https://ukraina.ru/20260711/leonkov-o-planakh-zapada-ukraina--proksi-strana-kotoruyu-lomayut-o-rossiyskuyu-oboronu-1081354591.html

Леонков о планах Запада: Украина — прокси-страна, которую ломают о российскую оборону

Леонков о планах Запада: Украина — прокси-страна, которую ломают о российскую оборону - 11.07.2026 Украина.ру

Леонков о планах Запада: Украина — прокси-страна, которую ломают о российскую оборону

Модель Украины как прокси-страны не предполагает ее вступления в НАТО — это инструмент, который ломают о российскую оборону. Запад стремится оставить на Украине выжженное поле, чтобы ослабить экономику России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков

2026-07-11T06:00

2026-07-11T06:00

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Рассуждая о том, превратится ли СВО в противостояние европейской экономики и российской армии, Леонков заявил, что Украина никогда не станет полноправным членом НАТО — она используется лишь как прокси-инструмент."Это инструмент, который ломают о российскую оборону, не считаясь с потерями киевского режима на фронте и в тылу", — пояснил собеседник Украина.ру.По мнению эксперта, Запад стремится окончательно разрушить Украину. "Оставив там выжженное поле, которое нам придется восстанавливать. По их мнению, это ослабит нашу экономику и позволит им через какое-то время начать боевые действия с нами", — отметил Леонков.Он также обратил внимание на учения НАТО у российских границ. "Они всегда подразумевают аннексию двух наших регионов: Калининграда и Крыма", — добавил эксперт."Украина — инструмент, который ломают о российскую оборону", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Федор Лукьянов: Для Трампа война Украины и России — фон, чтобы "отменить" Испанию и заработать миллиарды" на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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