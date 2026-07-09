https://ukraina.ru/20260709/goryat-tankery-i-rezervuar-tverskoy-neftebazy-pvo-sbila-bolshe-70-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1081245658.html
Горят танкеры и резервуар "Тверской нефтебазы". ПВО сбила больше 70 вражеских дронов над Россией
Горят танкеры и резервуар "Тверской нефтебазы". ПВО сбила больше 70 вражеских дронов над Россией - 09.07.2026 Украина.ру
Горят танкеры и резервуар "Тверской нефтебазы". ПВО сбила больше 70 вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 73 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ, передает 9 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-09T07:55
2026-07-09T07:55
2026-07-09T07:55
сво
спецоперация
россия
ростовская область
ставрополь
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029635_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_fab98ba016d0336fd6037c471e530699.jpg
Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.При отражении атаки БПЛА в Твери произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза", его локализовали, пострадавших, предварительно, нет, сообщил врио губернатора Виталий Королев.Атаку БПЛА отражают в окрестностях Ставрополя, по предварительной информации, пострадавших нет, в результате атаки произошло возгорание на территории промышленного объекта, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.Позже он указал, что возникший из-за атаки БПЛА пожар на предприятии под Ставрополем усилился, на место ЧП направлены дополнительные расчеты пожарных.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что украинские беспилотники вновь атаковали два танкера в Таганрогском заливе, произошло возгорание, экипажи эвакуированы.Также в Азовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание камыша в карьере вдали от населенного пункта. Работают специалисты противопожарной службы.О других событиях - в материале Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
ставрополь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029635_320:0:2368:1536_1920x0_80_0_0_a4ef726d9f8fb1878f2463f6e3aee4f4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, ростовская область, ставрополь, украина.ру
Горят танкеры и резервуар "Тверской нефтебазы". ПВО сбила больше 70 вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 73 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ, передает 9 июля телеграм-канал Украина.ру
Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.
При отражении атаки БПЛА в Твери произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза", его локализовали, пострадавших, предварительно, нет, сообщил врио губернатора Виталий Королев.
Атаку БПЛА отражают в окрестностях Ставрополя, по предварительной информации, пострадавших нет, в результате атаки произошло возгорание на территории промышленного объекта, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Позже он указал, что возникший из-за атаки БПЛА пожар на предприятии под Ставрополем усилился, на место ЧП направлены дополнительные расчеты пожарных.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что украинские беспилотники вновь атаковали два танкера в Таганрогском заливе, произошло возгорание, экипажи эвакуированы.
Также в Азовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание камыша в карьере вдали от населенного пункта. Работают специалисты противопожарной службы.