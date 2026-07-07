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МИД Украины "предостерегает" Польшу от уголовного преследования за пропаганду ОУН-УПА*
МИД Украины "предостерегает" Польшу от уголовного преследования за пропаганду ОУН-УПА* - 08.07.2026 Украина.ру
МИД Украины "предостерегает" Польшу от уголовного преследования за пропаганду ОУН-УПА*
Дипломаты киевского режима пытаются смутить польских коллег намёками на некие последствия уголовного преследования тех, кто прославляет вдохновителей и исполнителей геноцида. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-07T18:46
2026-07-07T18:46
2026-07-08T10:21
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Сейм Польши ранее законодательно признал массовое убийство поляков на Западной Украине во время Второй мировой войны актом геноцида и установил памятный день. Нынешний польский законопроект предполагает лишение свободы на срок до 3 лет за пропаганду тоталитаризма и подстрекательство к ненависти. В нём отмечено, что это касается и "организаций украинских националистов — фракции Бандеры и УПА*, а так же их идеологии".В Киеве заявили, что внимательно следят за ходом рассмотрения в Сейме Польши законопроекта."Предупреждаем польскую сторону об односторонних шагах, ведущих к эскалации", — заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.До этого в Киеве и Варшаве пошли на эскалацию политического скандала, фигурирующего в прессе как "орденопад": награждённые польскими орденами стали отказываться от них на Украине, польские кавалеры наград постсоветской республики ответили тем же. Официальная Варшава предупредила киевских политиков об отсутствии перспектив членства Украины в ЕС "с Бандерой".*Запрещённые в РФ террористические и экстремистские организацииРанее в новостях: ООН не информирует о Буче, Тимошенко снова невиновна, Навроцкому не мил Зеленский. Новости к 16.00Больше новостей дня представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, польша, киев, степан бандера, мид, украина.ру, сейм, оун-упа, бандеровцы, украина-ес, мир без границ
Новости, Украина, Польша, Киев, Степан Бандера, МИД, Украина.ру, сейм, ОУН-УПА, бандеровцы, Украина-ЕС, Мир без границ
МИД Украины "предостерегает" Польшу от уголовного преследования за пропаганду ОУН-УПА*
18:46 07.07.2026 (обновлено: 10:21 08.07.2026)
Дипломаты киевского режима пытаются смутить польских коллег намёками на некие последствия уголовного преследования тех, кто прославляет вдохновителей и исполнителей геноцида. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру
Сейм Польши ранее законодательно признал массовое убийство поляков на Западной Украине во время Второй мировой войны актом геноцида и установил памятный день.
Нынешний польский законопроект предполагает лишение свободы на срок до 3 лет за пропаганду тоталитаризма и подстрекательство к ненависти. В нём отмечено, что это касается и "организаций украинских националистов — фракции Бандеры и УПА*, а так же их идеологии".
В Киеве заявили, что внимательно следят за ходом рассмотрения в Сейме Польши законопроекта.
"Предупреждаем польскую сторону об односторонних шагах, ведущих к эскалации", — заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.
До этого в Киеве и Варшаве пошли на эскалацию политического скандала, фигурирующего в прессе как "орденопад": награждённые польскими орденами стали отказываться от них на Украине, польские кавалеры наград постсоветской республики ответили тем же. Официальная Варшава предупредила киевских политиков об отсутствии перспектив членства Украины в ЕС "с Бандерой".
*Запрещённые в РФ террористические и экстремистские организации
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