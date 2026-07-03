https://ukraina.ru/20260703/amerikanskaya-paradigma-dolgozhdannyy-khokkeynyy-match-kotoryy-dolzhen-rastopit-ld-mezhdu-rossiey-i-ssha-1080937244.html

Американская парадигма: долгожданный хоккейный матч, который должен растопить лёд между Россией и США

Американская парадигма: долгожданный хоккейный матч, который должен растопить лёд между Россией и США - 03.07.2026 Украина.ру

Американская парадигма: долгожданный хоккейный матч, который должен растопить лёд между Россией и США

Хоккейная дипломатия снова в деле. Наконец-то состоялся поединок, который больше, чем просто спорт, он должен запустить всеобъемлющий процесс сближения Москвы и Вашингтона

2026-07-03T05:57

2026-07-03T05:57

2026-07-03T05:57

эксклюзив

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

петербургский международный экономический форум (фонд)

хоккей

спорт

александр овечкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/02/1080958149_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_15716f5acf560715bb6b2d7d28878859.jpg

Первого июля в ледовом дворце "Кристалл" на территории олимпийского спорткомплекса "Лужники" состоялся хоккейный матч между Россией и Соединёнными Штатами, анонсированный главой Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи на ПМЭФ."Такие мероприятия способны стать хорошей основой для дальнейшего спортивного, экономического и гуманитарного взаимодействия, ведь спорт всегда был и остаётся языком, который понятен людям по обе стороны океана. Важно и то, что эта игра станет частью более широкого делового диалога. Этот матч - возможность общаться, выстраивать прямой контакт, укреплять связи между людьми, странами и партнёрами. Именно поэтому идея такой встречи и возникла на Петербургском международном экономическом форуме - как продолжение разговора о спорте, культуре и международном взаимодействии. Это не матч национальных сборных и не игра, где мы будем выяснять, кто сильнее", - отмечал советник президента РФ Антон Кобяков.Российскую "Красную машину", которую тренировал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, представляли бывшие и действующие игроки из КХЛ и НХЛ, артисты (саксофонист Игорь Бутман, барабанщик Олег Бутман, оперный певец Ильдар Абдразаков), чиновники, руководители различных организаций. В роли капитана – ещё один двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов."Я на протяжении многих лет был капитаном сборной СССР и ЦСКА. Всегда почётно, когда тебя выбирают капитаном команды. Конечно, это дружеский матч, но от капитана зависит очень многое - чтобы всё на льду проходило нормально. Будем исходить из ситуации и принимать такие решения, чтобы эта хорошая идея была чётко реализована", - говорил он.Состав американской команды заранее не анонсировали, чтобы не сорвать участие игроков в этом матче. Объявили лишь имя капитана - хоккейный менеджер Скотт Макферсон. Интрига так и осталась нераскрытой – имена тех, кто защищал звёздно-полосатый флаг, не назвали даже на матче. Известно лишь, что это были действующие хоккеисты и любители – представители Американской торговой палаты в России.Билеты на матч не продавались, на трибуны допускали ограниченное количество людей исключительно по приглашениям, поскольку дело происходило на тренировочном катке.Накануне игры Фетисов говорил: "Столько людей просят меня помочь попасть на матч команд России и США – просто с ума сойти. Я даже не знаю, как с этим со всем справиться. Мне кажется, надо было выбрать немного другой формат и проводить матч на большом стадионе".Символическое вбрасывание шайбы произвёл президент Федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный советский вратарь Владислав Третьяк."Сегодня матч, который действительно растопит лёд. Нужно получить удовольствие", - сказал он.В первом периоде россияне уступали 0:2, но потом защитник "Айлендерс" Александр Романов и нападающий "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин сравняли счёт. Во второй 20-минутке забросили обладатель Кубка Стэнли Александр Никишин и двукратный чемпион мира Александр Радулов, дубли оформили лучший бомбардир "Коламбуса" Кирилл Марченко и руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев. В заключительном периоде отличились игроки юниорской сборной России Фёдор Андреев и Иван Коваленко. Ворота надёжно защищали юниоры Андрей Николаев и Владимир Селиванов, а также олимпийский чемпион Игорь Шестёркин из "Нью-Йорк Рейнджерс".В итоге 10:6 в пользу "Красной машины".Но счёт вообще не важен. В этой игре не было ни проигравших, ни победителей, это было больше, чем просто спортивное состязание."Это хоккейная дипломатия. Не политика, а народная дипломатия и всё, что с этим связано", - так Фетисов охарактеризовал значение этой игры ещё до её начала.И тогда же допустил, что продолжение последует - скорее всего, состоится ответный матч, причём очень вероятно, что на американской территории."Но я под санкциями, так что, если будет, то без меня. В любом случае это тот самый шаг доброй воли, который был озвучен лидерами торгово-промышленных палат обеих стран и вызвал такой ажиотаж. Мы понимаем, что, наверное, это нагнетание пропаганды - brainwash (промывание мозгов – ред.) с современными технологиями. Всё это в определённый момент поссорило людей. И сейчас благодарность тем, кто озвучил идею такого матча", - заявил двукратный олимпийский чемпион.Впрочем, при необходимости для участия в определённых мероприятиях власти Соединённых Штатов могут временно выводить конкретных людей из-под действия санкционных ограничений и выдать визу. Как это было, например, с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, который приезжал в Вашингтон на переговоры с представителями Белого дома, а также группой депутатов Госдумы, посещавших Конгресс в марте.А идея запустить хоккейную дипломатию между Россией и США зародилась на самом высоком уровне – президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре 18 марта 2025 года предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу в контексте нормализации двусторонних отношений организовать в США и РФ хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ, и президент Соединённых Штатов поддержал эту инициативу. К тому же обоим лидерам этот вид спорта близок: Путин сам играет в ночной хоккейной лиге, а Трамп, с его же слов, - фанат хоккея и поклонник Александра Овечкина.Изначально, как сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова (которая была в той самой делегации, посетившей Конгресс), и задумывался матч между игроками КХЛ и НХЛ, но в организационном плане это очень непросто, поскольку переговоры шли в разгар соревновательного сезона."Но первый раз попробовать на смеси любителей-профессионалов тоже очень хорошо. Сейчас, видимо, появилась возможность, что с каким-то составом профессионалов такой матч состоится", - добавила она.И оно того точно стоит. Спортивная дипломатия способна налаживать связи между государствами там, где большая дипломатия бессильна. История знает примеры, как хоккей сближал политических противников.Из последнего – настоящий праздник в Вашингтоне, когда Овечкин в составе Washington Capitals побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, державшийся 26 лет.Но самый яркий эпизод – это, конечно же, суперсерии 1972 и 1974 годов хоккейных сборных СССР и Канады - коммунистической и капиталистической стран в самый разгар холодной войны, - ставших символом объединяющей силы спорта.Участник турнира-1974 канадец Горди Хоу говорил: "Советы больше не были нашими злейшими врагами, как мы считали тогда. Они были точно такие же, как мы, - хоккеисты, просто играющие за свою страну".А Третьяк в прошлом году заявил: "Суперсерию-1972 до сих пор помнят и у нас, и за океаном, мы постоянно чествуем её участников, потому что все, кто представлял нашу страну в свитерах сборной, делали очень большое дело, значимость которого вышла далеко за хоккейные рамки. Вот и теперь матчи между сборными России и США могли бы стать одним из символов новой разрядки. Проведя матчи сборных России и США как на наших, так и на североамериканских аренах, мы продемонстрировали бы готовность идти навстречу друг другу, сотрудничать и в области большого спорта, и в других жизненно важных сферах".Скотт Макферсон, капитан американской команды на матче в Лужниках, давно и активно продвигает философию сближения через спорт, в 2015 году он приступил к съёмкам документального фильма под рабочим названием "Хоккейная дипломатия". В этой ленте продюсер хотел показать спорт как эффективный инструмент мягкой силы, а также рассказать, как хоккей помогает устанавливать межнациональные контакты, преодолевать политические барьеры и укреплять экономические связи благодаря взаимопониманию, которое рождается между игроками на ледовой арене. И лучшей иллюстрации, чем участники Суперсерии, представить сложно. Специально для съёмок в Казань прилетал Фил Эспозито, в 1972 году бывший центральным нападающим сборной Канады, более того, он принял участие в товарищеском матче в местном Дворце спорта вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Однако из-за проблем в отношениях между странами, прерванного прямого авиасообщения, разрыва спортивных связей и прочих негативных факторов проект пришлось как минимум заморозить.Матч под эгидой торговых палат в Лужниках общественность восприняла неоднозначно: если одни узнавали, будут ли билеты в продаже, и искали возможность попасть на трибуны, то другие сочли это мероприятие местечковым, в США факт его проведения вообще не освещался, поскольку звёзды сегодняшних дней не принимали участия, игра проходила в закрытом режиме и за тысячи километров (да и вообще все сейчас следят только за ЧМ по футболу). Доля истины в этих суждениях есть, но всё же недооценивать значение матча не стоит.Неделю назад министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях", констатировал, что добиться прорыва в двусторонних российско-американских отношениях пока не удалось, и в таких условиях важно делать маленькие шаги по сближению, в числе таковых министр назвал как раз хоккейный поединок 1 июля.Как рассчитывают организаторы, этот матч должен в перспективе стать катализатором организации турниров и других уровней: от детских команд до национальных сборных РФ и США.Как сообщил Третьяк, сейчас ведутся разговоры о других подобных поединках, в том числе с участием студентов, к тому же у американцев студенческие соревнования очень сильные."Контакты на любом уровне по спорту - это важный шаг. Всегда такие отношения в спорте укрепляли дружбу, любые шаги в области сотрудничества между двумя нашими великими странами я всегда приветствую", - добавил он.И потом, рано или поздно, считает Фетисов, будет реализована договорённость президентов Путина и Трампа - игра российских и американских звёзд - но для согласования всех деталей нужно время."К сожалению, так быстро такие вещи, особенно с профессиональными лигами, не решаются. Я разговаривал со многими специалистами, потребуется 2-3 года, чтобы организовать такую игру, не говоря уже о серии игр", - уточнил хоккеист.Если суперсерию между сборными США и России всё же организуют, то она станет первой в истории.Но у Фетисова есть более реалистичная идея - провести "Матч легенд" России и США с участием тех, кто в своё время играл вместе в НХЛ. Переговоры на эту тему с американской стороной идут уже на протяжении года, обсуждают формат матча. Это, по словам олимпийского чемпиона, будет следующим этапом после матча команд торговых палат, точных сроков проведения пока нет.Ну что же, посмотрим, как будет развиваться хоккейная дипломатия между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами.О сближающей силе спорта читайте также Дружба превыше всего: россиянин и украинец вновь вместе на пьедестале Олимпийских игр четыре года спустя

https://ukraina.ru/20260328/unikalnoe-sobytie-sblizivshee-rf-i-ssha-na-vazhnom-napravlenii-nashi-lyudi-v-kongresse-vpervye-za-mnogo-1077238974.html

https://ukraina.ru/20220701/1034278326.html

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, петербургский международный экономический форум (фонд), хоккей, спорт, александр овечкин