Леонков о планах Запада: Украина — прокси-страна, которую ломают о российскую оборону - 11.07.2026 Украина.ру
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Леонков о планах Запада: Украина — прокси-страна, которую ломают о российскую оборону
Леонков о планах Запада: Украина — прокси-страна, которую ломают о российскую оборону - 11.07.2026 Украина.ру
Леонков о планах Запада: Украина — прокси-страна, которую ломают о российскую оборону
Модель Украины как прокси-страны не предполагает ее вступления в НАТО — это инструмент, который ломают о российскую оборону. Запад стремится оставить на Украине выжженное поле, чтобы ослабить экономику России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
2026-07-11T06:00
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Рассуждая о том, превратится ли СВО в противостояние европейской экономики и российской армии, Леонков заявил, что Украина никогда не станет полноправным членом НАТО — она используется лишь как прокси-инструмент."Это инструмент, который ломают о российскую оборону, не считаясь с потерями киевского режима на фронте и в тылу", — пояснил собеседник Украина.ру.По мнению эксперта, Запад стремится окончательно разрушить Украину. "Оставив там выжженное поле, которое нам придется восстанавливать. По их мнению, это ослабит нашу экономику и позволит им через какое-то время начать боевые действия с нами", — отметил Леонков.Он также обратил внимание на учения НАТО у российских границ. "Они всегда подразумевают аннексию двух наших регионов: Калининграда и Крыма", — добавил эксперт."Украина — инструмент, который ломают о российскую оборону", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Федор Лукьянов: Для Трампа война Украины и России — фон, чтобы "отменить" Испанию и заработать миллиарды" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, россия, дональд трамп, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, война, калининград, крым, экономика, российская экономика, чем закончится война на украине, война на украине
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Леонков о планах Запада: Украина — прокси-страна, которую ломают о российскую оборону

06:00 11.07.2026
 
© Фотокладбище
кладбище - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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Модель Украины как прокси-страны не предполагает ее вступления в НАТО — это инструмент, который ломают о российскую оборону. Запад стремится оставить на Украине выжженное поле, чтобы ослабить экономику России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
Рассуждая о том, превратится ли СВО в противостояние европейской экономики и российской армии, Леонков заявил, что Украина никогда не станет полноправным членом НАТО — она используется лишь как прокси-инструмент.
"Это инструмент, который ломают о российскую оборону, не считаясь с потерями киевского режима на фронте и в тылу", — пояснил собеседник Украина.ру.
По мнению эксперта, Запад стремится окончательно разрушить Украину. "Оставив там выжженное поле, которое нам придется восстанавливать. По их мнению, это ослабит нашу экономику и позволит им через какое-то время начать боевые действия с нами", — отметил Леонков.
Он также обратил внимание на учения НАТО у российских границ. "Они всегда подразумевают аннексию двух наших регионов: Калининграда и Крыма", — добавил эксперт.
"Украина — инструмент, который ломают о российскую оборону", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале "Федор Лукьянов: Для Трампа война Украины и России — фон, чтобы "отменить" Испанию и заработать миллиарды" на сайте Украина.ру.
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