https://ukraina.ru/20260706/ne-znayut-kto-slivaet-informatsiyu-poetomu-byut-vsekh-v-vinnitse-karayut-politzekov-boryuschikhsya-za-svoi-1081007930.html

Не знают, кто сливает информацию, поэтому бьют всех. В Виннице карают политзеков, борющихся за свои права

Не знают, кто сливает информацию, поэтому бьют всех. В Виннице карают политзеков, борющихся за свои права - 06.07.2026 Украина.ру

Не знают, кто сливает информацию, поэтому бьют всех. В Виннице карают политзеков, борющихся за свои права

После публикаций о нарушениях прав в Винницкой исправительной колонии № 86, администрация начала карательные акции против политических заключенных.

2026-07-06T12:30

2026-07-06T12:30

2026-07-06T12:30

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пытки

политзаключенные

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Это небольшое письмо нам передали родственники одного из политзаключенных Винницкой колонии."В изоляторах ("на ямах") морят голодом и холодом. С собой не разрешают брать тёплые вещи. С шести часов утра заставляют складывать матрасы, чтобы осуждённый не мог ни сесть, ни лечь. Наше законодательство разрешает пользоваться кроватью, но начальники делают по-своему. Спать дают только ночью, а днём лежать на кровати не разрешают. В течение суток (24 часа) постоянно приходят начальники и заставляют осуждённого приседать до пола по пять раз. Если осуждённый отказывается, приходит оперуполномоченный, избивает его и принудительно сам раздевает.22 июня 2026 года примерно в 8:20 утра начальник режима Сенковский Владимир Юрьевич вызвал осуждённого из 4-го отделения по поводу рапорта. Пока осуждённый писал объяснение по рапорту, Сенковский ударил его кулаком в область затылка, по голове и в плечо. После этого сказал: "Один рапорт у тебя уже списан", получая удовольствие от издевательств над осуждёнными.В столовой постоянно дают одну и ту же баланду. По две-три недели подряд кормят вонючим супом, прекрасно зная, что его никто не ест. В умывальниках постоянно отключают воду, чтобы осуждённые не могли нормально помыть руки. Из посылок уничтожают домашние продукты, то есть не пропускают мясо — курицу, колбасу, свинину и т.д. У одного из осужденных забрали из посылки колбасу и выбросили в мусор, сказав, что её нельзя.Очень важно, чтобы комиссия во время проверки лично выслушала осуждённых как людей, потому что начальники не допускают комиссию к разговорам с осуждёнными и говорят, что если кто-то что-то расскажет, то ему "будет крышка".После того, как находящиеся под домашним арестом политзаключенные Михаил и Александр Кононовичи зарегистрировали "Ассоциацию защиты прав политзаключенных и прав человека" и отправили в различные украинские и международные органы жалобы касательно условий содержания в Винницкой колонии, прокуратура прислала комиссию. Полноценная проверка не состоялась по описанным в письме причинам — осужденных запугали. Тем не менее, администрация колонии и сама испугалась. Как нам сообщили заключенные, после приезда прокуратуры сотрудники оперчасти начали репрессии против тех, кто, по их мнению, мог передать информацию о пытках и издевательствах."Опера Заболотный и Тётка, а также первый замначальника Рябоконь выстроили зеков на промзоне после работы прямо на солнце и начали угрожать, что закроют в ШИЗО (штрафной изолятор — Ред.) или ПКТ (помещение камерного типа для злостных нарушителей — Ред.) тех, кто пишет на них жалобы. Осужденным Мельнику и Витрашко дали по рапорту и сказали, что "уработают", если они будут писать жалобы на администрацию. Опер Тётка открыто угрожал "уработкой" свиданиями. Осужденному Витрашко сократили свидание с трех суток до одних за то, что во время приезда прокуратуры он сообщил, что его избивали два брата — опер и замполит Заболотные. Опера Заболотный и Тётка с замначальника Рябоконем угрожают осужденному Мельнику, что дадут 225 статью (установление или распространение преступного влияния, от 7-ми до 15-ти лет с конфискацией в зависимости от части статьи — Ред.) за то, что он якобы пишет жалобы по поводу пыток. Также они открыто закаляют, что подбросят что-нибудь заключенным Мельнику и Витрашко, чтобы дать им статью 225, любым незаконным методом вывезти их в другой лагерь и тем самым спасти свою шкуру. Их уже раскидали по разным баракам и издеваются над парнями лишь бы самим выйти сухими из воды. А пару дней назад провели жесткие шмоны, все переворачивали, срывали потолки и местами даже пол, ломали кровати, выбрасывали из окон личные вещи: куртки, штаны, книги, блокноты, после чего кричали на заключенных, что у них бардак, не убрано и им ничего не положено, потому что они вообще не люди. Парням тяжело, так как на них обозлились — не знают, кто на самом деле сливает информацию о пытках, поэтому бьют всех и издеваются над всеми. Но парни терпят и не сдаются".Напомним, с начала 2026 года в Винницкой колонии № 86 содержатся политзеки, а не обычные заключенные. Среди них есть даже военнослужащие ВСУ, которые не захотели воевать против России и передавали российской армии какую-то информацию.Колония имела своеобразную репутацию задолго до СВО и задолго до того, как в нее поместили политических. В 2020 году на деньги посольства ФРГ "Харьковская правозащитная группа" (ХПГ) организовала мониторинг условий содержания в 86-й колонии. Выводы ХПГ по результатам мониторинга были двойственными. По данным группы, одно жилое отделение было отремонтировано капитально, в остальных проведен косметический ремонт. Во многих помещениях холодно, поэтому осужденные вынуждены надевать верхнюю одежды. Баки с питьевой водой — в каждом отделении, но не в камерах. Некоторые камеры переполнены, а в других — только двое заключенных и много бытовой техники: от большого телевизора до аудиосистемы и кофеварки. Очевидно, что это была камера для "особых" зеков, которые платили деньги. Объяснить ситуацию администрация не смогла. В некоторых отделениях в аварийном состоянии находились санузлы. С другой стороны, баня и прачечная были отремонтированы и оборудованы новой техникой. Действовала парикмахерская, но отсутствовала отдельная комната фельдшера для анонимного осмотра осужденных на предмет телесных повреждений. Мониторы ХПГ отметили, что в журнале телесных повреждений за год было зарегистрировано только 4 случая, что крайне мало для колонии на 400 осужденных. Мониторы предположили либо ненадлежащее ведение журнала, либо ненадлежащий осмотр заключенных.В общем, несмотря на ряд стандартных для пенитенциарной системы нарушений, все выглядело в среднем приемлемо.Следующий мониторинг состоялся после начала СВО, 10 мая 2022 года. Но проводили его уже другие люди: член Общественного совета при Минюсте Украины и ряд других общественников. Отчет о результатах их проверки без доли скепсиса читать сложно. Во-первых, чуть ли не в каждом абзаце они пишут о "неспровоцированной агрессии России" (что имеет мало отношения к цели мониторинга) и приводят якобы переданные им заключенными слова благодарности о переводе их из колоний в Запорожской и Донецкой областях (вблизи от линии фронта) в Винницу. Судя по отчету, бандиты, сидящие в колонии, — большие патриоты Украины. Что касается условий содержания, то во всех жилых отделениях, "несмотря на войну", якобы уже были проведены ремонтные работы "по европейским стандартам", а если где-то ремонт не закончен, то его обязательно закончат. Почти везде, по их словам, заменена сантехника, мебель, освещение, есть футбольное поле и тренажеры, а в комнате для психологической разгрузки есть "живой уголок" с черепахой, рыбками, ежиком и голубем. "В помещении столовой приятных запах еды, есть своя пекарня, где выпекают вкусный хлеб", — сообщает мониторинговая группа. Санаторий, не иначе. Завершает как бы правозащитный доклад пропагандистской агиткой о том, что это "одна из лучших" исправительных колоний на Украине, где осужденные хорошо понимают разницу между "цивилизованной украинской" системой исполнения наказаний и "российскими гулаговскими пыточными". "Украина — не Россия (слово "Россия" написано с маленькой буквы — Ред.) и даже заключенные не ждут "русского мира", а всячески помогают победить агрессора".Европейская идиллия и полное национальное единение. Вот только летом 2025 года колонию снова посетили члены ХПГ — на этот раз в рамках проекта правительства Дании — и все оказалось немного не так. Среди обнаруженных нарушений:Как конкретный пример, осужденный работает в пищеблоке по срочному трудовому договору с 6:30 утра до 19 вечера без выходных и праздников. Анализ платежных ведомостей свидетельствует фактически об отсутствии оплаты труда, потому что платят от 200 до 500 гривен (от 400 до 1000 рублей) в месяц. Даже в пищеблоке, где заключенные оформлены официально, повару платят 895 гривен (примерно 1800 рублей), а резчику хлеба — 553 гривны (чуть больше 1000 рублей). Начисление таких сумм при полном рабочем дне нарушает ст. 43 Конституции Украины.Надо понимать, что ХПГ — крайне сервильная по отношению к властям Украины организация, однако же в ее отчете "цивилизованная украинская" система исполнения наказаний не прослеживается. Кроме того, в 2025 году в 86-й колонии еще не было политзеков. Первый этап с политическими прибыл 5 января 2026 года. Обычных зеков оттуда вывезли.Обычно в таких случаях может помочь широкая общественная огласка. А в условиях нынешней Украины — огласка на Западе, который только и может повлиять на ситуацию. Если захочет.Как теперь оборудовано исправительное учреждение и как ведет себя с "коллаборантами" администрация — в материале "Отходы, а не люди. Как политзаключенные Винницкой колонии №86 пытаются бороться за свои права".

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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