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Про новую войну

Про новую войну - 04.07.2026 Украина.ру

Про новую войну

На страницах ведущих западных изданий всё чаще звучат признания о неготовности США к войнам нового типа. Очередной тревожный сигнал подал журнал Foreign Affairs. Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на этот материал

2026-07-04T15:15

2026-07-04T15:15

2026-07-04T15:15

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"Кто выиграет следующую войну?" Под таким любопытным заголовком вышел свежий выпуск Foreign Affairs. Автором основного материала является Пол Шарр, вице-президент Центра новой американской безопасности, признанный в Штатах одним из ведущих экспертов в области искусственного интеллекта. Шарр отталкивается от событий в Персидском заливе: "Конфликт с Ираном стал для США первым опытом новой эры войны. Новые технологии уравнивают правила игры между Вашингтоном и его противниками. Дроны изменили не только динамику войны, но и её экономику. Недорогие воздушные и военно-морские дроны и ракеты могут уничтожить гораздо более дорогие активы". Автор вынужден констатировать: США проигрывают войну дронов по той простой причине, что они "просто не умеют производить что-либо дёшево". Одной из основных проблем американской армии он считает консерватизм и "кризис идентичности". И напоминает, что так было всегда. ВМС США сопротивлялись переходу от парусного флота к паровому в XIX веке. Дебаты о применении танков велись всю Вторую мировую. Ещё в 1943 году генерал Макнейр доказывал, что немецкий блицкриг — аномалия, а танки должны лишь поддерживать пехоту. "Сегодняшние вооружённые силы не менее консервативны", — пишет Шарр. Он сравнивает нынешнюю армию США с испанской Непобедимой армадой, потопленной меньшим, но более технологичным английским флотом. "Соединённые Штаты могут оставаться ведущей армией в мире, если начнут действовать прямо сейчас. Но если Пентагон не сможет адаптироваться, его затмят конкуренты, более упорные и смелые в приспособлении к реалиям новой эпохи", — резюмирует эксперт. В общем, Шарр пока не считает, что Штаты обязательно проиграют будущую войну. Но и выиграть её они не смогут. А это уже — приговор для тех, кто привык диктовать миру свои условия.

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