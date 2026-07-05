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Глава Минобороны ФРГ выступил против поставок Taurus Украине

Глава Минобороны ФРГ выступил против поставок Taurus Украине - 05.07.2026 Украина.ру

Глава Минобороны ФРГ выступил против поставок Taurus Украине

Украина больше не нуждается в дальнобойных ракетах Taurus. Об этом в интервью изданию Bild заявил Министр обороны Германии Борис Писториус

2026-07-05T08:25

2026-07-05T08:25

2026-07-05T08:25

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борис писториус

фридрих мерц

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владимир путин

минобороны

bild

петербургский международный экономический форум (фонд)

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Глава минобороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Bild высказался против поставок Украине крылатых ракет Taurus. По его словам, в настоящее время Киев не нуждается в этом типе вооружений."Я не думаю, что Украине всё ещё нужны Taurus", — сказал Писториус, отвечая на вопрос, поддерживает ли он передачу этих ракет украинской стороне.Канцлер Германии Фридрих Мерц ещё в марте выражал аналогичную точку зрения, заявив, что у Украины уже есть собственные дальнобойные средства поражения, и немецкие ракеты на данный момент не требуются. В конце февраля Писториус также подтверждал, что Берлин по-прежнему исключает возможность поставок Taurus Киеву.Президент России Владимир Путин на ПМЭФ в июне заявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесло бы ущерб отношениям России и Германии, но не повлияло бы на ход боевых действий. В Кремле неоднократно подчёркивали, что поставки оружия Украине мешают мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Киева становятся законной целью для России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, борис писториус, фридрих мерц, германия, россия, владимир путин, минобороны, bild, петербургский международный экономический форум (фонд)