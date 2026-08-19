Дружественные страны достигли 84% во внешнеторговом обороте России - 19.08.2026 Украина.ру
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Дружественные страны достигли 84% во внешнеторговом обороте России
Дружественные страны достигли 84% во внешнеторговом обороте России - 19.08.2026 Украина.ру
Дружественные страны достигли 84% во внешнеторговом обороте России
Россия нарастила товарооборот с дружественными странами. Об этом 19 августа заявил зампред правительства РФ Александр Новак
2026-08-19T16:08
2026-08-19T16:08
новости
россия
кремль
александр новак
владимир путин
украина.ру
ввп
торговля
международные отношения
союзное государство
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На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин констатировал рост ВВП по итогам I полугодия и указал на условия экономического роста. "Основное здесь – это повышение инвестиционной активности", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что в 2019-2024 годах вложения в основной капитал прибавили свыше 40% благодаря во многом крупным проектам в инфраструктуре, промышленности, которые в основном ориентированы на экспорт. "Имею в виду такие направления как химпром, металлургия, добыча полезных ископаемых, нефте- и газохимия", - уточнил президент.Он также указал на хорошие темпы вложений в строительном комплексе. Как сообщает пресс-служба Кремля, он указал на необходимость в полной мере реализовать возможности цифровых платформ не только в экономике, промышленности, торговле, но и в области здравоохранения и образования.В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак на заседании совета указал на структурную трансформацию внешней торговли как важное направление."Трансформация внешней торговли на текущем этапе определяется в первую очередь при переориентации на дружественные страны. По итогам прошлого года и первого полугодия этого года доля дружественных стран составила во внешнеторговом обороте 84%", - заявил Новак.Как сообщает РИА Новости, вице-премьер констатировал наращивание внешнеторговых расчетов в национальных валютах. "Их доля уже составляет 89%. При этом доля рубля в расчетах увеличилась до 56%", - уточнил Новак.Актуальное интервью: Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осеньюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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452
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новости, россия, кремль, александр новак, владимир путин, украина.ру, ввп, торговля, международные отношения, союзное государство, еаэс, недружественные страны
Новости, Россия, Кремль, Александр Новак, Владимир Путин, Украина.ру, ВВП, торговля, международные отношения, Союзное государство, ЕАЭС, недружественные страны

Дружественные страны достигли 84% во внешнеторговом обороте России

16:08 19.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики Российской Федерации Александр Новак
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Россия нарастила товарооборот с дружественными странами. Об этом 19 августа заявил зампред правительства РФ Александр Новак
На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин констатировал рост ВВП по итогам I полугодия и указал на условия экономического роста.
"Основное здесь – это повышение инвестиционной активности", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что в 2019-2024 годах вложения в основной капитал прибавили свыше 40% благодаря во многом крупным проектам в инфраструктуре, промышленности, которые в основном ориентированы на экспорт.
"Имею в виду такие направления как химпром, металлургия, добыча полезных ископаемых, нефте- и газохимия", - уточнил президент.
Он также указал на хорошие темпы вложений в строительном комплексе.
Как сообщает пресс-служба Кремля, он указал на необходимость в полной мере реализовать возможности цифровых платформ не только в экономике, промышленности, торговле, но и в области здравоохранения и образования.
В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак на заседании совета указал на структурную трансформацию внешней торговли как важное направление.
"Трансформация внешней торговли на текущем этапе определяется в первую очередь при переориентации на дружественные страны. По итогам прошлого года и первого полугодия этого года доля дружественных стран составила во внешнеторговом обороте 84%", - заявил Новак.
Как сообщает РИА Новости, вице-премьер констатировал наращивание внешнеторговых расчетов в национальных валютах.
"Их доля уже составляет 89%. При этом доля рубля в расчетах увеличилась до 56%", - уточнил Новак.
Актуальное интервью: Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью
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