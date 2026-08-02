https://ukraina.ru/20260802/mozhno-napechatat-dengi-no-nelzya-napechatat-lyudey-golubovskiy-o-posledney-zime-dlya-kievskogo-1082042485.html

"Можно напечатать деньги, но нельзя напечатать людей": Голубовский о последней зиме для киевского режима

"Можно напечатать деньги, но нельзя напечатать людей": Голубовский о последней зиме для киевского режима - 02.08.2026 Украина.ру

"Можно напечатать деньги, но нельзя напечатать людей": Голубовский о последней зиме для киевского режима

Зима может стать последней для киевского режима, но не из-за паралича энергоснабжения. Скрытый надрыв станет явным из-за политических изменений в Европе и невозможности напечатать людей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2026-08-02T04:30

2026-08-02T04:30

2026-08-02T04:30

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По словам эксперта, на Украине уже паникуют в предвкушении надвигающейся зимы, которую Зеленский назвал тяжелой или крайне тяжелой.Эксперт отметил, что атака на энергетику этому поможет, но не ждет полного паралича энергетической системы Украины из-за наличия атомных компонентов."По ним, конечно, никто бить не будет. Часть генерации они на АЭС вытянут и смогут в режиме частичного энергообеспечения прожить зимой", — резюмировал Голубовский.Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Германия может разрушить единство Европы, которая воюет с Россией под флагом Украины читайте на сайте Украина.ру.

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