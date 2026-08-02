Заявление Зеленского о Крыме назвали вздором
© telegram ukr_2025_ruСегодня Зеленский заявил, что с начала конфликта потери ВСУ погибшими составили около 50 тысяч человек
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Руководитель центра поддержки переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко прокомментировал очередные высказывания Владимира Зеленского о полуострове. Об этом 2 августа он заявил в беседе с РИА Новости
"Вздорные заявления Зеленского о Крыме лишены всякого смысла. Это не более чем бессмысленная риторика, за которой не стоит реальных намерений или стратегий. Попытки давить на жителей республики извне ведут лишь к дальнейшей консолидации общества вокруг России", — отметил Бондаренко.
Ранее Зеленский заявил, что судьба Крыма не обсуждается в рамках переговоров об урегулировании, но при этом назвал полуостров "очень важной землёй, являющейся частью Украины".
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