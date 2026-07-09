Сибига рассказал о новом соглашении с Германией по беспилотникам - 09.07.2026 Украина.ру
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Сибига рассказал о новом соглашении с Германией по беспилотникам
Сибига рассказал о новом соглашении с Германией по беспилотникам - 09.07.2026 Украина.ру
Сибига рассказал о новом соглашении с Германией по беспилотникам
Украина и Германия заключили соглашение о запуске совместного производства беспилотников BARS, сообщил в своцсети Х глава украинского МИД Андрей Сибига
2026-07-09T13:59
2026-07-09T14:18
новости
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"Вместе с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом мы подписали соглашение о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов BARS", — написал Сибига.Он добавил, что этому поспособствовала совместная работа военного ведомства Украины и министерства обороны Германии.BARS впервые был официально упомянут украинской стороной в апреле 2025 года как один из новых проектов реактивных ударных беспилотников. Позднее украинские СМИ сообщили, что речь идет о разработанном в стране БПЛА для нанесения ударов по удаленным целям. При этом официальные данные о его дальности, скорости, боевой части и планируемых объемах производства не раскрывались.В апреле Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся украинские и совместные с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров реакция властей Германии на публикацию Россией адресов производителей БПЛА для Украины показала, что "на воре и шапка горит".Об атаках ВСУ - в материале Горят танкеры и резервуар "Тверской нефтебазы". ПВО сбила больше 70 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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новости, германия, украина, борис писториус, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, украина.ру, мид, мир без границ
Новости, Германия, Украина, Борис Писториус, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, МИД, Мир без границ

Сибига рассказал о новом соглашении с Германией по беспилотникам

13:59 09.07.2026 (обновлено: 14:18 09.07.2026)
 
© ФотоАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото
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Украина и Германия заключили соглашение о запуске совместного производства беспилотников BARS, сообщил в своцсети Х глава украинского МИД Андрей Сибига
"Вместе с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом мы подписали соглашение о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов BARS", — написал Сибига.
Он добавил, что этому поспособствовала совместная работа военного ведомства Украины и министерства обороны Германии.
BARS впервые был официально упомянут украинской стороной в апреле 2025 года как один из новых проектов реактивных ударных беспилотников. Позднее украинские СМИ сообщили, что речь идет о разработанном в стране БПЛА для нанесения ударов по удаленным целям. При этом официальные данные о его дальности, скорости, боевой части и планируемых объемах производства не раскрывались.
В апреле Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся украинские и совместные с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров реакция властей Германии на публикацию Россией адресов производителей БПЛА для Украины показала, что "на воре и шапка горит".
Об атаках ВСУ - в материале Горят танкеры и резервуар "Тверской нефтебазы". ПВО сбила больше 70 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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