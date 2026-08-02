"Можно напечатать деньги, но нельзя напечатать людей": Голубовский о последней зиме для киевского режима - 02.08.2026 Украина.ру
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"Можно напечатать деньги, но нельзя напечатать людей": Голубовский о последней зиме для киевского режима
"Можно напечатать деньги, но нельзя напечатать людей": Голубовский о последней зиме для киевского режима - 02.08.2026 Украина.ру
"Можно напечатать деньги, но нельзя напечатать людей": Голубовский о последней зиме для киевского режима
Зима может стать последней для киевского режима, но не из-за паралича энергоснабжения. Скрытый надрыв станет явным из-за политических изменений в Европе и невозможности напечатать людей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2026-08-02T04:30
2026-08-02T04:30
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По словам эксперта, на Украине уже паникуют в предвкушении надвигающейся зимы, которую Зеленский назвал тяжелой или крайне тяжелой.Эксперт отметил, что атака на энергетику этому поможет, но не ждет полного паралича энергетической системы Украины из-за наличия атомных компонентов."По ним, конечно, никто бить не будет. Часть генерации они на АЭС вытянут и смогут в режиме частичного энергообеспечения прожить зимой", — резюмировал Голубовский.Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Германия может разрушить единство Европы, которая воюет с Россией под флагом Украины читайте на сайте Украина.ру.
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новости, европа, украина, германия, дмитрий голубовский, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Европа, Украина, Германия, Дмитрий Голубовский, Владимир Зеленский, Украина.ру

"Можно напечатать деньги, но нельзя напечатать людей": Голубовский о последней зиме для киевского режима

04:30 02.08.2026
 
© AP / Maryam Majd
- РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP / Maryam Majd
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Зима может стать последней для киевского режима, но не из-за паралича энергоснабжения. Скрытый надрыв станет явным из-за политических изменений в Европе и невозможности напечатать людей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
По словам эксперта, на Украине уже паникуют в предвкушении надвигающейся зимы, которую Зеленский назвал тяжелой или крайне тяжелой.
"Может быть, но не потому что там будет полностью парализовано энергоснабжение. В силу ряда других факторов в следующем году он надорвется. В том числе и в силу политических изменений в Европе, и в силу того, что можно напечатать деньги, но нельзя напечатать людей. По совокупности всех этих факторов скрытый надрыв в следующем году станет явным", — пояснил Голубовский.
Эксперт отметил, что атака на энергетику этому поможет, но не ждет полного паралича энергетической системы Украины из-за наличия атомных компонентов.
"По ним, конечно, никто бить не будет. Часть генерации они на АЭС вытянут и смогут в режиме частичного энергообеспечения прожить зимой", — резюмировал Голубовский.
Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Германия может разрушить единство Европы, которая воюет с Россией под флагом Украины читайте на сайте Украина.ру.
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