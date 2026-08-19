https://ukraina.ru/20260819/dni-ltnye-pervye-shagi-v-kino-nikolaya-olyalina-i-very-alentovoy-1082518408.html

"Дни лётные". Первые шаги в кино Николая Олялина и Веры Алентовой

"Дни лётные". Первые шаги в кино Николая Олялина и Веры Алентовой - 19.08.2026 Украина.ру

"Дни лётные". Первые шаги в кино Николая Олялина и Веры Алентовой

Ровно 60 лет назад, 15 августа 1966 года, на советские киноэкраны вышел фильм, в котором впервые снялись или впервые снялись в главной роли сразу несколько будущих советских кинозвёзд. Также впервые прозвучала фраза "Будем жить", которую обессмертил Леонид Быков в своих "Стариках…". Фильм назывался "Дни лётные" и снимался он на киностудии Довженко

2026-08-19T16:00

2026-08-19T16:00

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К лётчикам в России, а затем и в Советском Союзе, всегда относились с особым пиететом. Фамилии Нестерова, Чкалова, Кожедуба, Покрышкина и многих других знала вся страна. Поэтому каждый посвящённый лётчикам фильм в СССР становился событием. И даже те из них, которые большая часть зрительской публики сегодня благополучно забыла, в среде людей, связанных с авиацией или просто влюблённых в неё, пользуются невероятной популярностью. К одним из таких относится и снятая в 1965 году на Киевской киностудии им. Довженко кинолента "Дни лётные".В 1963 году сценарный факультет ВГИКа закончил 31-летний бывший слесарь-механик Леонид Владимирович Ризин. По распределению он попал в Киев на киностудию Довженко. Понимая, что для дебюта в профессии он уже староват и права на ошибку у него нет, Ризин решил обратиться к беспроигрышной теме советских лётчиков, и написал сценарий об их современных буднях. Он состоит из четырёх новелл о четырёх молодых лётчиках, четырёх друзьях с разными характерами, взглядами на жизнь и судьбой. Каждая новелла называется по позывным каждого из героев: "Я – 507-й", "Я – 419-й", "Я – 411-й", "Я – 502-й".На студии сценарий понравился, и его решили запустить в производство. Экранизировать его доверили уже довольно опытному режиссёру-фронтовику Николаю Литусу.На Великую Отечественную войну он попал в 1943 году. В ноябре-декабре 2-й Украинский фронт генерала армии Ивана Степановича Конева в результате проведения Знаменской операции освободил его родное село Цибулево, и 18-летнего парня тут же призвали в армию. Литус закончил Ленинградское пехотное училище, воевал в миномётном взводе 781-го полка 124-й стрелковой дивизии. Отличился в январе 1945 года, в Восточной Пруссии, когда полк штурмовал городок Пилькаллен (Добровольск Калининградской области). В результате артобстрела был выведен из строя практически весь его миномётный расчёт. Тогда Литус сам стал к миномёту и уничтожил вражескую противотанковую пушку. За этот подвиг его наградили орденом "Красной звезды". Под Кёнигсбергом 20-летний старший лейтенант получил тяжёлое ранение, и боевые действия для него закончились.После войны Литус сначала пять лет отучился на историческом факультете педагогического института, а затем ещё пять на режиссёрском ВГИКа в мастерской Григория Александрова и Михаила Ромма. Режиссёром он стал только в 1955 году в возрасте 30-ти лет, и как-то так сложилась у него судьба, что большую часть фильмов своих он снимал в соавторстве.С режиссуры самого известного его фильма, "Королева бензоколонки" (1962), его подвинули, поскольку он решил соригинальничать, и взял на главную роль не Надежду Румянцеву, хотя её кандидатура рассматривалась и считалась предпочтительной, а никому неизвестную непрофессиональную эстонскую актрису Терье Луик. Кстати, во ВГИКЕ Литус первый курс отучился на актёрском факультете вместе с Румянцевой, то есть пригласить её на съёмки он мог напрямую с самого начала, но этого не сделал.Литус чуть не сорвал план съёмок, и его заменили на более опытного Алексея Александровича Мишурина. Тот пригласил из недавно нашумевшей московской комедии "Неподдающиеся" сразу всех троих исполнителей главных ролей: Румянцеву, Юрия Белова и Алексея Кожевникова, и не прогадал. Мишурин решил не "топить" Литуса, и убедил киностудию оставить его на фильме вторым режиссёром-постановщиком.После успеха "Королевы бензоколонки" (34,3 млн. зрителей) Литусу дали экранизировать "Дни лётные". Неизвестно, по каким соображениям, но вторым режиссёром он взял автора сценария Леонида Ризина. Вместе они занялись подбором актёров.На пробы на главную роль лейтенанта, лётчика-истребителя Николая Болдырева, 419-го, пригласили совсем молодого, никому неизвестного, но очень фактурного актёра Красноярского ТЮЗа Николая Олялина. Когда его жена, Нелли, провожала его на пробы в Киев, в аэропорту она ему прошептала: "Коля, ты только верь, что чудо свершится – ты будешь знаменитым!"Однако на пробах, всё у Олялина пошло отнюдь не гладко. Из-за неопытности он был так зажат и растерян, что Леонид Ризин в сердцах высказал ему: "Зачем тебя только пригласили?" Конечно, актёра эта фраза уязвила – у себя в театре он считался лучшим комиком. Уже в следующем дубле он почувствовал суть своего героя, и сыграл так, что сцена сразу из проб вошла в фильм.Возможно, это была сцена из первой новеллы, где после гибели первого из героев, 507-го, герой Олялина говорит о смысле жизни и смерти со стариком-украинцем. Этот диалог заканчивается теми самыми словами "Будем жить!", которые на десятилетия стали девизом наших лётчиков.Правда, есть воспоминания, что Олялин не считал фильм самым удачным в своей карьере. Критики также по нему не единожды прошлись, называя диалоги слишком высокопарными и вычурными. Но факт остаётся фактом – кинорежиссёры "заметили" Олялина именно после этой его работы, в Киев одним из ведущих киноактёров его пригласили работать также после неё. Ну а то, что критиками воспринимается, как высокопарность, людьми, которые каждый день смотрели в глаза смерти, а в 1965 году полёты на сверхзвуковых самолётах были крайне опасными – не было ещё в природе надёжных катапультирующих кресел, эти люди смотрели на жизнь немного по-другому.Третьего героя, лётчика Алексея, сыграл уже практически забытый актёр Владимир Петченко. После окончания ГИТИСа его распределили в Рязанский драматический театр. Пробы он прошёл на удивление легко, хотя, как и для Олялина, это была его первая роль в кино. Возможно, ему помогло то, что его старший брат погиб во время испытаний нового боевого самолёта. Леонид Ризин позже вспоминал:"Молодой артист из Рязанского областного театра привлёк наше внимание не только тем, что сам по себе – и внутренне, и внешне – точно соответствовал задуманному образу. В его жизни, в жизни его семьи произошёл случай, очень похожий на тот, каким начинается наш фильм. А фильм начинался как раз с момента гибели лётчика-аса при посадке. Кстати, лётчики-асы, которые дублировали героев в фильме, насмотревшись на тяжёлый актёрский труд дружно сказали: "Лучше десять раз за день подняться в небо и приземлиться, чем смотреть как актёры мучаются в кадре по 16 часов в сутки".К сожалению, Петченко прожил всего 36 лет. В июне 1980 года в Благовещенске, где в то время был на гастролях театр им. Ермоловой, в котором он тогда служил, на него было совершено разбойное нападение. Когда приехала "скорая помощь", было уже поздно. В актёрской среде упорно ходили слухи, что погиб он, оказав в нетрезвом состоянии сопротивление милиции, но никаких подтверждений этой версии нет.Четвёртым другом-лётчиком Андреем по прозвищу "Ас", 411-м, стал Юрий Кузьменков. Его самой звёздной ролью стал Ваня Федоскин из 4-серийного минисериала "Большая перемена" (1972-73). Работа в "Днях лётных" оказалась его первой главной ролью и, возможно, если бы не она, мы бы его в "Большой перемене" не увидели бы.У Кузьменкова самая, пожалуй, драматичная и комическая роль в фильме. Он играет очень старательного лётчика, который с утра до вечера занимается, тренируется, хочет летать, но ему фатально не везёт, за что товарищи в шутку зовут его "Асом". То он выкатывается за лётное поле, то у него цепляется за что-то и срабатывает при посадке в кабину парашют, и его отстраняют от полётов, то у него отваливается подвесной топливный бак. Он уже хочет уходить из авиации, окончательно деморализованный очередной неудачей. И тут прилетает на новом самолёте командир дивизии и предлагает её опробовать молодым лётчикам. Когда он спрашивает, кто из них ас, герой Кузьменкова, не разобравшись и решив, что речь о его прозвище, делает шаг вперёд. В результате опробовать новую машину дают ему… и в этот раз неудачи его не преследуют.Дебютным "Дни лётные" стали и для одной из самых известных не только в СССР, но и во всём мире, советских актрис Веры Алентовой, сыгравшей в оскароносном "Москва слезам не верит" (1979). Но фамилии "Алентова" вы в титрах не найдёте – тогда она ещё снималась под фамилией отца, Быкова. В "Днях лётных" она играет школьную учительницу, которая испытывает симпатии к герою Николая Олялина.Из других, сыгравших в фильме известных актёров, стоит отметить ещё одного фронтовика – Николая Ерёменко-старшего. Он сыграл бывалого командира авиаполка – "батю", как его называют лётчики.Ну и главным героем в фильме является, конечно, самолёт МиГ-21 – это было его "звёздное" время. Как раз в 1965 году первые такие истребители СССР начал поставлять Вьетнаму. В считанные месяцы они внесли серьёзные коррективы в воздушные бои над этой страной, хоть их и было мало, и они проигрывали американским самолётам по ряду параметров, в первую очередь по длительности нахождения в воздухе. Но вот по другим они их превосходили и быстро завоевали у противника уважение. Впоследствии американцы собрали целую эскадрилью МиГ-21, отрабатывали на них методы борьбы с советскими истребителями, в результате чего появился их самый массовый реактивный самолёт F-16.Большая часть съёмок проходила на аэродроме Лиманское в Одесской области. Здесь, например, был снят эпизод с лётчиком Асом, героем актёра Кузьменкова. Новым самолётом, который ему предстояло испытывать, стал Су-7Б 642-го гвардейского авиационного полка истребителей-бомбардировщиков.Несмотря на критику, фильм "Дни лётные" был тепло встречен аудиторией. Он не оказался рекордсменом, но собрал уверенные 14 млн. зрителей и стал трамплином сразу для нескольких советских кинозвёзд, о которых мы вам и рассказали.

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Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

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