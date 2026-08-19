https://ukraina.ru/20260819/pionerom-zdes-byla-velikobritaniya-fenenko-ob-istokakh-yadernoy-strategii-pentagona-1082626821.html

"Пионером здесь была Великобритания": Фененко об истоках ядерной стратегии Пентагона

"Пионером здесь была Великобритания": Фененко об истоках ядерной стратегии Пентагона - 19.08.2026 Украина.ру

"Пионером здесь была Великобритания": Фененко об истоках ядерной стратегии Пентагона

Новая ядерная стратегия США — это реанимация идей британских теоретиков 1940-х годов. Американцы разделили ядерное оружие на стратегическое и тактическое еще в 1950-х. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2026-08-19T16:39

2026-08-19T16:39

2026-08-19T16:39

новости

сша

россия

запад

украина.ру

пентагон

главные новости

главное

ядерный

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/01/1080858673_0:85:765:515_1920x0_80_0_0_d78015a651eefee6dfb474ea0d37971a.jpg

Отвечая на вопрос о рисках обновленной ядерной стратегии США, Фененко заявил, что новая стратегия не является инновацией, а представляет собой реанимацию идей, разработанных еще в 1940-1950-х годах.Фененко заявил, что обновленная ядерная стратегия США не содержит новых идей. "Это не новая идея. Она лишь реанимируется сегодня. Пионером здесь выступала Великобритания", — отметил эксперт.По его мнению, еще до создания собственного ЯО в 1952 году британские теоретики рассуждали о маломощном ядерном оружии. "В 1945-46 годах британские теоретики уже рассуждали о том, что в будущем будет не нужна крупная сухопутная армия. Надо будет иметь маломощное ядерное оружие, чтобы остановить наступление противника", — пояснил он.Фененко подчеркнул, что затем американцы восприняли эту идею. "Затем американцы восприняли эту идею, и в 1950-х годах администрация Эйзенхауера разделила ядерное оружие на два составных компонента", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики: "Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее" на сайте Украина.ру.

сша

россия

запад

великобритания

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, запад, украина.ру, пентагон, главные новости, главное, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, великобритания, британия, международные отношения, международная политика, украина.ру дзен, новости украина ру, оружие, атомное оружие