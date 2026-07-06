Не знают, кто сливает информацию, поэтому бьют всех. В Виннице карают политзеков, борющихся за свои права - 06.07.2026 Украина.ру
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Не знают, кто сливает информацию, поэтому бьют всех. В Виннице карают политзеков, борющихся за свои права
Не знают, кто сливает информацию, поэтому бьют всех. В Виннице карают политзеков, борющихся за свои права - 06.07.2026 Украина.ру
Не знают, кто сливает информацию, поэтому бьют всех. В Виннице карают политзеков, борющихся за свои права
После публикаций о нарушениях прав в Винницкой исправительной колонии № 86, администрация начала карательные акции против политических заключенных.
2026-07-06T12:30
2026-07-06T12:30
репрессии на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
репрессии
тюрьма
колония
сво
пытки
политзаключенные
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Это небольшое письмо нам передали родственники одного из политзаключенных Винницкой колонии."В изоляторах ("на ямах") морят голодом и холодом. С собой не разрешают брать тёплые вещи. С шести часов утра заставляют складывать матрасы, чтобы осуждённый не мог ни сесть, ни лечь. Наше законодательство разрешает пользоваться кроватью, но начальники делают по-своему. Спать дают только ночью, а днём лежать на кровати не разрешают. В течение суток (24 часа) постоянно приходят начальники и заставляют осуждённого приседать до пола по пять раз. Если осуждённый отказывается, приходит оперуполномоченный, избивает его и принудительно сам раздевает.22 июня 2026 года примерно в 8:20 утра начальник режима Сенковский Владимир Юрьевич вызвал осуждённого из 4-го отделения по поводу рапорта. Пока осуждённый писал объяснение по рапорту, Сенковский ударил его кулаком в область затылка, по голове и в плечо. После этого сказал: "Один рапорт у тебя уже списан", получая удовольствие от издевательств над осуждёнными.В столовой постоянно дают одну и ту же баланду. По две-три недели подряд кормят вонючим супом, прекрасно зная, что его никто не ест. В умывальниках постоянно отключают воду, чтобы осуждённые не могли нормально помыть руки. Из посылок уничтожают домашние продукты, то есть не пропускают мясо — курицу, колбасу, свинину и т.д. У одного из осужденных забрали из посылки колбасу и выбросили в мусор, сказав, что её нельзя.Очень важно, чтобы комиссия во время проверки лично выслушала осуждённых как людей, потому что начальники не допускают комиссию к разговорам с осуждёнными и говорят, что если кто-то что-то расскажет, то ему "будет крышка".После того, как находящиеся под домашним арестом политзаключенные Михаил и Александр Кононовичи зарегистрировали "Ассоциацию защиты прав политзаключенных и прав человека" и отправили в различные украинские и международные органы жалобы касательно условий содержания в Винницкой колонии, прокуратура прислала комиссию. Полноценная проверка не состоялась по описанным в письме причинам — осужденных запугали. Тем не менее, администрация колонии и сама испугалась. Как нам сообщили заключенные, после приезда прокуратуры сотрудники оперчасти начали репрессии против тех, кто, по их мнению, мог передать информацию о пытках и издевательствах."Опера Заболотный и Тётка, а также первый замначальника Рябоконь выстроили зеков на промзоне после работы прямо на солнце и начали угрожать, что закроют в ШИЗО (штрафной изолятор — Ред.) или ПКТ (помещение камерного типа для злостных нарушителей — Ред.) тех, кто пишет на них жалобы. Осужденным Мельнику и Витрашко дали по рапорту и сказали, что "уработают", если они будут писать жалобы на администрацию. Опер Тётка открыто угрожал "уработкой" свиданиями. Осужденному Витрашко сократили свидание с трех суток до одних за то, что во время приезда прокуратуры он сообщил, что его избивали два брата — опер и замполит Заболотные. Опера Заболотный и Тётка с замначальника Рябоконем угрожают осужденному Мельнику, что дадут 225 статью (установление или распространение преступного влияния, от 7-ми до 15-ти лет с конфискацией в зависимости от части статьи — Ред.) за то, что он якобы пишет жалобы по поводу пыток. Также они открыто закаляют, что подбросят что-нибудь заключенным Мельнику и Витрашко, чтобы дать им статью 225, любым незаконным методом вывезти их в другой лагерь и тем самым спасти свою шкуру. Их уже раскидали по разным баракам и издеваются над парнями лишь бы самим выйти сухими из воды. А пару дней назад провели жесткие шмоны, все переворачивали, срывали потолки и местами даже пол, ломали кровати, выбрасывали из окон личные вещи: куртки, штаны, книги, блокноты, после чего кричали на заключенных, что у них бардак, не убрано и им ничего не положено, потому что они вообще не люди. Парням тяжело, так как на них обозлились — не знают, кто на самом деле сливает информацию о пытках, поэтому бьют всех и издеваются над всеми. Но парни терпят и не сдаются".Напомним, с начала 2026 года в Винницкой колонии № 86 содержатся политзеки, а не обычные заключенные. Среди них есть даже военнослужащие ВСУ, которые не захотели воевать против России и передавали российской армии какую-то информацию.Колония имела своеобразную репутацию задолго до СВО и задолго до того, как в нее поместили политических. В 2020 году на деньги посольства ФРГ "Харьковская правозащитная группа" (ХПГ) организовала мониторинг условий содержания в 86-й колонии. Выводы ХПГ по результатам мониторинга были двойственными. По данным группы, одно жилое отделение было отремонтировано капитально, в остальных проведен косметический ремонт. Во многих помещениях холодно, поэтому осужденные вынуждены надевать верхнюю одежды. Баки с питьевой водой — в каждом отделении, но не в камерах. Некоторые камеры переполнены, а в других — только двое заключенных и много бытовой техники: от большого телевизора до аудиосистемы и кофеварки. Очевидно, что это была камера для "особых" зеков, которые платили деньги. Объяснить ситуацию администрация не смогла. В некоторых отделениях в аварийном состоянии находились санузлы. С другой стороны, баня и прачечная были отремонтированы и оборудованы новой техникой. Действовала парикмахерская, но отсутствовала отдельная комната фельдшера для анонимного осмотра осужденных на предмет телесных повреждений. Мониторы ХПГ отметили, что в журнале телесных повреждений за год было зарегистрировано только 4 случая, что крайне мало для колонии на 400 осужденных. Мониторы предположили либо ненадлежащее ведение журнала, либо ненадлежащий осмотр заключенных.В общем, несмотря на ряд стандартных для пенитенциарной системы нарушений, все выглядело в среднем приемлемо.Следующий мониторинг состоялся после начала СВО, 10 мая 2022 года. Но проводили его уже другие люди: член Общественного совета при Минюсте Украины и ряд других общественников. Отчет о результатах их проверки без доли скепсиса читать сложно. Во-первых, чуть ли не в каждом абзаце они пишут о "неспровоцированной агрессии России" (что имеет мало отношения к цели мониторинга) и приводят якобы переданные им заключенными слова благодарности о переводе их из колоний в Запорожской и Донецкой областях (вблизи от линии фронта) в Винницу. Судя по отчету, бандиты, сидящие в колонии, — большие патриоты Украины. Что касается условий содержания, то во всех жилых отделениях, "несмотря на войну", якобы уже были проведены ремонтные работы "по европейским стандартам", а если где-то ремонт не закончен, то его обязательно закончат. Почти везде, по их словам, заменена сантехника, мебель, освещение, есть футбольное поле и тренажеры, а в комнате для психологической разгрузки есть "живой уголок" с черепахой, рыбками, ежиком и голубем. "В помещении столовой приятных запах еды, есть своя пекарня, где выпекают вкусный хлеб", — сообщает мониторинговая группа. Санаторий, не иначе. Завершает как бы правозащитный доклад пропагандистской агиткой о том, что это "одна из лучших" исправительных колоний на Украине, где осужденные хорошо понимают разницу между "цивилизованной украинской" системой исполнения наказаний и "российскими гулаговскими пыточными". "Украина — не Россия (слово "Россия" написано с маленькой буквы — Ред.) и даже заключенные не ждут "русского мира", а всячески помогают победить агрессора".Европейская идиллия и полное национальное единение. Вот только летом 2025 года колонию снова посетили члены ХПГ — на этот раз в рамках проекта правительства Дании — и все оказалось немного не так. Среди обнаруженных нарушений:Как конкретный пример, осужденный работает в пищеблоке по срочному трудовому договору с 6:30 утра до 19 вечера без выходных и праздников. Анализ платежных ведомостей свидетельствует фактически об отсутствии оплаты труда, потому что платят от 200 до 500 гривен (от 400 до 1000 рублей) в месяц. Даже в пищеблоке, где заключенные оформлены официально, повару платят 895 гривен (примерно 1800 рублей), а резчику хлеба — 553 гривны (чуть больше 1000 рублей). Начисление таких сумм при полном рабочем дне нарушает ст. 43 Конституции Украины.Надо понимать, что ХПГ — крайне сервильная по отношению к властям Украины организация, однако же в ее отчете "цивилизованная украинская" система исполнения наказаний не прослеживается. Кроме того, в 2025 году в 86-й колонии еще не было политзеков. Первый этап с политическими прибыл 5 января 2026 года. Обычных зеков оттуда вывезли.Обычно в таких случаях может помочь широкая общественная огласка. А в условиях нынешней Украины — огласка на Западе, который только и может повлиять на ситуацию. Если захочет.Как теперь оборудовано исправительное учреждение и как ведет себя с "коллаборантами" администрация — в материале "Отходы, а не люди. Как политзаключенные Винницкой колонии №86 пытаются бороться за свои права".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, вооруженные силы украины, репрессии, тюрьма, колония, сво, пытки, политзаключенные, эксклюзив
Репрессии на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, репрессии, тюрьма, колония, СВО, пытки, политзаключенные, Эксклюзив

Не знают, кто сливает информацию, поэтому бьют всех. В Виннице карают политзеков, борющихся за свои права

12:30 06.07.2026
 
Колония 86
Колония 86
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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После публикаций о нарушениях прав в Винницкой исправительной колонии № 86, администрация начала карательные акции против политических заключенных.
Это небольшое письмо нам передали родственники одного из политзаключенных Винницкой колонии.
"В изоляторах ("на ямах") морят голодом и холодом. С собой не разрешают брать тёплые вещи. С шести часов утра заставляют складывать матрасы, чтобы осуждённый не мог ни сесть, ни лечь. Наше законодательство разрешает пользоваться кроватью, но начальники делают по-своему. Спать дают только ночью, а днём лежать на кровати не разрешают. В течение суток (24 часа) постоянно приходят начальники и заставляют осуждённого приседать до пола по пять раз. Если осуждённый отказывается, приходит оперуполномоченный, избивает его и принудительно сам раздевает.
22 июня 2026 года примерно в 8:20 утра начальник режима Сенковский Владимир Юрьевич вызвал осуждённого из 4-го отделения по поводу рапорта. Пока осуждённый писал объяснение по рапорту, Сенковский ударил его кулаком в область затылка, по голове и в плечо. После этого сказал: "Один рапорт у тебя уже списан", получая удовольствие от издевательств над осуждёнными.
В столовой постоянно дают одну и ту же баланду. По две-три недели подряд кормят вонючим супом, прекрасно зная, что его никто не ест. В умывальниках постоянно отключают воду, чтобы осуждённые не могли нормально помыть руки. Из посылок уничтожают домашние продукты, то есть не пропускают мясо — курицу, колбасу, свинину и т.д. У одного из осужденных забрали из посылки колбасу и выбросили в мусор, сказав, что её нельзя.
Очень важно, чтобы комиссия во время проверки лично выслушала осуждённых как людей, потому что начальники не допускают комиссию к разговорам с осуждёнными и говорят, что если кто-то что-то расскажет, то ему "будет крышка".
После того, как находящиеся под домашним арестом политзаключенные Михаил и Александр Кононовичи зарегистрировали "Ассоциацию защиты прав политзаключенных и прав человека" и отправили в различные украинские и международные органы жалобы касательно условий содержания в Винницкой колонии, прокуратура прислала комиссию. Полноценная проверка не состоялась по описанным в письме причинам — осужденных запугали. Тем не менее, администрация колонии и сама испугалась. Как нам сообщили заключенные, после приезда прокуратуры сотрудники оперчасти начали репрессии против тех, кто, по их мнению, мог передать информацию о пытках и издевательствах.
"Опера Заболотный и Тётка, а также первый замначальника Рябоконь выстроили зеков на промзоне после работы прямо на солнце и начали угрожать, что закроют в ШИЗО (штрафной изолятор — Ред.) или ПКТ (помещение камерного типа для злостных нарушителей — Ред.) тех, кто пишет на них жалобы. Осужденным Мельнику и Витрашко дали по рапорту и сказали, что "уработают", если они будут писать жалобы на администрацию. Опер Тётка открыто угрожал "уработкой" свиданиями. Осужденному Витрашко сократили свидание с трех суток до одних за то, что во время приезда прокуратуры он сообщил, что его избивали два брата — опер и замполит Заболотные. Опера Заболотный и Тётка с замначальника Рябоконем угрожают осужденному Мельнику, что дадут 225 статью (установление или распространение преступного влияния, от 7-ми до 15-ти лет с конфискацией в зависимости от части статьи — Ред.) за то, что он якобы пишет жалобы по поводу пыток. Также они открыто закаляют, что подбросят что-нибудь заключенным Мельнику и Витрашко, чтобы дать им статью 225, любым незаконным методом вывезти их в другой лагерь и тем самым спасти свою шкуру. Их уже раскидали по разным баракам и издеваются над парнями лишь бы самим выйти сухими из воды. А пару дней назад провели жесткие шмоны, все переворачивали, срывали потолки и местами даже пол, ломали кровати, выбрасывали из окон личные вещи: куртки, штаны, книги, блокноты, после чего кричали на заключенных, что у них бардак, не убрано и им ничего не положено, потому что они вообще не люди. Парням тяжело, так как на них обозлились — не знают, кто на самом деле сливает информацию о пытках, поэтому бьют всех и издеваются над всеми. Но парни терпят и не сдаются".
Напомним, с начала 2026 года в Винницкой колонии № 86 содержатся политзеки, а не обычные заключенные. Среди них есть даже военнослужащие ВСУ, которые не захотели воевать против России и передавали российской армии какую-то информацию.
Колония имела своеобразную репутацию задолго до СВО и задолго до того, как в нее поместили политических. В 2020 году на деньги посольства ФРГ "Харьковская правозащитная группа" (ХПГ) организовала мониторинг условий содержания в 86-й колонии. Выводы ХПГ по результатам мониторинга были двойственными. По данным группы, одно жилое отделение было отремонтировано капитально, в остальных проведен косметический ремонт. Во многих помещениях холодно, поэтому осужденные вынуждены надевать верхнюю одежды. Баки с питьевой водой — в каждом отделении, но не в камерах. Некоторые камеры переполнены, а в других — только двое заключенных и много бытовой техники: от большого телевизора до аудиосистемы и кофеварки. Очевидно, что это была камера для "особых" зеков, которые платили деньги. Объяснить ситуацию администрация не смогла. В некоторых отделениях в аварийном состоянии находились санузлы. С другой стороны, баня и прачечная были отремонтированы и оборудованы новой техникой. Действовала парикмахерская, но отсутствовала отдельная комната фельдшера для анонимного осмотра осужденных на предмет телесных повреждений. Мониторы ХПГ отметили, что в журнале телесных повреждений за год было зарегистрировано только 4 случая, что крайне мало для колонии на 400 осужденных. Мониторы предположили либо ненадлежащее ведение журнала, либо ненадлежащий осмотр заключенных.
В общем, несмотря на ряд стандартных для пенитенциарной системы нарушений, все выглядело в среднем приемлемо.
Следующий мониторинг состоялся после начала СВО, 10 мая 2022 года. Но проводили его уже другие люди: член Общественного совета при Минюсте Украины и ряд других общественников. Отчет о результатах их проверки без доли скепсиса читать сложно. Во-первых, чуть ли не в каждом абзаце они пишут о "неспровоцированной агрессии России" (что имеет мало отношения к цели мониторинга) и приводят якобы переданные им заключенными слова благодарности о переводе их из колоний в Запорожской и Донецкой областях (вблизи от линии фронта) в Винницу. Судя по отчету, бандиты, сидящие в колонии, — большие патриоты Украины. Что касается условий содержания, то во всех жилых отделениях, "несмотря на войну", якобы уже были проведены ремонтные работы "по европейским стандартам", а если где-то ремонт не закончен, то его обязательно закончат. Почти везде, по их словам, заменена сантехника, мебель, освещение, есть футбольное поле и тренажеры, а в комнате для психологической разгрузки есть "живой уголок" с черепахой, рыбками, ежиком и голубем. "В помещении столовой приятных запах еды, есть своя пекарня, где выпекают вкусный хлеб", — сообщает мониторинговая группа. Санаторий, не иначе. Завершает как бы правозащитный доклад пропагандистской агиткой о том, что это "одна из лучших" исправительных колоний на Украине, где осужденные хорошо понимают разницу между "цивилизованной украинской" системой исполнения наказаний и "российскими гулаговскими пыточными". "Украина — не Россия (слово "Россия" написано с маленькой буквы — Ред.) и даже заключенные не ждут "русского мира", а всячески помогают победить агрессора".
Европейская идиллия и полное национальное единение. Вот только летом 2025 года колонию снова посетили члены ХПГ — на этот раз в рамках проекта правительства Дании — и все оказалось немного не так. Среди обнаруженных нарушений:
  • помещения ШИЗО, участка усиленного контроля и карантина, диагностики и распределения не соответствуют установленным нормативам;
  • недостаточный уровень освещения, вентиляции, санитарии и оснащения прогулочных двориков;
  • видеонаблюдение без индивидуального обоснования;
  • грубые нарушения трудового законодательства: срочные трудовые договоры без обоснования, подмена трудовых отношений договорами гражданско-правового характера, использование труда без оформления договоров, ненадлежащая оплата труда, которая не соответствует законодательно определенным минимальным стандартам;
  • зафиксированы неоднократные дискриминационные практики касательно условий труда и вознаграждения, отсутствие надлежащего бухгалтерского и кадрового учета;
  • ношение спецсредств персоналом открытым способом, что противоречит инструкциям;
  • недопустимое использование осужденного как дневального для ухода за тяжелобольными и уборкой палат в медицинском корпусе;
  • ненадлежащее документирование случаев телесных повреждений, отсутствие согласия пациентов на лечение, недоступность замещающей поддерживающей терапии и психологической поддержки для наркозависимых.
Как конкретный пример, осужденный работает в пищеблоке по срочному трудовому договору с 6:30 утра до 19 вечера без выходных и праздников. Анализ платежных ведомостей свидетельствует фактически об отсутствии оплаты труда, потому что платят от 200 до 500 гривен (от 400 до 1000 рублей) в месяц. Даже в пищеблоке, где заключенные оформлены официально, повару платят 895 гривен (примерно 1800 рублей), а резчику хлеба — 553 гривны (чуть больше 1000 рублей). Начисление таких сумм при полном рабочем дне нарушает ст. 43 Конституции Украины.
Надо понимать, что ХПГ — крайне сервильная по отношению к властям Украины организация, однако же в ее отчете "цивилизованная украинская" система исполнения наказаний не прослеживается. Кроме того, в 2025 году в 86-й колонии еще не было политзеков. Первый этап с политическими прибыл 5 января 2026 года. Обычных зеков оттуда вывезли.
"Когда мы приехали, — писал нам один из нынешних заключенных колонии, — тут был бардак, все разбито, везде грязно, как будто тут давно вообще никого не было. Обычных зеков отсюда вывезли в декабре прошлого года. Почти всех, осталось человек 20 для обеспечения жизнедеятельности. Они-то и рассказали, что сотрудники и "активисты" из числа зеков здесь все разворовали и разломали, "потому что коллаборанты сейчас заедут"".
Обычно в таких случаях может помочь широкая общественная огласка. А в условиях нынешней Украины — огласка на Западе, который только и может повлиять на ситуацию. Если захочет.
Как теперь оборудовано исправительное учреждение и как ведет себя с "коллаборантами" администрация — в материале "Отходы, а не люди. Как политзаключенные Винницкой колонии №86 пытаются бороться за свои права".
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