https://ukraina.ru/20260704/ekran-kak-pole-bitvy-pochemu-spor-ob-importnom-kino-stanovitsya-voprosom-gospolitiki-sobytiya-kultury-1081036978.html

Экран как поле битвы: почему спор об импортном кино становится вопросом госполитики. События культуры

Экран как поле битвы: почему спор об импортном кино становится вопросом госполитики. События культуры - 04.07.2026 Украина.ру

Экран как поле битвы: почему спор об импортном кино становится вопросом госполитики. События культуры

Стоит ли закрывать дорогу на экран импортному кино? Может ли российский кинематограф заместить западные фильмы? Почему на Украине никто не комплексует по поводу бойкотов и запретов в отношении "чужого" культурного продукта?

2026-07-04T10:33

2026-07-04T10:33

2026-07-04T10:33

культура

россия

украина

франция

никита михалков

сарик андреасян

владимир путин

министерство культуры

рада

netflix

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Такие темы сегодня все громче звучат в творческом эфире. По мере затягивания конфликта культура постепенно перестает восприниматься исключительно как сфера творчества и все чаще рассматривается государством, как инструмент формирования общественных настроений и информационной устойчивости.Платный вход для импортного киноГлавной культурной дискуссией недели стала инициатива режиссера и председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова. Он анонсировал квотирование иностранных фильмов и заявил, что в РФ будет взиматься процент от проката зарубежного кино. Также будет оплачиваться "входной билет", чтобы картину рассмотрели, и она попала на экраны Определять размер процента будут экономисты. Кинематографист подчеркнул, что эта практика придумана не в России, подобные меры действуют в Китае и Франции. "И это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино", - заверил Михалков. Цель квотирования зарубежных фильмов вроде бы самая благородная: процент с проката будут взимать для рефинансирования российского кино. Да и суммы немалые: "входной взнос" на российский кинорынок составит 5 миллионов рублей, 10% выручки с проката зарубежной картины пойдет на поддержку отечественного кинематографа. Надо сказать, что Михалков целый год убеждал президента Путина пойти по пути отсеивания западного киношлака, и таки убедил. В марте нынешнего года российский лидер заявил главе Минкульта, что в сфере киноотбора надо действовать более жестко: "Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные, и финансово не поддерживаем своего производителя".Вот только есть один нюанс: уже в мае прокатчики заявили о полном провале в российских кинотеатрах из-за отказа транслировать зарубежное кино и заявили, что зрители "устали от сказок". Напомним, что во время майских праздников кинотеатры в РФ отказались показывать иностранные фильмы в формате предсеансного обслуживания. На эту инициативу кинотеатры согласились ради поддержки отечественных новинок, среди них патриотические военные драмы "Ангелы Ладоги", "Литвяк" и "Семь вёрст до рассвета". Однако, успешной по сборам оказались только "Ангелы Ладоги", собрав в прокате 390 миллионов рублей. Остальные два фильма стали "проходными": то ли режиссеры недоработали, то ли пиарщики и идеологи.Это что же выходит… Российским зрителям неинтересно российское кино? Или недоработанной оказалась сама идея импортозамещения в области кинематографа? По мнению члена Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева, только российское кино не способно вытащить кассовые сборы на уровень до 2024 года. Кроме того, наше кино работает, в основном, на молодежную аудиторию и в прокате не хватает фильмов для аудитории старше 55 лет. Для сравнения: во Франции так называемое поколение Silver Age "делает в кинотеатрах половину кассы", в то время как российским пенсионерам в кино смотреть практически нечего: "они ходят и плюются, спрашивая, как такое можно снимать". Конечно, можно посоветовать бабулькам и дедулькам смотреть "золотую коллекцию Мосфильма" и не париться, но это означает закрывать глаза на проблему отсутствия "возрастного кино". К слову, устает аудитория и от сказок Сарика Андреасяна, которые он печет как горячие пирожки. "Сказку о царе Салтане" и "Простоквашино" многие зрители называют халтурой и семейным подрядом. Ведь режиссёр защищает право снимать в главных ролях жену Лизу Моряк и подрастающего сына, ссылаясь на семейные ценности. В итоге, гонка за импортозамещением рискует превратиться в выбор между карикатурным "Рэмбо" и очередным конвейерным ремейком. А горькая ирония состоит в том, что "тупым и ненужным" кино россияне чаще всего считают не западные боевики и детективы, а отечественные киноподелки. Так может пора квотировать "сказочника" Андреасяна, а не "Дьявол носит Prada"?На первый взгляд дискуссия вокруг импортозамещения в кинематографе выглядит как обычный спор о распределении долей рынка между отечественными и зарубежными фильмами. Однако, в действительности речь идет о гораздо более глубоком конфликте: столкновении двух подходов к культурной политике в условиях СВО и геополитического противостояния России. С одной стороны независимая авторская индустрия традиционно кричит, что их "зажимают", c другой - давят представители киноиндустрии, для которых главным критерием остается коммерческий успех проката. Но тут и возникает главный вопрос: а может ли в условиях военного конфликта культурное поле регулироваться законами рынка? Ведь кино на войне- это часть национальной безопасности и государственной пропаганды. И должно ли государство пускать на российский рынок зарубежную кинопродукцию, если часть подобных фильмов транслирует откровенно русофобскую позицию и прозападные ценности? Как после этого зазывать народ на фильмы о Великой Отечественной войне и СВО? К слову, есть еще одна проблема: многие режиссеры избегают съемок фильмов о спецоперации, а актеры со звездными именами отказываются сниматься в таком кино. В итоге, эта ниша отдана малоизвестным, нераскрученным авторам. Так может прав Михалков, предлагая за долю от импортных фильмов снимать качественные фильмы о современных героях?Бронь в обмен на лояльностьКстати, на Украине такая проблема вообще не стоит. Буквально на днях Минкульт обновил свои критерии для получения права на бронь предприятиями из сферы культуры и информации. Согласно приказу № 711 от 30 июня, для сохранения статуса критичности необходимо соответствовать одному или нескольким критериям. Для учреждений, работающих в информационной сфере установлены жесткие критерии: иметь статус национального СМИ; производить для телемарафона "патриотические и общественно значимые аудиовизуальных произведения"; работать с иностранными СМИ и украинскими государственными органами. Для кинематографистов также установлены особые рамки: провести за год не менее 500 кинопоказов в не менее чем в 10 областях Украины, из которых 20% должны составлять бесплатные представления для военных, ветеранов, переселенцев. Хочешь получить бюджетные деньги на съемки фильма? Докажи, что он имеет всеукраинское художественное значение или может быть показан за рубежом как проект, популяризирующий "национальный культурный и креативный продукт Украины". Только в этих случаях местные "мытци" могут получить право на бронь от Минкульта. А тех, кто попытается говорить о госцензуре мгновенно отправят в окопы - подобных примеров достаточно. Так что все режиссеры, продюсеры и артисты наперегонки встраиваются в идеологические шоры, да еще и дерутся там за место. А в России только на пятом году СВО подняли вопрос об ограничениях в кинематографической сфере и избирательном показе импортных фильмов. Нелишне напомнить, что в большинстве европейских стран после 2022 года культурная сфера была фактически встроена в общую систему политической мобилизации. Продюсеры, режиссеры, фестивали и актерское сообщество быстро адаптировались к новым идеологическим требованиям, и как тут не вспомнить многочисленные заслоны и запреты российским "звездам". На слуху скандалы с отменой концертов Валерия Гергиева в Италии и запрет на показ на фестивалях в Каннах и Венеции фильмов, финансируемых Министерством культуры РФ или государственными фондами. И никто не стеснялся бойкотов и цензуры. Да и сейчас любые послабления в отношении российского культурного продукта на международных площадках встречают политической истерикой.Британские депутаты против Маши и МишиНапример, депутаты британского гей-парламента (премьер Стармер публично похвалился самым большим процентом гомосексуалистов в британской Раде) потребовали рассмотреть запрет мультфильма "Маша и Медведь". Группа из 50 членов Палаты общин считает, что сериал может быть мягкой формой российской пропаганды и попадать к европейским детям через стриминговые сервисы. Поводом для скандала стало то, что Netflix купил права еще на два сезона российского мультфильма. Еще раз подчеркнем: речь идет о детском сериале и британские депутаты костьми ложатся, чтобы не пустить русского Мишку на экраны. Так почему ж тогда Россия должна безропотно запускать к себе импортные кинофильмы, вроде "Красного воробья" или "Солта"?Подробнее о запрете на российский мультфильм - в статье "Британские депутаты призвали запретить мультсериал "Маша и Медведь" из-за советской символики"

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Елена Кирюшкина

россия, украина, франция, никита михалков, сарик андреасян, владимир путин, министерство культуры, рада, netflix, эксклюзив, культура