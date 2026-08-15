https://ukraina.ru/20260815/ukraina-zakapyvaytes-pod-zemlyu-resursov-bolshe-net-rossiya-na-vs-nashla-protivodeystvie-1082522711.html

Украина: "Закапывайтесь под землю!" Ресурсов больше нет, Россия на всё нашла противодействие

Украина: "Закапывайтесь под землю!" Ресурсов больше нет, Россия на всё нашла противодействие - 15.08.2026 Украина.ру

Украина: "Закапывайтесь под землю!" Ресурсов больше нет, Россия на всё нашла противодействие

На Украине постепенно, неспешно начинается предвыборная президентская кампания. Пока что определяются претенденты. Украина.ру, 15.08.2026

2026-08-15T22:27

2026-08-15T22:27

2026-08-15T22:27

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На Украине постепенно, неспешно начинается предвыборная президентская кампания. Пока что определяются претенденты.Боксёр Усик и президент ТрампБоксёр Усик в середине июня посетил президента США Дональда Трампа. Последний задал Усику вопрос: чем отличаются русские от украинцев? Усик ответил жестами. Указал на голову и сердце. И сказал, что отличия "в этом".Что он имел в виду?Есть, конечно, большая вероятность, что Усик просто не понял вопрос или не смог сформулировать внятный ответ. Возможно, боксёр — мыслитель имел в виду кастрюли на головах? Знаменитый «символ киевского Майдана»?Кстати, «майдан кастрюль» в 2014 году привёл к власти другого знаменитого украинского боксёра — Виталия Кличко. Уже 12 лет он занимает пост мэра Киева.Киевский «златоуст» Кличко прославился невнятными и крайне туманными рассуждениями, но это не мешает ему уже столько лет быть градоначальником.Кличко собирался стать президентом Украины, но тогда «выбрали» Порошенко*. Об этом рассказал украинский олигарх Фирташ во время своего знаменитого допроса на суде в Вене: встретились в венском ресторане Фирташ, Порошенко*, Лёвочкин и Кличко. И олигарх Фирташ донёс до Виталия волю управляющих Украиной: быть тебе, Виталий, мэром.С тех пор Кличко и занимает эту должность.«Усика — в президенты!»А Усик? Он тоже «идёт в президенты»! Правда, изъясняется жестами, но для Украины этого будет достаточно.Но Усик пока лавирует. То он собирается стать президентом, то рассказывает, что будет продолжать спортивную карьеру. Хотя её уже пора завершать.Но их общие с генералом Залужным кураторы из Лондона ещё не приняли решения, на кого делать ставку. Поэтому хитрый Усик на все вопросы журналистов отвечает в духе — «если Бог даст мне знак!»А Бог может подать знак в любой момент! И кто-то ещё считает боксёров не очень мыслящими людьми?Кстати, Александр Усик — уроженец Симферополя, прихожанин Украинской православной церкви, всю жизнь говорил на русском, и даже после майдана упорно продолжал говорить на русском языке. И Лавру собирался идти защищать, когда Зеленский выселял оттуда монахов.Но потом резко передумал, надел шаровары, вышиванку, приклеил чуб — в таком виде начал появляться на мировых спортивных аренах. Выступает теперь Усик обычно в желто-голубых трусах, в цветах украинского флага.А проживает с семейством в Лондоне, под присмотром тех, кто будет ему указывать, на каком языке говорить и какие трусы на ринге носить.Залужный: «И я иду в президенты!»Там же, в Лондоне, живёт и ещё один претендент на пост будущего президента Украины — генерал, а ныне дипломат, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.Недавно и ему задали вопрос: собирается ли он идти в президенты Украины?Причем задали вопрос не журналисты, а занимающий на непонятно каких основаниях место президента Украины Зеленский. И Залужный ответил «да».На Украине многие восхищаются смелостью Залужного. Ему якобы Зеленский многое обещал за отказ баллотироваться…Но никакой особой смелости у Залужного нет. Он просто озвучивает то, что ему велено.Решать, кто будет претендентом на пост президента Украины, будут в Лондоне. Пока же, по всем опросам населения, побеждает во втором туре выборов именно Залужный.Он, кстати, уже говорит о необходимости завершать войну.На недавней встрече послов Украины в Киеве он заявил:«В 2026 году Украина применила все виды вооружений, кроме разве что «Томагавков» ядерного оружия, авианосцев, F-35, которые есть на вооружении у НАТО. <…> Ресурс исчерпан. Россия на всё это нашла противодействие».Подождите, а как же супер-дроны?Бывший главком ВСУ — человек военный, изучавший и тактику, и стратегию современной войны. Хорошо знакомый с возможностями НАТО. Если он говорит, что ресурс исчерпан, — значит, так и есть. Причём говорит он это публично, понимая, каков будет эффект его «подведения итогов».Но что тогда впереди? Кто-то должен капитулировать?Поскольку признать поражение Украина не хочет, это теперь называется «усадить Россию за стол переговоров». Но Россия уже была за столом переговоров: и в Минске, и в Стамбуле…Джонсон: «Мы просто хотели быть вместе!»Решил вдруг высказаться Борис Джонсон, бывший премьер Великобритании. Он заявил, что это совсем не он скомандовал Зеленскому «просто продолжать воевать», вместо того чтобы согласиться на условия стамбульского соглашения. Это сами политики Украины решили воевать дальше, а западные партнёры якобы просто пообещали «быть вместе».То есть, другими словами, Джонсон пообещал все виды вооружений, которые перечислил Залужный. Всё, что западный ВПК производит, было поставлено Украине. Вот что означают слова Джонсона «быть вместе».Киевский режим, разумеется, вначале получил гарантии и поддержку Запада. Так же, как войну на Донбассе Киев развязал только после визита тогдашнего руководителя ЦРУ в Киев. И всю украинскую армию потом готовили к войне и вооружали 8 лет «по стандартам НАТО».Кулеба: «Ройте инфраструктуру под землёй»Тему отсутствия ресурсов продолжил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он высказался витиевато: «В 2026 году решить проблему антибаллистики не удастся, но борьба будет продолжаться».Как она будет продолжаться, если кроме «Пэтриотов» ничего нет, но даже их Украине давать не собираются? Да и «Пэтриоты" далеко не всё могут отразить, но это уже другой разговор.Пока что Кулеба посоветовал всем украинцам «уйти под землю»: «Стройте (под землёй) инфраструктуру, гуманитарную, экономическую, стройте подземные убежища».Такую стратегию предлагает украинцам Кулеба — все под землю! Как это возможно технически, технологически? Как это возможно без света, бензина, с разрушенной логистикой?Все будут жить в землянках и питаться тем, что сами же и вырастили? В те редкие моменты, когда будут выбираться из «подземелий Кулебы» на свет?Но Кулебу это не интересует, сам он в землянку не полезет.* Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260806/zaluzhnyy-gromit-glavnye-mify-kieva-i-reytingi-zelenskogo-1082237386.html

https://ukraina.ru/20260723/1081772407.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, лондон, россия, усик, александр усик, валерий залужный, впк, вооруженные силы украины, нато, f-35