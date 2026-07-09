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Сибига рассказал о новом соглашении с Германией по беспилотникам

Сибига рассказал о новом соглашении с Германией по беспилотникам - 09.07.2026 Украина.ру

Сибига рассказал о новом соглашении с Германией по беспилотникам

Украина и Германия заключили соглашение о запуске совместного производства беспилотников BARS, сообщил в своцсети Х глава украинского МИД Андрей Сибига

2026-07-09T13:59

2026-07-09T13:59

2026-07-09T14:18

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"Вместе с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом мы подписали соглашение о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов BARS", — написал Сибига.Он добавил, что этому поспособствовала совместная работа военного ведомства Украины и министерства обороны Германии.BARS впервые был официально упомянут украинской стороной в апреле 2025 года как один из новых проектов реактивных ударных беспилотников. Позднее украинские СМИ сообщили, что речь идет о разработанном в стране БПЛА для нанесения ударов по удаленным целям. При этом официальные данные о его дальности, скорости, боевой части и планируемых объемах производства не раскрывались.В апреле Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся украинские и совместные с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров реакция властей Германии на публикацию Россией адресов производителей БПЛА для Украины показала, что "на воре и шапка горит".Об атаках ВСУ - в материале Горят танкеры и резервуар "Тверской нефтебазы". ПВО сбила больше 70 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

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новости, германия, украина, борис писториус, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, украина.ру, мид, мир без границ