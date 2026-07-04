"Самая длинная фамилия": за что Хрущев возненавидел Шепилова?
© commons.wikimedia.orgГазета "Правда", 4 июля 1957 года. Постановление об осуждении "Антипартийной группы"
4 июля 1957 года в "Правде" было опубликовано постановление об осуждении "Антипартийной группы" в составе Молотова, Маленкова, Кагановича "и примкнувшего к ним Шепилова". Как шутили в СССР, это звучало как самая длинная фамилия. Реакция граждан на это событие не была однозначной, а само оно имело далёкие последствия для всего советского общества
Для самих поверженных с политического Олимпа участников "группы" это были чёрные дни. Наиболее пострадал относительной молодой секретарь ЦК Дмитрий Шепилов. Как раз в эти июньские дни его выселяли из "академического" дома на Ленинском проспекте, и милиционеры, не церемонясь, выкидывали вещи из квартиры прямо на тротуар. Хорошо, соседи забрали на хранение большую часть ценной библиотеки и некоторые памятные подарки – от председателя КНР Мао Цзэдудна, президента Египта Гамаля Насера... Дмитрия Трофимовича отправили в Киргизию директором Института экономических наук. Впрочем, заниматься научной работой толком не давали, а написанная им книга так и не была издана. За что же Никита Хрущев именно с "непримкнувшим" Шепиловым обошелся столь мстительно и пристрастно?
Родившийся в революционном 1905 году в рабочей семье в Ашхабаде Шепилов относил сам себя к поколению, которое в литературе называли "комсомольцами 1920-ого года" – то есть юношей и девушек пролетарского происхождения, с восторгом кинувшихся в омут революции и социалистического строительства.
Работал с 12 лет гильзовщиком в табачной мастерской, окончил вечернюю школу. Потом вступил в комсомол, сумел поступить в МГУ, при этом по вечерам разгружал вагоны на железной дороге. Получив юридический диплом, уехал работать прокурором в Якутию, уже с женой и маленьким ребенком, причём – по собственному желанию. Затем возвращается в Москву, заканчивает Институт Красной профессуры, на сей раз с сельскохозяйственным дипломом, и опять-таки едет в Сибирь начальником политотдела колхоза Чулымского района.
К началу Великой Отечественной Шепилов был уже известным учёным, профессором и перспективным партийным деятелем. Планировалось, что во главе Института экономики он должен был эвакуироваться в Казахстан. Однако вместо этого он вступил в 21 дивизию ополчения Киевского района Москвы: первоначально рядовой, затем инструктор политотдела, замначальника политотдела дивизии.
Шепилов с боями прошёл всю Украину. Уже в Румынии он вместе с другими командирами получил подарки от Хрущёва: ящик с гостинцами, вышиванку и даже термос с надписью "Освободителю Украины полковнику Шепилову от благодарного Украинского народа".
15 декабря 2021, 16:00Как Украина объединила Сталина и ХрущеваОценки того, какую роль в мировой истории сыграл Советский Союз и его распад, ознаменовавшийся подписанием «Беловежских соглашений» до сих пор кардинально разнятся. Для многих это была «крупнейшая геополитическая катастрофа XX века», однако, есть и те, для кого это событие стало «крушением тюрьмы народов».
По возвращению в Москву на него положил глаз секретарь ЦК Андрей Жданов. Он долго рассказывал ему о мещанстве и мелкой буржуазии, проникших в сферу партийной идеологии. Нужен был свежий ветер, в том числе в лице подобных Шепилову фронтовиков. Так Дмитрий Трофимович стал заместителем начальника Управления пропаганды и агитации ЦК.
Вскоре Сталин поручил ему во главе ряда авторов заниматься учебником политэкономии, написание которого считал одни из основных задач в конце своей жизни. В беседах на самые широкие темы – от древнего народа хеттов до вопроса прибавочной стоимости – поражал Шепилова своей эрудицией. Учебник увидел свет уже после смерти вождя, в 1954-ом году.
Вместе с тем, читая мемуары Дмитрия Трофимовича, иногда удивляешься какой-то детской наивности партийного идеолога. Взять тот же украинский вопрос. Он осуждает критику в "Правде" в начале 1950-х (которую, кстати, сам тогда и редактировал) поэта Владимира Сосюры и его стихотворения "Люби Украину". Там было указано, что, мол, под воспеванием "Украины вообще" подпишется "любой недруг украинского народа из националистического лагеря, скажем, Петлюра, Бандера и тп". Но ведь Сосюра был в прошлом петлюровцем и не скрывал своего национализма, несмотря на все оды партии...
© Фото : Открытый источникМайор Дмитрий Шепилов на фронте
© Фото : Открытый источник
Майор Дмитрий Шепилов на фронте
В целом можно сказать, что послевоенная кампания по борьбе с украинским национализмом была не избыточной, а недостаточной, поскольку не достигла прочного результата. Что там говорить, если возглавлявший Украину в 1947 году Каганович попробовал критиковать историка Ивана Крипьякевича, который сотрудничал с нацистами в годы оккупации и писал для них пропагандистские брошюры. Но за него горой встала вся парторганизация и тот спокойно работал во главе Львовского отделения АН Украины аж до 1960-х годов! Тут партийные идеологии недоработали – и это ещё мягко сказано.
После смерти Сталина Шепилов остался в фаворе, во многом благодаря Хрущёву, с которым они сдружились и даже одно время ходили гулять семьями. Его карьера сделала неожиданный вираж: 1,5 года он возглавлял Министерство иностранных дел СССР.
В МИДе он прославился, в основном, двумя деяниями – активным развитием отношений с президентом Египта Гамаль Абдель Насером и подписанием с Японией Совместной декларации 1956 года. Если первый эпизод был вполне логичен для внешнеполитического курса Советского Союза, то второй дал зацепку японцам требовать решения "проблемы северных территорий". В документе было сказано:
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"СССР идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора".
Разумеется, Шепилов не был инициатором Декларации. Это Хрущёв хотел нормализовать отношения с Японией, оторвать её от США и не нашел ничего лучше, чем пообещать за это в будущем несколько островов Курильской гряды*. С тех пор и поныне японцы в вопросе "северных территорий" ссылаются именно на этот документ. Причём сам первый секретарь схитрил и в переговорах не участвовал, по сути подставив своего министра иностранных дел. Шепилов вспоминал:
"Неожиданно была назначена встреча с министром иностранных дел Японии, Хрущёв вдруг заявляет: "Я сейчас себя что-то плохо чувствую, я поеду в отпуск." "Как? У вас же встреча с японцами! – "Я думаю, вы проведёте. Вы с Николаем проведете её, я не могу, у меня такое состояние"… Хрущёв уехал. Прибыл этот министр, и вот нужно было изворачиваться для того, чтобы ничего не сказать, ничего не сделать… Мы ничего не подписывали. Точнее подписывали лишь какое-то знаете кисло-сладкое коммюнике. Он уехал. Никаких обязательств мы не давали. Вообще формула существовала такая – несколько раз мы встречались – нет территориального вопроса. Давайте договоримся, мирный договор давно пора подписать, дружить, торговать, но территориального вопроса – нет".
© Фото : Открытый источникДмитрий Шепилов и Георгий Жуков
© Фото : Открытый источник
Дмитрий Шепилов и Георгий Жуков
Дмитрий Трофимвочи лукавил: как видно, территориальный вопрос в документе есть. Недаром с тех пор и поныне японцы в вопросе "северных территорий" ссылаются именно на "кисло-сладкое коммюнике".
Чем дальше – тем больше отношения верхушки ЦК КПСС с первым секретарём Хрущёвым ухудшались. Решающая схватка случилась 18 июня 1957 года на заседании Президиума ЦК. Там Хрущева атаковали Климент Ворошилов, Михаил Первухин, Молотов, Каганович, Маленков и другие. Но неожиданно для всех наиболее жестко выступил именно секретарь ЦК Шепилов:
"Хрущёв надел валенки Сталина и начал в них топать, осваивать их и т.д. Он – знаток всех вопросов, он – докладчик на пленумах и прочее по всем вопросам, промышленность ли, сельское хозяйство, международные дела, идеология – всё решает он. Причем неграмотно, неправильно".
23 июня, 07:58История"И примкнувший к ним Шепилов". Как "украинцы" разгромили "антипартийную группу" и получили власть в РСФСР22 июня 1957 года в Москве началась работа Пленума (общего собрания) Центрального комитета КПСС, на котором была пресечена попытка отстранения от высшей власти Никиты Хрущёва. Ведущую роль в защите инициатора "оттепели" сыграли представители украинской партноменклатуры, причём, зачастую занявшие в 1953-57 годах высокие должности за пределами УССР
Демарш вызвал особый гнев Хрущёва: если от старой гвардии он мог ожидать чего-то подобного, то секретариат считал полностью своей вотчиной, а с Шепиловым даже и дружили. Вот именно от обиды Никита Сергеевич на него и взъелся, обозвав на всю страну "примкнувшим к ним". Позднее, анализируя события, Дмитрий Трофимович пришел к выводу об отсутствии даже гипотетической надежды на успех, у "заговорщиков" не было никакого плана, даже кого назначить на место первого секретаря.
Как уже было сказано, реакция советских людей на разоблачение "Антипартийной группы" была далеко неоднозначной. Во время обсуждения в партийных ячейках, на митингах, в письмах в ЦК, да и просто в разговорах нашлось множество сторонников исключенных и противников Хрущёва. Правда, в основном, люди заступались за Молотова или Кагановича, Шепилов был менее известен. И тем не менее...
Рабочие завода "Азовсталь" в Мариуполе на собрании потребовали "в целях выявления истинной правды дать возможность Маленкову, Кагановичу, Молотову и Шепилову выступить по радио и на рабочих собраниях", а также "считать разоблачение культа личности тов. Сталина неправильным и вредным".
© Фото : starkiev.com / Перейти в фотобанкПамятник Сталину на площади Сталина (сейчас - Европейская) в Киеве
Памятник Сталину на площади Сталина (сейчас - Европейская) в Киеве
А некто Е. Галь в буфете станице Тамань Краснодарского края сказал:
"Пленум постановил неправильно, исключая Маленкова, Молотова, Кагановича и Шепилова из ЦК. <...> Все они являются большими государственными деятелями, большими людьми. <...> В этом виноват Хрущёв. Я бы его убил".
Сейчас сложно сказать, мог ли СССР пойти альтернативным путем, победи "Антипартийная группа". И вряд ли тот же Дмитрий Трофимович оказался у руля партии и страны, скорее продолжилось бы коллективное руководство. Однако одно можно сказать точно: сам "комсомолец 1920-ого года", учёный, фронтовик, политик Шепилов искренне верил в коммунизм, как и многие миллионы советских людей.
13 октября 2024, 08:11ИсторияДворцовый переворот по-советски. 60 лет со дня отставки Н.С. Хрущёва14 октября 1964 года состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, на котором было принято решение "удовлетворить просьбу т. Хрущёва об освобождении его от обязанностей Первого секретаря, члена Президиума ЦК и Председателя Совета Министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья"
И именно эта вера была подорвана Никитой Хрущёвым, особенно после его разоблачений Сталина, затем Молотова, Маленкова и Кагановича, затем Жукова. В брежневские времена имел место уже чисто циничный конкордат: народ не лезет в государственные дела, государство "даёт жить" и не особенно лезет в его дела. Ну а вскоре первое коммунистическое государство на земле рухнуло с оглушительным грохотом.
* Хабомаи – группа островов и скал общей площадью менее 100 кв. км., самый крупный из которых, остров Зелёный, имеет площадь чуть больше 58 кв. км. – Ред.
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