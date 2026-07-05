https://ukraina.ru/20260705/kubasov-kachestvennoe-vypolnenie-boevoy-zadachi--luchshiy-sposob-podderzhat-reputatsiyu-podrazdeleniya-1081052454.html

Кубасов: качественное выполнение боевой задачи – лучший способ поддержать репутацию подразделения

Кубасов: качественное выполнение боевой задачи – лучший способ поддержать репутацию подразделения - 05.07.2026 Украина.ру

Кубасов: качественное выполнение боевой задачи – лучший способ поддержать репутацию подразделения

О пути от рядового бойца до замполита штурмовой роты, современных российских штурмовиках, а также о том, как история подразделения влияет на мотивацию бойца журналисту Украина.ру рассказал замполит штурмовой роты 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", лейтенант Валерий Кубасов

2026-07-05T08:18

2026-07-05T08:18

2026-07-05T08:18

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- Я так понимаю, что в армию вы попали в результате частичной мобилизации и дослужились до офицерского звания. Расскажете о своем боевом пути?- 23 октября, в рамках частичной мобилизации, я попал в армию, 18 декабря нас привезли в ЛНР, а 3 января 2023 года я попал во 2-й батальон 228-го полка. Встал сразу на должность командира отделения в 5-й мотострелковой роте и приступил к выполнению тех боевых задач, что стояли перед подразделением.Первая задача – это лесополосы возле Кременной. Так называемый сапог. Затем передислоцировались в Серебрянское лесничество. Там я был командиром боевой группы. Сперва это были наступательные действия, а потом активная оборона.Через какое-то время стал командиром эвакуационной группы. Через нас заходили штурмовые подразделения, мы работали совместно. Эвакуировали тяжелораненых бойцов. Сразу, так сказать, на поле боя оказывали первую медицинскую помощь, вытаскивали к точке эвакуации и отправляли дальше в тыл.Назначили меня старшиной роты. В феврале 2024 года передислоцировались в ДНР, к Авдеевке. Создали тут район сосредоточения. Потом уже исходный район был в Авдеевке. Я туда ребят завозил. На тот момент вывозил за коксохим, а дальше они пешим порядком уходили к месту выполнения боевой задачи. Подвозил им провиант, боеприпасы.А после этого комбат отправил меня в место постоянной дислокации, исполнять обязанности командира батальона непосредственно в Екатеринбурге. Там я провел год, а когда вернулся в зону СВО, командование направило меня в Казанское танковое высшее военное училище для обучения на заместителя командира роты по военно-политической работе. Отучился, получил свое первое офицерское звание и был назначен на должность заместителя командира штурмовой роты по военно-политической работе.- Трудно было с войны в ППД возвращаться? Как бы там ни было, а на войне и атмосфера другая, и задачи, и нравы попроще.- На самом деле какого-то вот прямо адаптационного периода у меня не было, поскольку на своей гражданской работе приобрел богатый опыт работы с документами и личным составом. А там основная задача какая? Люди приезжают из госпиталей, да? Их нужно оформить, им нужно помочь с вот этими всеми "бумажными" вопросами. Основную массу парней я прекрасно знал, и потому работать было совсем просто. Тишина – это, наверное, единственное, что давило. Тишина и более-менее спокойная обстановка. Но работы было много: оформить документы, отправить на реабилитацию. Это все здорово отвлекало.- Итак, теперь вы замполит, а начинали ведь штурмовиком. Помогает лучше делать свою текущую работу тот факт, что вы с рядовыми говорите на одном языке?- Конечно. Опыт помогает. Основной костяк – это ребята, с которыми мы начинали. Они, слава Богу, живы. Поэтому есть понимание, есть взаимоуважение. Новое пополнение, видя то, как мы с ветеранами взаимодействуем, быстрее вписывается, быстрее вникает. А я хорошо знаю их проблемы, их потребности. Придя сюда, человеку нужна адаптация. Понятно, что изначально они приходят в тыловой район, где тихо, но уже там надо учиться, как минимум, правильно передвигаться. Есть определенные бюрократические моменты. Где-то какие-то выплаты не дошли вовремя, мало ли. Со всем этим надо разбираться. Ну и вовлекать ребят в наше общее дело, поддерживать морально-психологическое состояние молодого бойца. Наблюдать войну с экрана телевизора – это одно, а воевать – совсем другое. Нужно следить, чтобы боец не замкнулся в себе, не растерялся, не потерял свою боевую устойчивость.- Вы работаете не просто с бойцами, а со штурмовиками. Каков сегодняшний штурмовик? Какова его мотивация?- Главное – это патриоты. Подписывая контракт, человек понимает, куда он идет. Первичная картинка у него есть всегда. Насколько дальше физически и психологически он уже сможет реализовать эту задачу, тут уже вопрос второй, но вот сейчас идет боевая подготовка вновь прибывших, где учат топографии, инженерным премудростям, работе со связью, учат медицине. Это люди, которые сделали правильный, в нашей ситуации, выбор.Приходят разные. И молодые, и постарше. Но средний образ – это отважный парень, который, несмотря на все риски, идет и выполняет поставленную задачу. Благодаря таким мы сегодня и идем вперед.- Нередко слышу от ваших коллег, что нельзя подписывать контракт, надеясь оставить за спиной проблемы личного характера. К примеру, нельзя уходить на войну из-за того, что поругался с женой или девушка бросила. В каких еще случаях вы рекомендовали бы сперва разобраться в жизни, а потом идти добровольцем?- Мы ведь тут встречаем тех, кто уже подписал контракт. Скорректировать их действия, объяснить, что они через подписание контракта пытаются решить какие-то свои житейские проблемы, мы не можем. Сюда нужно идти с осознанием того, что можно и не вернуться. Мы воюем, и риски всем понятны.Поэтому мы работаем уже по факту. Всякие люди приходят. Разбираемся, правильно настраиваем. Как бы там ни было, но это выбор человека, и мы его обязаны уважать. Мы лишь можем помочь ему адаптироваться.- Но дополнительные усилия приложить к таким ребятам приходится?- Да, мы взаимодействуем с психологом, проводим психологическую работу. Проводим также работу с верующими военнослужащими. К нам в батальон приезжают и батюшка, и имам. Все эти процедуры на постоянной основе проводятся. А с вновь прибывшими группами – обязательно. С ними работает психолог, я, как замполит, с каждым индивидуально беседую, выявляю группы риска, в которые он может попадать. Если выявляем что-то, то берем на особый контроль и методично прорабатываем все такие моменты, чтобы избежать каких-то неприятностей, исключить те или иные риски.- Бывало у вас в практике, что боец пришел одним человеком, а уходит другим? Ну, знаете, лучшей версией себя.- Так происходит с большинством. Честно говоря, это я знаю, в том числе по себе. Война человека меняет. Меняет коллектив, в котором живешь. Мы тут по четыре-пять лет уже почти. Даже новобранцы через месяц-два заметно меняются. Они заходят в коллектив, впитывают его атмосферу. Тут другие реалии жизни. Они подталкивают к внутренним переменам. И, повторюсь, коллектив очень сильно влияет. Без коллектива ведь тут никуда.- Вашему полку уже на днях исполнится 83 года. Есть ли чувство гордости по данному поводу? Ведь 83 года – это не просто цифра. Это военные традиции, связь поколений.- Мы гордимся подразделением, в котором служим. Ведь 14 февраля 2023 года 228-му полку, приказом президента Владимира Владимировича Путина, было присвоено звание "гвардейский". А это настраивает на многое. Дает моральную поддержку. Гвардейцы – это ведь элита Вооруженных сил. В День России мы проводили церемонию вручения гвардейских значков бойцам подразделения. Вы даже не представляете себе, насколько это поднимает боевой дух.- Каково это служить в подразделении с историей, с этим вот чисто армейским шиком? Новобранец ведь приходит не просто в армию. Он приходит в "Черные ножи", с их героями, боевым путем и репутацией. Наверняка же сразу ощущает желание соответствовать?- Это все демонстрируется в ходе выполнения боевых задач, а их мы выполняем успешно. Естественно, с осознанием того, что являемся подразделением с такой героической историей. Вот у нас есть шевроны, все ими гордятся. Молодое пополнение, когда приходит, спрашивает: а как нам получить такие же? А мы объясняем, что их еще надо заслужить. Потому что не все так просто дается. И это их мотивирует выполнять свою работу качественно, мотивирует расти над собой.О последних событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за неделю: военком-контрабандист в Закарпатье и резкое подорожание воды.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, авдеевка, лнр, украина.ру, сво