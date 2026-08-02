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Демократ перечеркнет договоренности: Бавырин о смене власти в США

Демократ перечеркнет договоренности: Бавырин о смене власти в США - 02.08.2026 Украина.ру

Демократ перечеркнет договоренности: Бавырин о смене власти в США

Позиция президента США Дональда Трампа — не отмена угрозы, а отсрочка. Если через три года президентом станет демократ, договоренности перечеркнут. Владимир Зеленский выдает за главный результат лицензию на Patriot — запуск займет два года

2026-08-02T05:00

2026-08-02T05:00

2026-08-02T05:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин.По словам эксперта, ресурсов у США может и не хватить, чтобы вооружить Украину до зубов. Но надо понимать, что позиция Трампа — это не отмена угрозы, а отсрочка.Эксперт отметил, что Зеленский выдает за главный результат поездки в Вашингтон одобрение Трампом производства Patriot по лицензии."Понятно, потребуется минимум два года на то, чтобы его запустить. Учитывая, что Россия попытается унасекомить это производство собственными ракетами. Тем не менее, это время пролетит незаметно", — заявил Бавырин.Политолог напомнил, что три года назад Украина нанесла первый ракетный удар по "старой" российской территории — тогда ракета упала в Таганроге между художественным музеем и кафе."Даже британские СМИ писали, что в окрестностях никаких военных целей не было. А теперь ракетная угроза со стороны киевского режима вышла на принципиально иной уровень", — сказал Бавырин.Эксперт подчеркнул, что Украина многое потеряла и потеряет еще, но издержки для России по мере продления конфликта тоже будут возрастать."В США будет новый президент и Конгресс. Вдруг производство Patriot они тоже смогут наладить. Да и Европа с курса на милитаризацию никуда сворачивать не собирается. Одним словом, нам нельзя расслабляться", — резюмировал Бавырин.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, мир без границ