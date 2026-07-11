Трамп продолжает политику "ни мира, ни войны": Леонков оценил результаты саммита НАТО - 11.07.2026 Украина.ру
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Трамп продолжает политику "ни мира, ни войны": Леонков оценил результаты саммита НАТО
Трамп продолжает политику "ни мира, ни войны": Леонков оценил результаты саммита НАТО - 11.07.2026 Украина.ру
Трамп продолжает политику "ни мира, ни войны": Леонков оценил результаты саммита НАТО
Трамп не может повышать градус эскалации настолько, чтобы произошло немедленное столкновение США и России. Саммит в Анкаре показал, что разногласия между Европой и США носили декоративный характер. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
2026-07-11T05:00
2026-07-11T05:00
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Расценивая расклад сил по итогам саммита НАТО, Леонков заявил, что все было ожидаемо. Он отметил, что президент США Дональд Трамп продолжает свою прежнюю политику "ни мира, ни войны". "Он не может повышать градус эскалации настолько, чтобы произошло немедленное столкновение США и России. При этом он не хочет достичь мира, который бы привел к завершению СВО на условиях России. И он оставляет помощь Украине для того, чтобы иметь хоть какой-то рычаг давления на нас", — пояснил он.По словам эксперта, саммит в Анкаре показал, что разногласия между Европой и США носили чисто декоративный характер. "Просто европейцы выпрашивали себе более привлекательные условия в этом новом Альянсе. И вся структура НАТО сейчас переформатируется по той стратегии, которая принималась еще во времена предыдущего президентства Трампа", — отметил Леонков.В итоговом коммюнике саммита прозвучала ключевая фраза о том, что евроатлантическая безопасность в приоритете, а ее главный противник — Россия."Вектор на милитаризацию Европы направлен против нас", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Федор Лукьянов: Для Трампа война Украины и России — фон, чтобы "отменить" Испанию и заработать миллиарды" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, европа, дональд трамп, нато, главные новости, главное, милитаризация, мир без границ, сво, новости сво россия, прогнозы сво, война, война на украине, международные отношения, международная политика, эскалация, будет ли война с нато
Новости, Россия, США, Европа, Дональд Трамп, НАТО, Главные новости, главное, милитаризация, Мир без границ, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, война, война на Украине, международные отношения, Международная политика, эскалация, будет ли война с НАТО

Трамп продолжает политику "ни мира, ни войны": Леонков оценил результаты саммита НАТО

05:00 11.07.2026
 
© REUTERS / Umit Bektas
- РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Umit Bektas
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Трамп не может повышать градус эскалации настолько, чтобы произошло немедленное столкновение США и России. Саммит в Анкаре показал, что разногласия между Европой и США носили декоративный характер. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
Расценивая расклад сил по итогам саммита НАТО, Леонков заявил, что все было ожидаемо. Он отметил, что президент США Дональд Трамп продолжает свою прежнюю политику "ни мира, ни войны".
"Он не может повышать градус эскалации настолько, чтобы произошло немедленное столкновение США и России. При этом он не хочет достичь мира, который бы привел к завершению СВО на условиях России. И он оставляет помощь Украине для того, чтобы иметь хоть какой-то рычаг давления на нас", — пояснил он.
По словам эксперта, саммит в Анкаре показал, что разногласия между Европой и США носили чисто декоративный характер.
"Просто европейцы выпрашивали себе более привлекательные условия в этом новом Альянсе. И вся структура НАТО сейчас переформатируется по той стратегии, которая принималась еще во времена предыдущего президентства Трампа", — отметил Леонков.
В итоговом коммюнике саммита прозвучала ключевая фраза о том, что евроатлантическая безопасность в приоритете, а ее главный противник — Россия.
"Вектор на милитаризацию Европы направлен против нас", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале "Федор Лукьянов: Для Трампа война Украины и России — фон, чтобы "отменить" Испанию и заработать миллиарды" на сайте Украина.ру.
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