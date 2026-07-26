БПЛА угрожают Воронежской области, Шостка под ударом. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260726/bpla-ugrozhayut-voronezhskoy-oblasti-shostka-pod-udarom-novosti-svo-1081865850.html
БПЛА угрожают Воронежской области, Шостка под ударом. Новости СВО
БПЛА угрожают Воронежской области, Шостка под ударом. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру
БПЛА угрожают Воронежской области, Шостка под ударом. Новости СВО
ПВО российской армии готовятся отразить атаку беспилотников ВСУ на Воронеж. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T21:01
2026-07-26T21:01
спецоперация
сво
новости сво
новости сво россия
новости сво сейчас
дзен новости сво
воронежская область
сумская область
кто
бпла сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/16/1080496947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_758eb49a660907ad6092dea50a07662f.jpg
🟥 В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. Он отметил, что в Богучарском районе объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников;🟥 "В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил оперштаб региона;🟥 Удар нанесён по Шостке в Сумской области;🟦 Арестованный по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ блогер Илья Ремесло находится на обследовании в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Об этом сообщил РИА Новости адвокат блогера Сергей Бадамшин.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
воронежская область
сумская область
россия
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/16/1080496947_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cf51e69bc5dc9fbb23a15811460b031a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, воронежская область, сумская область, кто, бпла сегодня, атака бпла, россия, курская область, вооруженные силы украины, нато, ск рф
Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Воронежская область, Сумская область, КТО, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, СК РФ

БПЛА угрожают Воронежской области, Шостка под ударом. Новости СВО

21:01 26.07.2026
 
© commons.wikimedia.org / Сергей Золотых
- РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© commons.wikimedia.org / Сергей Золотых
Читать в
ДзенTelegram
ПВО российской армии готовятся отразить атаку беспилотников ВСУ на Воронеж. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. Он отметил, что в Богучарском районе объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников;
🟥 "В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил оперштаб региона;
🟥 Удар нанесён по Шостке в Сумской области;
🟦 Арестованный по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ блогер Илья Ремесло находится на обследовании в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Об этом сообщил РИА Новости адвокат блогера Сергей Бадамшин.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.
В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОВоронежская областьСумская областьКТОБПЛА сегодняатака БПЛАРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныНАТОСК РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:13Купер рекомендовал прекратить бомбить Ормуз
21:01БПЛА угрожают Воронежской области, Шостка под ударом. Новости СВО
20:28"Золотой лев" утонул близ Одесской области, ВС РФ нанесли новые удары по балкерам. Новости СВО
20:02Россия соболезнует Ирану, исламисты нервируют Мерца, ЕС горит. Новости к 20.00
19:44Россия масштабно усиливает ПВО
19:22Судно тонет под Одессой, "Зеленский убил моряка", взрывы в Николаеве и Запорожье. Новости СВО
19:02Успехи ВС РФ в ДНР
18:53Россия отвечает на агрессию, поддержанную Западом - Путин
18:26Ракетная опасность в Ростовской области, пожар в Изюме, Ковшаровка под контролем. Новости СВО
18:10Россию изолировать не удалось - Путин
17:54Польша демонстрирует всплеск преступлений из-за ненависти к украинцам
17:39Нужны удары победы. Россия обречена бить по воюющей с ней Европе
17:36Путин прибыл в Адмиралтейство, генсек ООН призвал к снятию санкций с Сирии. Новости к этому часу
17:16ВСУ угрожают Белгороду, взрывы в Чернигове. Новости СВО
16:25"Идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно": Путин отметил роль ВМФ в СВО
16:09Армия России продолжает спецоперацию на Украине и расширяет зону контроля. Новости СВО
16:01Украинские полицейские обманом доставили священника в военкомат
16:00Иван Дзюба: от русского филолога до украинского националиста
15:58ВС РФ снижают способность киевского режима совершать теракты - Песков
15:34ВМФ России занимает лидирующие позиции в мире - Патрушев
Лента новостейМолния