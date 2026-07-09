Горят танкеры и резервуар "Тверской нефтебазы". ПВО сбила больше 70 вражеских дронов над Россией - 09.07.2026 Украина.ру
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Горят танкеры и резервуар "Тверской нефтебазы". ПВО сбила больше 70 вражеских дронов над Россией
Горят танкеры и резервуар "Тверской нефтебазы". ПВО сбила больше 70 вражеских дронов над Россией - 09.07.2026 Украина.ру
Горят танкеры и резервуар "Тверской нефтебазы". ПВО сбила больше 70 вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 73 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ, передает 9 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-09T07:55
2026-07-09T07:55
сво
спецоперация
россия
ростовская область
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Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.При отражении атаки БПЛА в Твери произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза", его локализовали, пострадавших, предварительно, нет, сообщил врио губернатора Виталий Королев.Атаку БПЛА отражают в окрестностях Ставрополя, по предварительной информации, пострадавших нет, в результате атаки произошло возгорание на территории промышленного объекта, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.Позже он указал, что возникший из-за атаки БПЛА пожар на предприятии под Ставрополем усилился, на место ЧП направлены дополнительные расчеты пожарных.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что украинские беспилотники вновь атаковали два танкера в Таганрогском заливе, произошло возгорание, экипажи эвакуированы.Также в Азовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание камыша в карьере вдали от населенного пункта. Работают специалисты противопожарной службы.О других событиях - в материале Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, ростовская область, ставрополь, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Ростовская область, Ставрополь, Украина.ру

Горят танкеры и резервуар "Тверской нефтебазы". ПВО сбила больше 70 вражеских дронов над Россией

07:55 09.07.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 73 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ, передает 9 июля телеграм-канал Украина.ру
Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.
При отражении атаки БПЛА в Твери произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза", его локализовали, пострадавших, предварительно, нет, сообщил врио губернатора Виталий Королев.
Атаку БПЛА отражают в окрестностях Ставрополя, по предварительной информации, пострадавших нет, в результате атаки произошло возгорание на территории промышленного объекта, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Позже он указал, что возникший из-за атаки БПЛА пожар на предприятии под Ставрополем усилился, на место ЧП направлены дополнительные расчеты пожарных.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что украинские беспилотники вновь атаковали два танкера в Таганрогском заливе, произошло возгорание, экипажи эвакуированы.
Также в Азовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание камыша в карьере вдали от населенного пункта. Работают специалисты противопожарной службы.
О других событиях - в материале Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу на сайте Украина.ру.
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