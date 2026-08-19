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Дружественные страны достигли 84% во внешнеторговом обороте России

Дружественные страны достигли 84% во внешнеторговом обороте России - 19.08.2026 Украина.ру

Дружественные страны достигли 84% во внешнеторговом обороте России

Россия нарастила товарооборот с дружественными странами. Об этом 19 августа заявил зампред правительства РФ Александр Новак

2026-08-19T16:08

2026-08-19T16:08

2026-08-19T16:08

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На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин констатировал рост ВВП по итогам I полугодия и указал на условия экономического роста. "Основное здесь – это повышение инвестиционной активности", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что в 2019-2024 годах вложения в основной капитал прибавили свыше 40% благодаря во многом крупным проектам в инфраструктуре, промышленности, которые в основном ориентированы на экспорт. "Имею в виду такие направления как химпром, металлургия, добыча полезных ископаемых, нефте- и газохимия", - уточнил президент.Он также указал на хорошие темпы вложений в строительном комплексе. Как сообщает пресс-служба Кремля, он указал на необходимость в полной мере реализовать возможности цифровых платформ не только в экономике, промышленности, торговле, но и в области здравоохранения и образования.В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак на заседании совета указал на структурную трансформацию внешней торговли как важное направление."Трансформация внешней торговли на текущем этапе определяется в первую очередь при переориентации на дружественные страны. По итогам прошлого года и первого полугодия этого года доля дружественных стран составила во внешнеторговом обороте 84%", - заявил Новак.Как сообщает РИА Новости, вице-премьер констатировал наращивание внешнеторговых расчетов в национальных валютах. "Их доля уже составляет 89%. При этом доля рубля в расчетах увеличилась до 56%", - уточнил Новак.Актуальное интервью: Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осеньюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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