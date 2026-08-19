"Пионером здесь была Великобритания": Фененко об истоках ядерной стратегии Пентагона - 19.08.2026 Украина.ру
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"Пионером здесь была Великобритания": Фененко об истоках ядерной стратегии Пентагона
"Пионером здесь была Великобритания": Фененко об истоках ядерной стратегии Пентагона - 19.08.2026 Украина.ру
"Пионером здесь была Великобритания": Фененко об истоках ядерной стратегии Пентагона
Новая ядерная стратегия США — это реанимация идей британских теоретиков 1940-х годов. Американцы разделили ядерное оружие на стратегическое и тактическое еще в 1950-х. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2026-08-19T16:39
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Отвечая на вопрос о рисках обновленной ядерной стратегии США, Фененко заявил, что новая стратегия не является инновацией, а представляет собой реанимацию идей, разработанных еще в 1940-1950-х годах.Фененко заявил, что обновленная ядерная стратегия США не содержит новых идей. "Это не новая идея. Она лишь реанимируется сегодня. Пионером здесь выступала Великобритания", — отметил эксперт.По его мнению, еще до создания собственного ЯО в 1952 году британские теоретики рассуждали о маломощном ядерном оружии. "В 1945-46 годах британские теоретики уже рассуждали о том, что в будущем будет не нужна крупная сухопутная армия. Надо будет иметь маломощное ядерное оружие, чтобы остановить наступление противника", — пояснил он.Фененко подчеркнул, что затем американцы восприняли эту идею. "Затем американцы восприняли эту идею, и в 1950-х годах администрация Эйзенхауера разделила ядерное оружие на два составных компонента", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики: "Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее" на сайте Украина.ру.
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"Пионером здесь была Великобритания": Фененко об истоках ядерной стратегии Пентагона

16:39 19.08.2026
 
© Фото : Открытый источникАтолл Бикини. Ядерное испытание "Бэйкер" 25 июля 1946 года
Атолл Бикини. Ядерное испытание Бэйкер 25 июля 1946 года - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© Фото : Открытый источник
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Новая ядерная стратегия США — это реанимация идей британских теоретиков 1940-х годов. Американцы разделили ядерное оружие на стратегическое и тактическое еще в 1950-х. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Отвечая на вопрос о рисках обновленной ядерной стратегии США, Фененко заявил, что новая стратегия не является инновацией, а представляет собой реанимацию идей, разработанных еще в 1940-1950-х годах.
Фененко заявил, что обновленная ядерная стратегия США не содержит новых идей. "Это не новая идея. Она лишь реанимируется сегодня. Пионером здесь выступала Великобритания", — отметил эксперт.
По его мнению, еще до создания собственного ЯО в 1952 году британские теоретики рассуждали о маломощном ядерном оружии. "В 1945-46 годах британские теоретики уже рассуждали о том, что в будущем будет не нужна крупная сухопутная армия. Надо будет иметь маломощное ядерное оружие, чтобы остановить наступление противника", — пояснил он.
Фененко подчеркнул, что затем американцы восприняли эту идею. "Затем американцы восприняли эту идею, и в 1950-х годах администрация Эйзенхауера разделила ядерное оружие на два составных компонента", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики: "Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее" на сайте Украина.ру.
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