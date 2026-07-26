https://ukraina.ru/20260726/kuper-rekomendoval-prekratit-bombit-ormuz-1081866413.html
Купер рекомендовал прекратить бомбить Ормуз
Купер рекомендовал прекратить бомбить Ормуз - 26.07.2026 Украина.ру
Купер рекомендовал прекратить бомбить Ормуз
Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер рекомендовал прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива, проинформировало американское издание Axios. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T21:13
2026-07-26T21:13
2026-07-26T21:13
новости
сша
иран
россия
дональд трамп
украина.ру
удар по ирану
война в иране
ближний восток
зрк patriot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:127:994:686_1920x0_80_0_0_be9bda255d34bf34d13b7a84707a93f2.jpg
По мнению Купера, "кампания уже позволила достичь большей части поставленных целей", а дальнейшие ограниченные удары вряд ли существенно повлияли бы на ситуацию.Его рекомендация, а также предупреждения о стремительном сокращении запасов ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, по всей видимости, повлияли на решение президента США Дональда Трампа приостановить удары по Ирану в пятницу.Несколькими месяцами ранее Трамп неоднократно заявлял о победе над Ираном и отвергал любые переговоры с исламской республикой, кроме как о полной и безоговорочной капитуляции. Американские диссиденты отмечают, что Белый дом до сих пор не предоставил внятных объяснений причин нападения США на Иран.Актуальное интервью: Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с УкраинойВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
иран
россия
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:34:994:780_1920x0_80_0_0_efbbdb9b11272549e6dcb23f0141a4be.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, иран, россия, дональд трамп, украина.ру, удар по ирану, война в иране, ближний восток, зрк patriot, армия сша
Новости, США, Иран, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, удар по Ирану, война в Иране, Ближний Восток, ЗРК Patriot, Армия США
Купер рекомендовал прекратить бомбить Ормуз
Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер рекомендовал прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива, проинформировало американское издание Axios. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал Украина.ру
По мнению Купера, "кампания уже позволила достичь большей части поставленных целей", а дальнейшие ограниченные удары вряд ли существенно повлияли бы на ситуацию.
Его рекомендация, а также предупреждения о стремительном сокращении запасов ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, по всей видимости, повлияли на решение президента США Дональда Трампа приостановить удары по Ирану в пятницу.
Несколькими месяцами ранее Трамп неоднократно заявлял о победе над Ираном и отвергал любые переговоры с исламской республикой, кроме как о полной и безоговорочной капитуляции. Американские диссиденты отмечают, что Белый дом до сих пор не предоставил внятных объяснений причин нападения США на Иран.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.