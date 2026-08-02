https://ukraina.ru/20260802/zayavlenie-zelenskogo-o-kryme-nazvali-vzdorom-1082073830.html

Заявление Зеленского о Крыме назвали вздором

Заявление Зеленского о Крыме назвали вздором - 02.08.2026 Украина.ру

Заявление Зеленского о Крыме назвали вздором

Руководитель центра поддержки переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко прокомментировал очередные высказывания Владимира Зеленского о полуострове. Об этом 2 августа он заявил в беседе с РИА Новости

2026-08-02T14:39

2026-08-02T14:39

2026-08-02T14:39

новости

крым

владимир зеленский

елена бондаренко

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"Вздорные заявления Зеленского о Крыме лишены всякого смысла. Это не более чем бессмысленная риторика, за которой не стоит реальных намерений или стратегий. Попытки давить на жителей республики извне ведут лишь к дальнейшей консолидации общества вокруг России", — отметил Бондаренко.Ранее Зеленский заявил, что судьба Крыма не обсуждается в рамках переговоров об урегулировании, но при этом назвал полуостров "очень важной землёй, являющейся частью Украины". Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на Садовом кольце, угрозы украинкам, атака на Саратов. Хроника событий на утро 2 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, владимир зеленский, елена бондаренко