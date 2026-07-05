Глава Минобороны ФРГ выступил против поставок Taurus Украине - 05.07.2026 Украина.ру
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Глава Минобороны ФРГ выступил против поставок Taurus Украине
Глава Минобороны ФРГ выступил против поставок Taurus Украине - 05.07.2026 Украина.ру
Глава Минобороны ФРГ выступил против поставок Taurus Украине
Украина больше не нуждается в дальнобойных ракетах Taurus. Об этом в интервью изданию Bild заявил Министр обороны Германии Борис Писториус
2026-07-05T08:25
2026-07-05T08:25
новости
украина
борис писториус
фридрих мерц
германия
россия
владимир путин
минобороны
bild
петербургский международный экономический форум (фонд)
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Глава минобороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Bild высказался против поставок Украине крылатых ракет Taurus. По его словам, в настоящее время Киев не нуждается в этом типе вооружений."Я не думаю, что Украине всё ещё нужны Taurus", — сказал Писториус, отвечая на вопрос, поддерживает ли он передачу этих ракет украинской стороне.Канцлер Германии Фридрих Мерц ещё в марте выражал аналогичную точку зрения, заявив, что у Украины уже есть собственные дальнобойные средства поражения, и немецкие ракеты на данный момент не требуются. В конце февраля Писториус также подтверждал, что Берлин по-прежнему исключает возможность поставок Taurus Киеву.Президент России Владимир Путин на ПМЭФ в июне заявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесло бы ущерб отношениям России и Германии, но не повлияло бы на ход боевых действий. В Кремле неоднократно подчёркивали, что поставки оружия Украине мешают мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Киева становятся законной целью для России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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452
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новости, украина, борис писториус, фридрих мерц, германия, россия, владимир путин, минобороны, bild, петербургский международный экономический форум (фонд)
Новости, Украина, Борис Писториус, Фридрих Мерц, Германия, Россия, Владимир Путин, Минобороны, Bild, Петербургский международный экономический форум (фонд)

Глава Минобороны ФРГ выступил против поставок Taurus Украине

08:25 05.07.2026
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
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Украина больше не нуждается в дальнобойных ракетах Taurus. Об этом в интервью изданию Bild заявил Министр обороны Германии Борис Писториус
Глава минобороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Bild высказался против поставок Украине крылатых ракет Taurus. По его словам, в настоящее время Киев не нуждается в этом типе вооружений.
"Я не думаю, что Украине всё ещё нужны Taurus", — сказал Писториус, отвечая на вопрос, поддерживает ли он передачу этих ракет украинской стороне.
Канцлер Германии Фридрих Мерц ещё в марте выражал аналогичную точку зрения, заявив, что у Украины уже есть собственные дальнобойные средства поражения, и немецкие ракеты на данный момент не требуются. В конце февраля Писториус также подтверждал, что Берлин по-прежнему исключает возможность поставок Taurus Киеву.
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ в июне заявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесло бы ущерб отношениям России и Германии, но не повлияло бы на ход боевых действий.
В Кремле неоднократно подчёркивали, что поставки оружия Украине мешают мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Киева становятся законной целью для России.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часу
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