https://ukraina.ru/20260706/pogibshikh-zapisyvayut-v-propavshie-bez-vesti-alkhin-o-tom-pochemu-vsu-brosayut-svoikh-soldat-1081064679.html

"Погибших записывают в пропавшие без вести": Алёхин о том, почему ВСУ бросают своих солдат

"Погибших записывают в пропавшие без вести": Алёхин о том, почему ВСУ бросают своих солдат - 06.07.2026 Украина.ру

"Погибших записывают в пропавшие без вести": Алёхин о том, почему ВСУ бросают своих солдат

Командование ВСУ запрещает эвакуировать тела погибших солдат, чтобы не портить статистику потерь и избежать выплат родственникам. Погибших записывают в пропавшие без вести, забывая о них, и эта участь уготована в первую очередь мобилизованным. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-07-06T05:30

2026-07-06T05:30

2026-07-06T05:30

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Говоря о мотивах командования ВСУ, Алёхин пояснил, что запрет на эвакуацию тел позволяет скрыть реальные потери и избежать выплат.Командование ВСУ зачастую запрещает эвакуировать тела своих военнослужащих. "Чтобы не портить "статистику" по потерям. А тут двойная "выгода" — уничтожить российских солдат, а заодно спрятать концы в воду", — пояснил Алёхин.По словам эксперта, отсутствие тела позволяет избежать выплат родственникам. "Нет тела, нет и необходимости производить выплаты родственникам. Погибших записывают в пропавшие без вести и забывают о них", — подчеркнул обозреватель.Алёхин заявил, что подобная судьба уготована в первую очередь насильственно мобилизованным солдатам из бригад теробороны. "Подобная судьба уготована в первую очередь насильственно мобилизованных солдат из бригад теробороны, которых не жалеют в "мясных" штурмах", — констатировал он.Иная картина наблюдается в отношении погибших националистов из бандеровских формирований и иностранных наемников — их, напротив, стараются вывозить с поля боя, хотя далеко не всегда это удается, резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.

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