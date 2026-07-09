https://ukraina.ru/20260709/sibiga-rasskazal-o-novom-soglashenii-s-germaniey-po-bespilotnikam-1081264514.html
Сибига рассказал о новом соглашении с Германией по беспилотникам
Сибига рассказал о новом соглашении с Германией по беспилотникам - 09.07.2026 Украина.ру
Сибига рассказал о новом соглашении с Германией по беспилотникам
Украина и Германия заключили соглашение о запуске совместного производства беспилотников BARS, сообщил в своцсети Х глава украинского МИД Андрей Сибига
2026-07-09T13:59
2026-07-09T13:59
2026-07-09T14:18
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"Вместе с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом мы подписали соглашение о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов BARS", — написал Сибига.Он добавил, что этому поспособствовала совместная работа военного ведомства Украины и министерства обороны Германии.BARS впервые был официально упомянут украинской стороной в апреле 2025 года как один из новых проектов реактивных ударных беспилотников. Позднее украинские СМИ сообщили, что речь идет о разработанном в стране БПЛА для нанесения ударов по удаленным целям. При этом официальные данные о его дальности, скорости, боевой части и планируемых объемах производства не раскрывались.В апреле Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся украинские и совместные с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров реакция властей Германии на публикацию Россией адресов производителей БПЛА для Украины показала, что "на воре и шапка горит".Об атаках ВСУ - в материале Горят танкеры и резервуар "Тверской нефтебазы". ПВО сбила больше 70 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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Новости, Германия, Украина, Борис Писториус, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, МИД, Мир без границ
Сибига рассказал о новом соглашении с Германией по беспилотникам
13:59 09.07.2026 (обновлено: 14:18 09.07.2026)
Украина и Германия заключили соглашение о запуске совместного производства беспилотников BARS, сообщил в своцсети Х глава украинского МИД Андрей Сибига
"Вместе с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом мы подписали соглашение о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов BARS", — написал Сибига.
Он добавил, что этому поспособствовала совместная работа военного ведомства Украины и министерства обороны Германии.
BARS впервые был официально упомянут украинской стороной в апреле 2025 года как один из новых проектов реактивных ударных беспилотников. Позднее украинские СМИ сообщили, что речь идет о разработанном в стране БПЛА для нанесения ударов по удаленным целям. При этом официальные данные о его дальности, скорости, боевой части и планируемых объемах производства не раскрывались.
В апреле Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся украинские и совместные с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров реакция властей Германии на публикацию Россией адресов производителей БПЛА для Украины показала, что "на воре и шапка горит".