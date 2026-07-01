Июньский разгром: сколько АЗС потеряла Украина на ключевой трассе - 01.07.2026 Украина.ру
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Июньский разгром: сколько АЗС потеряла Украина на ключевой трассе
Июньский разгром: сколько АЗС потеряла Украина на ключевой трассе - 01.07.2026 Украина.ру
Июньский разгром: сколько АЗС потеряла Украина на ключевой трассе
ВС РФ в июне нанесли серию дальних ударов беспилотниками по топливной инфраструктуре Украины. Об этом 1 июля пишет издание "Украина.ру".
2026-07-01T15:38
2026-07-01T15:38
сво
спецоперация
украина
россия
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Российские войска выбивают топливную инфраструктуру киевского режима. Об этом – в материале ВС РФ ударили по нескольким АЗС на Украине. Новости СВО
украина
россия
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сво, спецоперация, украина, россия
СВО, Спецоперация, Украина, Россия

Июньский разгром: сколько АЗС потеряла Украина на ключевой трассе

15:38 01.07.2026
 
© Украина.руДЛЯ РУБРИКИ "ТОЛЬКО ФАКТЫ"
ДЛЯ РУБРИКИ ТОЛЬКО ФАКТЫ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Украина.ру
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ВС РФ в июне нанесли серию дальних ударов беспилотниками по топливной инфраструктуре Украины. Об этом 1 июля пишет издание "Украина.ру".
Российские войска выбивают топливную инфраструктуру киевского режима. Об этом – в материале ВС РФ ударили по нескольким АЗС на Украине. Новости СВО
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