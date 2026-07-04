Про новую войну - 04.07.2026 Украина.ру
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Про новую войну
Про новую войну - 04.07.2026 Украина.ру
Про новую войну
На страницах ведущих западных изданий всё чаще звучат признания о неготовности США к войнам нового типа. Очередной тревожный сигнал подал журнал Foreign Affairs. Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на этот материал
2026-07-04T15:15
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"Кто выиграет следующую войну?" Под таким любопытным заголовком вышел свежий выпуск Foreign Affairs. Автором основного материала является Пол Шарр, вице-президент Центра новой американской безопасности, признанный в Штатах одним из ведущих экспертов в области искусственного интеллекта. Шарр отталкивается от событий в Персидском заливе: "Конфликт с Ираном стал для США первым опытом новой эры войны. Новые технологии уравнивают правила игры между Вашингтоном и его противниками. Дроны изменили не только динамику войны, но и её экономику. Недорогие воздушные и военно-морские дроны и ракеты могут уничтожить гораздо более дорогие активы". Автор вынужден констатировать: США проигрывают войну дронов по той простой причине, что они "просто не умеют производить что-либо дёшево". Одной из основных проблем американской армии он считает консерватизм и "кризис идентичности". И напоминает, что так было всегда. ВМС США сопротивлялись переходу от парусного флота к паровому в XIX веке. Дебаты о применении танков велись всю Вторую мировую. Ещё в 1943 году генерал Макнейр доказывал, что немецкий блицкриг — аномалия, а танки должны лишь поддерживать пехоту. "Сегодняшние вооружённые силы не менее консервативны", — пишет Шарр. Он сравнивает нынешнюю армию США с испанской Непобедимой армадой, потопленной меньшим, но более технологичным английским флотом. "Соединённые Штаты могут оставаться ведущей армией в мире, если начнут действовать прямо сейчас. Но если Пентагон не сможет адаптироваться, его затмят конкуренты, более упорные и смелые в приспособлении к реалиям новой эпохи", — резюмирует эксперт. В общем, Шарр пока не считает, что Штаты обязательно проиграют будущую войну. Но и выиграть её они не смогут. А это уже — приговор для тех, кто привык диктовать миру свои условия.
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соцсети, сша, иран, вашингтон, владимир корнилов, пентагон
соцсети, США, Иран, Вашингтон, Владимир Корнилов, Пентагон

Про новую войну

15:15 04.07.2026
 
© REUTERS / Majid AsgaripourРакеты ПВО в Тегеране, Иран
Ракеты ПВО в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
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На страницах ведущих западных изданий всё чаще звучат признания о неготовности США к войнам нового типа. Очередной тревожный сигнал подал журнал Foreign Affairs. Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на этот материал
"Кто выиграет следующую войну?" Под таким любопытным заголовком вышел свежий выпуск Foreign Affairs. Автором основного материала является Пол Шарр, вице-президент Центра новой американской безопасности, признанный в Штатах одним из ведущих экспертов в области искусственного интеллекта.
Шарр отталкивается от событий в Персидском заливе: "Конфликт с Ираном стал для США первым опытом новой эры войны. Новые технологии уравнивают правила игры между Вашингтоном и его противниками. Дроны изменили не только динамику войны, но и её экономику. Недорогие воздушные и военно-морские дроны и ракеты могут уничтожить гораздо более дорогие активы".
Автор вынужден констатировать: США проигрывают войну дронов по той простой причине, что они "просто не умеют производить что-либо дёшево". Одной из основных проблем американской армии он считает консерватизм и "кризис идентичности". И напоминает, что так было всегда.
ВМС США сопротивлялись переходу от парусного флота к паровому в XIX веке. Дебаты о применении танков велись всю Вторую мировую. Ещё в 1943 году генерал Макнейр доказывал, что немецкий блицкриг — аномалия, а танки должны лишь поддерживать пехоту. "Сегодняшние вооружённые силы не менее консервативны", — пишет Шарр.
Он сравнивает нынешнюю армию США с испанской Непобедимой армадой, потопленной меньшим, но более технологичным английским флотом. "Соединённые Штаты могут оставаться ведущей армией в мире, если начнут действовать прямо сейчас. Но если Пентагон не сможет адаптироваться, его затмят конкуренты, более упорные и смелые в приспособлении к реалиям новой эпохи", — резюмирует эксперт.
В общем, Шарр пока не считает, что Штаты обязательно проиграют будущую войну. Но и выиграть её они не смогут. А это уже — приговор для тех, кто привык диктовать миру свои условия.
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