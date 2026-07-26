Купер рекомендовал прекратить бомбить Ормуз - 26.07.2026 Украина.ру
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Купер рекомендовал прекратить бомбить Ормуз
Купер рекомендовал прекратить бомбить Ормуз - 26.07.2026 Украина.ру
Купер рекомендовал прекратить бомбить Ормуз
Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер рекомендовал прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива, проинформировало американское издание Axios. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T21:13
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По мнению Купера, "кампания уже позволила достичь большей части поставленных целей", а дальнейшие ограниченные удары вряд ли существенно повлияли бы на ситуацию.Его рекомендация, а также предупреждения о стремительном сокращении запасов ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, по всей видимости, повлияли на решение президента США Дональда Трампа приостановить удары по Ирану в пятницу.Несколькими месяцами ранее Трамп неоднократно заявлял о победе над Ираном и отвергал любые переговоры с исламской республикой, кроме как о полной и безоговорочной капитуляции. Американские диссиденты отмечают, что Белый дом до сих пор не предоставил внятных объяснений причин нападения США на Иран.Актуальное интервью: Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с УкраинойВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, иран, россия, дональд трамп, украина.ру, удар по ирану, война в иране, ближний восток, зрк patriot, армия сша
Новости, США, Иран, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, удар по Ирану, война в Иране, Ближний Восток, ЗРК Patriot, Армия США

Купер рекомендовал прекратить бомбить Ормуз

21:13 26.07.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер рекомендовал прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива, проинформировало американское издание Axios. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру
По мнению Купера, "кампания уже позволила достичь большей части поставленных целей", а дальнейшие ограниченные удары вряд ли существенно повлияли бы на ситуацию.

Его рекомендация, а также предупреждения о стремительном сокращении запасов ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, по всей видимости, повлияли на решение президента США Дональда Трампа приостановить удары по Ирану в пятницу.
Несколькими месяцами ранее Трамп неоднократно заявлял о победе над Ираном и отвергал любые переговоры с исламской республикой, кроме как о полной и безоговорочной капитуляции. Американские диссиденты отмечают, что Белый дом до сих пор не предоставил внятных объяснений причин нападения США на Иран.
Актуальное интервью: Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с Украиной
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