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Скромно, но позитивно: президент России рассказал о росте ВВП и ориентирах

Скромно, но позитивно: президент России рассказал о росте ВВП и ориентирах - 19.08.2026 Украина.ру

Скромно, но позитивно: президент России рассказал о росте ВВП и ориентирах

Несмотря на террористические атаки российская торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво и в целом Россия демонстрирует экономический рост. Об этом 19 августа заявил президент РФ Владимир Путин

2026-08-19T15:45

2026-08-19T15:45

2026-08-19T15:45

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Президент проводит в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает пресс-служба российского лидера.В заседании участвуют члены правительства, руководители регионов, представители деловых, общественных объединений. С ними президент намерен обсудить "ход большой, общей работы по достижению долгосрочных ориентиров развития России".Путин напомнил об этих ориентирах - демография, образование, комфортная среда для жизни, технологическое лидерство, цифровая трансформация."И конечно, в числе национальных целей – уверенное, качественное развитие отечественной экономики, выход на более высокие темпы роста по широкому кругу отраслей", - сказал глава государства, предложив начать выступления с этой темы.Со ссылкой на статистику президент отметил, что "экономическая динамика в целом скромная, но позитивная". Прирост валового внутреннего продукта находится на уровне около 1%. Причем за I полугодие прирост ВВП составил 0,6% (во II квартале было 1,3%") уточнил он."Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры, - отметил президент. - Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно, мы это понимаем, видим и знаем".Глава государства подчеркнул необходимость укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так и в социально-экономической сфере.Актуальное интервью: Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, кремль, владимир путин, ввп, российская экономика, развитие экономики, совещание