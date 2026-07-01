https://ukraina.ru/20260701/iyunskiy-razgrom-skolko-azs-poteryala-ukraina-na-klyuchevoy-trasse-1080881924.html

Июньский разгром: сколько АЗС потеряла Украина на ключевой трассе

Июньский разгром: сколько АЗС потеряла Украина на ключевой трассе - 01.07.2026 Украина.ру

Июньский разгром: сколько АЗС потеряла Украина на ключевой трассе

ВС РФ в июне нанесли серию дальних ударов беспилотниками по топливной инфраструктуре Украины. Об этом 1 июля пишет издание "Украина.ру".

2026-07-01T15:38

2026-07-01T15:38

2026-07-01T15:38

сво

спецоперация

украина

россия

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Российские войска выбивают топливную инфраструктуру киевского режима. Об этом – в материале ВС РФ ударили по нескольким АЗС на Украине. Новости СВО

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, украина, россия