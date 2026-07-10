Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 10.07.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 10.07.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 0:00 мск 10 июля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-07-10T00:20
2026-07-10T00:20
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 9 июля и в ночь на 10 июля объявлялась в Запорожской, Белгородской, Брянской, Орловской, Харьковской РФ областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Московской, Брянской, Смоленской, Ростовской, Калужской, Новгородской, Псковской, Запорожской, Тверской, Белгородской, Тульской, Херсонской, Владимирской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ленинградской, Волгоградской, Орловской областях крае.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Росавиация из-за угрозы БПЛА днём 9 июля вводила временные ограничения на полёты в аэропорту Калуги (12:35 мск), которые продолжают действовать к этому часу.Ранее сообщалось, что значительная часть Запорожской и Херсонской областей обесточена из-за атак на объекты энергоинфраструктуры.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, днр, лнр, запорожская область, белгородская область, брянская область, орловская область, харьковская область, крым, краснодарский край, московская область, смоленск, ростовская область, калужская область, псков, тверь, херсонская область, ленинградская область, волгоградская область, росавиация, аэропорт, аэропорты, пво, угроза, опасность, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

00:20 10.07.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 0:00 мск 10 июля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 9 июля и в ночь на 10 июля объявлялась в Запорожской, Белгородской, Брянской, Орловской, Харьковской РФ областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Московской, Брянской, Смоленской, Ростовской, Калужской, Новгородской, Псковской, Запорожской, Тверской, Белгородской, Тульской, Херсонской, Владимирской областях, в ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ленинградской, Волгоградской, Орловской областях крае.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Росавиация из-за угрозы БПЛА днём 9 июля вводила временные ограничения на полёты в аэропорту Калуги (12:35 мск), которые продолжают действовать к этому часу.
Ранее сообщалось, что значительная часть Запорожской и Херсонской областей обесточена из-за атак на объекты энергоинфраструктуры.
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