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МИД Украины "предостерегает" Польшу от уголовного преследования за пропаганду ОУН-УПА*

МИД Украины "предостерегает" Польшу от уголовного преследования за пропаганду ОУН-УПА* - 08.07.2026 Украина.ру

МИД Украины "предостерегает" Польшу от уголовного преследования за пропаганду ОУН-УПА*

Дипломаты киевского режима пытаются смутить польских коллег намёками на некие последствия уголовного преследования тех, кто прославляет вдохновителей и исполнителей геноцида. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-07T18:46

2026-07-07T18:46

2026-07-08T10:21

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Сейм Польши ранее законодательно признал массовое убийство поляков на Западной Украине во время Второй мировой войны актом геноцида и установил памятный день. Нынешний польский законопроект предполагает лишение свободы на срок до 3 лет за пропаганду тоталитаризма и подстрекательство к ненависти. В нём отмечено, что это касается и "организаций украинских националистов — фракции Бандеры и УПА*, а так же их идеологии".В Киеве заявили, что внимательно следят за ходом рассмотрения в Сейме Польши законопроекта."Предупреждаем польскую сторону об односторонних шагах, ведущих к эскалации", — заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.До этого в Киеве и Варшаве пошли на эскалацию политического скандала, фигурирующего в прессе как "орденопад": награждённые польскими орденами стали отказываться от них на Украине, польские кавалеры наград постсоветской республики ответили тем же. Официальная Варшава предупредила киевских политиков об отсутствии перспектив членства Украины в ЕС "с Бандерой".*Запрещённые в РФ террористические и экстремистские организацииРанее в новостях: ООН не информирует о Буче, Тимошенко снова невиновна, Навроцкому не мил Зеленский. Новости к 16.00Больше новостей дня представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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