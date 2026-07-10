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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 10.07.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 0:00 мск 10 июля опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-07-10T00:20

2026-07-10T00:20

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 9 июля и в ночь на 10 июля объявлялась в Запорожской, Белгородской, Брянской, Орловской, Харьковской РФ областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Московской, Брянской, Смоленской, Ростовской, Калужской, Новгородской, Псковской, Запорожской, Тверской, Белгородской, Тульской, Херсонской, Владимирской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ленинградской, Волгоградской, Орловской областях крае.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Росавиация из-за угрозы БПЛА днём 9 июля вводила временные ограничения на полёты в аэропорту Калуги (12:35 мск), которые продолжают действовать к этому часу.Ранее сообщалось, что значительная часть Запорожской и Херсонской областей обесточена из-за атак на объекты энергоинфраструктуры.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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