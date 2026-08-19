"Дни лётные". Первые шаги в кино Николая Олялина и Веры Алентовой
© Фото : Кадр из фильма"Дни лётные". Кадр из фильма
© Фото : Кадр из фильма
Ровно 60 лет назад, 15 августа 1966 года, на советские киноэкраны вышел фильм, в котором впервые снялись или впервые снялись в главной роли сразу несколько будущих советских кинозвёзд. Также впервые прозвучала фраза "Будем жить", которую обессмертил Леонид Быков в своих "Стариках…". Фильм назывался "Дни лётные" и снимался он на киностудии Довженко
К лётчикам в России, а затем и в Советском Союзе, всегда относились с особым пиететом. Фамилии Нестерова, Чкалова, Кожедуба, Покрышкина и многих других знала вся страна. Поэтому каждый посвящённый лётчикам фильм в СССР становился событием. И даже те из них, которые большая часть зрительской публики сегодня благополучно забыла, в среде людей, связанных с авиацией или просто влюблённых в неё, пользуются невероятной популярностью. К одним из таких относится и снятая в 1965 году на Киевской киностудии им. Довженко кинолента "Дни лётные".
В 1963 году сценарный факультет ВГИКа закончил 31-летний бывший слесарь-механик Леонид Владимирович Ризин. По распределению он попал в Киев на киностудию Довженко. Понимая, что для дебюта в профессии он уже староват и права на ошибку у него нет, Ризин решил обратиться к беспроигрышной теме советских лётчиков, и написал сценарий об их современных буднях. Он состоит из четырёх новелл о четырёх молодых лётчиках, четырёх друзьях с разными характерами, взглядами на жизнь и судьбой. Каждая новелла называется по позывным каждого из героев: "Я – 507-й", "Я – 419-й", "Я – 411-й", "Я – 502-й".
На студии сценарий понравился, и его решили запустить в производство. Экранизировать его доверили уже довольно опытному режиссёру-фронтовику Николаю Литусу.
На Великую Отечественную войну он попал в 1943 году. В ноябре-декабре 2-й Украинский фронт генерала армии Ивана Степановича Конева в результате проведения Знаменской операции освободил его родное село Цибулево, и 18-летнего парня тут же призвали в армию. Литус закончил Ленинградское пехотное училище, воевал в миномётном взводе 781-го полка 124-й стрелковой дивизии. Отличился в январе 1945 года, в Восточной Пруссии, когда полк штурмовал городок Пилькаллен (Добровольск Калининградской области). В результате артобстрела был выведен из строя практически весь его миномётный расчёт. Тогда Литус сам стал к миномёту и уничтожил вражескую противотанковую пушку. За этот подвиг его наградили орденом "Красной звезды". Под Кёнигсбергом 20-летний старший лейтенант получил тяжёлое ранение, и боевые действия для него закончились.
После войны Литус сначала пять лет отучился на историческом факультете педагогического института, а затем ещё пять на режиссёрском ВГИКа в мастерской Григория Александрова и Михаила Ромма. Режиссёром он стал только в 1955 году в возрасте 30-ти лет, и как-то так сложилась у него судьба, что большую часть фильмов своих он снимал в соавторстве.
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С режиссуры самого известного его фильма, "Королева бензоколонки" (1962), его подвинули, поскольку он решил соригинальничать, и взял на главную роль не Надежду Румянцеву, хотя её кандидатура рассматривалась и считалась предпочтительной, а никому неизвестную непрофессиональную эстонскую актрису Терье Луик. Кстати, во ВГИКЕ Литус первый курс отучился на актёрском факультете вместе с Румянцевой, то есть пригласить её на съёмки он мог напрямую с самого начала, но этого не сделал.
Литус чуть не сорвал план съёмок, и его заменили на более опытного Алексея Александровича Мишурина. Тот пригласил из недавно нашумевшей московской комедии "Неподдающиеся" сразу всех троих исполнителей главных ролей: Румянцеву, Юрия Белова и Алексея Кожевникова, и не прогадал. Мишурин решил не "топить" Литуса, и убедил киностудию оставить его на фильме вторым режиссёром-постановщиком.
После успеха "Королевы бензоколонки" (34,3 млн. зрителей) Литусу дали экранизировать "Дни лётные". Неизвестно, по каким соображениям, но вторым режиссёром он взял автора сценария Леонида Ризина. Вместе они занялись подбором актёров.
© ФотоНиколай Олялин. Кадр из фильма "Дни лётные", 1966 год
© Фото
Николай Олялин. Кадр из фильма "Дни лётные", 1966 год
На пробы на главную роль лейтенанта, лётчика-истребителя Николая Болдырева, 419-го, пригласили совсем молодого, никому неизвестного, но очень фактурного актёра Красноярского ТЮЗа Николая Олялина. Когда его жена, Нелли, провожала его на пробы в Киев, в аэропорту она ему прошептала: "Коля, ты только верь, что чудо свершится – ты будешь знаменитым!"
Однако на пробах, всё у Олялина пошло отнюдь не гладко. Из-за неопытности он был так зажат и растерян, что Леонид Ризин в сердцах высказал ему: "Зачем тебя только пригласили?" Конечно, актёра эта фраза уязвила – у себя в театре он считался лучшим комиком. Уже в следующем дубле он почувствовал суть своего героя, и сыграл так, что сцена сразу из проб вошла в фильм.
Возможно, это была сцена из первой новеллы, где после гибели первого из героев, 507-го, герой Олялина говорит о смысле жизни и смерти со стариком-украинцем. Этот диалог заканчивается теми самыми словами "Будем жить!", которые на десятилетия стали девизом наших лётчиков.
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Правда, есть воспоминания, что Олялин не считал фильм самым удачным в своей карьере. Критики также по нему не единожды прошлись, называя диалоги слишком высокопарными и вычурными. Но факт остаётся фактом – кинорежиссёры "заметили" Олялина именно после этой его работы, в Киев одним из ведущих киноактёров его пригласили работать также после неё. Ну а то, что критиками воспринимается, как высокопарность, людьми, которые каждый день смотрели в глаза смерти, а в 1965 году полёты на сверхзвуковых самолётах были крайне опасными – не было ещё в природе надёжных катапультирующих кресел, эти люди смотрели на жизнь немного по-другому.
Третьего героя, лётчика Алексея, сыграл уже практически забытый актёр Владимир Петченко. После окончания ГИТИСа его распределили в Рязанский драматический театр. Пробы он прошёл на удивление легко, хотя, как и для Олялина, это была его первая роль в кино. Возможно, ему помогло то, что его старший брат погиб во время испытаний нового боевого самолёта. Леонид Ризин позже вспоминал:
"Молодой артист из Рязанского областного театра привлёк наше внимание не только тем, что сам по себе – и внутренне, и внешне – точно соответствовал задуманному образу. В его жизни, в жизни его семьи произошёл случай, очень похожий на тот, каким начинается наш фильм. А фильм начинался как раз с момента гибели лётчика-аса при посадке. Кстати, лётчики-асы, которые дублировали героев в фильме, насмотревшись на тяжёлый актёрский труд дружно сказали: "Лучше десять раз за день подняться в небо и приземлиться, чем смотреть как актёры мучаются в кадре по 16 часов в сутки".
© ФотоВера Алентова. Кадр из фильма "Дни лётные", 1966 год
© Фото
Вера Алентова. Кадр из фильма "Дни лётные", 1966 год
К сожалению, Петченко прожил всего 36 лет. В июне 1980 года в Благовещенске, где в то время был на гастролях театр им. Ермоловой, в котором он тогда служил, на него было совершено разбойное нападение. Когда приехала "скорая помощь", было уже поздно. В актёрской среде упорно ходили слухи, что погиб он, оказав в нетрезвом состоянии сопротивление милиции, но никаких подтверждений этой версии нет.
Четвёртым другом-лётчиком Андреем по прозвищу "Ас", 411-м, стал Юрий Кузьменков. Его самой звёздной ролью стал Ваня Федоскин из 4-серийного минисериала "Большая перемена" (1972-73). Работа в "Днях лётных" оказалась его первой главной ролью и, возможно, если бы не она, мы бы его в "Большой перемене" не увидели бы.
У Кузьменкова самая, пожалуй, драматичная и комическая роль в фильме. Он играет очень старательного лётчика, который с утра до вечера занимается, тренируется, хочет летать, но ему фатально не везёт, за что товарищи в шутку зовут его "Асом". То он выкатывается за лётное поле, то у него цепляется за что-то и срабатывает при посадке в кабину парашют, и его отстраняют от полётов, то у него отваливается подвесной топливный бак. Он уже хочет уходить из авиации, окончательно деморализованный очередной неудачей. И тут прилетает на новом самолёте командир дивизии и предлагает её опробовать молодым лётчикам. Когда он спрашивает, кто из них ас, герой Кузьменкова, не разобравшись и решив, что речь о его прозвище, делает шаг вперёд. В результате опробовать новую машину дают ему… и в этот раз неудачи его не преследуют.
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Дебютным "Дни лётные" стали и для одной из самых известных не только в СССР, но и во всём мире, советских актрис Веры Алентовой, сыгравшей в оскароносном "Москва слезам не верит" (1979). Но фамилии "Алентова" вы в титрах не найдёте – тогда она ещё снималась под фамилией отца, Быкова. В "Днях лётных" она играет школьную учительницу, которая испытывает симпатии к герою Николая Олялина.
Из других, сыгравших в фильме известных актёров, стоит отметить ещё одного фронтовика – Николая Ерёменко-старшего. Он сыграл бывалого командира авиаполка – "батю", как его называют лётчики.
Ну и главным героем в фильме является, конечно, самолёт МиГ-21 – это было его "звёздное" время. Как раз в 1965 году первые такие истребители СССР начал поставлять Вьетнаму. В считанные месяцы они внесли серьёзные коррективы в воздушные бои над этой страной, хоть их и было мало, и они проигрывали американским самолётам по ряду параметров, в первую очередь по длительности нахождения в воздухе. Но вот по другим они их превосходили и быстро завоевали у противника уважение. Впоследствии американцы собрали целую эскадрилью МиГ-21, отрабатывали на них методы борьбы с советскими истребителями, в результате чего появился их самый массовый реактивный самолёт F-16.
© ФотоМиГ-21. Кадр из фильма "Дни лётные", 1966 год
© Фото
МиГ-21. Кадр из фильма "Дни лётные", 1966 год
Большая часть съёмок проходила на аэродроме Лиманское в Одесской области. Здесь, например, был снят эпизод с лётчиком Асом, героем актёра Кузьменкова. Новым самолётом, который ему предстояло испытывать, стал Су-7Б 642-го гвардейского авиационного полка истребителей-бомбардировщиков.
Несмотря на критику, фильм "Дни лётные" был тепло встречен аудиторией. Он не оказался рекордсменом, но собрал уверенные 14 млн. зрителей и стал трамплином сразу для нескольких советских кинозвёзд, о которых мы вам и рассказали.
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