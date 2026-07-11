https://ukraina.ru/20260711/tramp-prodolzhaet-politiku-ni-mira-ni-voyny-leonkov-otsenil-rezultaty-sammita-nato-1081354402.html

Трамп продолжает политику "ни мира, ни войны": Леонков оценил результаты саммита НАТО

Трамп продолжает политику "ни мира, ни войны": Леонков оценил результаты саммита НАТО - 11.07.2026 Украина.ру

Трамп продолжает политику "ни мира, ни войны": Леонков оценил результаты саммита НАТО

Трамп не может повышать градус эскалации настолько, чтобы произошло немедленное столкновение США и России. Саммит в Анкаре показал, что разногласия между Европой и США носили декоративный характер. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков

2026-07-11T05:00

2026-07-11T05:00

2026-07-11T05:00

новости

россия

сша

европа

дональд трамп

нато

главные новости

главное

милитаризация

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/06/1081115551_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_23791b88515230a28e7d1cd034e564a9.jpg

Расценивая расклад сил по итогам саммита НАТО, Леонков заявил, что все было ожидаемо. Он отметил, что президент США Дональд Трамп продолжает свою прежнюю политику "ни мира, ни войны". "Он не может повышать градус эскалации настолько, чтобы произошло немедленное столкновение США и России. При этом он не хочет достичь мира, который бы привел к завершению СВО на условиях России. И он оставляет помощь Украине для того, чтобы иметь хоть какой-то рычаг давления на нас", — пояснил он.По словам эксперта, саммит в Анкаре показал, что разногласия между Европой и США носили чисто декоративный характер. "Просто европейцы выпрашивали себе более привлекательные условия в этом новом Альянсе. И вся структура НАТО сейчас переформатируется по той стратегии, которая принималась еще во времена предыдущего президентства Трампа", — отметил Леонков.В итоговом коммюнике саммита прозвучала ключевая фраза о том, что евроатлантическая безопасность в приоритете, а ее главный противник — Россия."Вектор на милитаризацию Европы направлен против нас", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Федор Лукьянов: Для Трампа война Украины и России — фон, чтобы "отменить" Испанию и заработать миллиарды" на сайте Украина.ру.

россия

сша

европа

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, европа, дональд трамп, нато, главные новости, главное, милитаризация, мир без границ, сво, новости сво россия, прогнозы сво, война, война на украине, международные отношения, международная политика, эскалация, будет ли война с нато