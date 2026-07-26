"Золотой лев" утонул близ Одесской области, ВС РФ нанесли новые удары по балкерам. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру
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"Золотой лев" утонул близ Одесской области, ВС РФ нанесли новые удары по балкерам. Новости СВО
"Золотой лев" утонул близ Одесской области, ВС РФ нанесли новые удары по балкерам. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру
"Золотой лев" утонул близ Одесской области, ВС РФ нанесли новые удары по балкерам. Новости СВО
Защитники режима Зеленского пожинают плоды инициированной ими военной активности на море. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T20:28
2026-07-26T20:28
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Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Ударными беспилотными летательными аппаратами в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа "балкер", осуществлявшие доставку военных грузов.Другие новости к этому часу:🟥 Атакованный крылатыми ракетами Х-59/69 сухогруз GOLDEN LEO перевернулся и пошел на дно у берегов Одесской области, пишет канал "Военный осведомитель";🟥 Три сотрудника Скорой помощи и один житель Горловки ранены после атаки дрона ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. Он также сообщил, что мирный житель ранен в результате удара БПЛА ВСУ в Калининском районе Горловки;🟥 Удар нанесён по Лозовой в Харьковской области;🟥 В Днепропетровской области был прилёт по промышленному предприятию. Вечером реактивный БПЛА "Герань-4" атаковал поролоновый завод ООО "Интерфом" в городе Синельниково;🟥 В Виннице при попытке насильственной мобилизации в ВСУ мужчина отбивался от ТЦК раскладным ножом.Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво сейчас, харьковская область, всу, россия, одесская область, украина, вооруженные силы украины, тцк, украина.ру
Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Харьковская область, ВСУ, Россия, Одесская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ТЦК, Украина.ру

"Золотой лев" утонул близ Одесской области, ВС РФ нанесли новые удары по балкерам. Новости СВО

20:28 26.07.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / Stringer
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Защитники режима Зеленского пожинают плоды инициированной ими военной активности на море. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Ударными беспилотными летательными аппаратами в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа "балкер", осуществлявшие доставку военных грузов.
Другие новости к этому часу:
🟥 Атакованный крылатыми ракетами Х-59/69 сухогруз GOLDEN LEO перевернулся и пошел на дно у берегов Одесской области, пишет канал "Военный осведомитель";
🟥 Три сотрудника Скорой помощи и один житель Горловки ранены после атаки дрона ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько. Он также сообщил, что мирный житель ранен в результате удара БПЛА ВСУ в Калининском районе Горловки;
🟥 Удар нанесён по Лозовой в Харьковской области;
🟥 В Днепропетровской области был прилёт по промышленному предприятию. Вечером реактивный БПЛА "Герань-4" атаковал поролоновый завод ООО "Интерфом" в городе Синельниково;
🟥 В Виннице при попытке насильственной мобилизации в ВСУ мужчина отбивался от ТЦК раскладным ножом.
Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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