https://ukraina.ru/20260713/eto-nichego-ne-izmenit-manoylo-o-posledstviyakh-smerti-lindsi-grema-1081419512.html
"Это ничего не изменит": Манойло о последствиях смерти Линдси Грэма
"Это ничего не изменит": Манойло о последствиях смерти Линдси Грэма - 13.07.2026 Украина.ру
"Это ничего не изменит": Манойло о последствиях смерти Линдси Грэма
В субботу, 11 июля, американский сенатор Линдси Грэм*, активно выступавший за жесткие санкции против России скончался после "внезапной и непродолжительной... Украина.ру, 13.07.2026
2026-07-13T17:13
2026-07-13T17:13
2026-07-13T17:13
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россия
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линдси грэм
владимир зеленский
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антироссийские санкции
русофобия
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В субботу, 11 июля, американский сенатор Линдси Грэм*, активно выступавший за жесткие санкции против России скончался после "внезапной и непродолжительной болезни". Об этом сообщили на странице его офиса в соцсетях.За день до смерти Грэм* посещал Украину и встречался с Владимиром Зеленским. О том, чего следует ожидать России после кончины видного антироссийского политика, изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Россия, Украина, Линдси Грэм, Владимир Зеленский, Украина.ру, прогнозы СВО, антироссийские санкции, Русофобия, экстремисты