https://ukraina.ru/20260704/naftogaz-soobschil-o-novykh-udarakh-po-gazovoy-infrastrukture-ukrainy-novosti-svo-1081039236.html

"Нафтогаз" сообщил о новых ударах по газовой инфраструктуре Украины. Новости СВО

"Нафтогаз" сообщил о новых ударах по газовой инфраструктуре Украины. Новости СВО - 04.07.2026 Украина.ру

"Нафтогаз" сообщил о новых ударах по газовой инфраструктуре Украины. Новости СВО

Украинский "Нафтогаз" заявил об очередных ударах российских войск по объектам газовой инфраструктуры. Об этом и других военных новостях 4 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-07-04T12:33

2026-07-04T12:33

2026-07-04T12:33

сво

спецоперация

россия

харьковская область

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сергей собянин

нафтогаз

вооруженные силы украины

украина.ру

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Украинский "Нафтогаз" заявил об очередных ударах ВС РФ по газовой инфраструктуре. По словам председателя правления "Нафтогаза" Сергея Корецкого, масштабы разрушений в настоящее время оценить невозможно.Коротко о других новостях:🟥 В Запорожской и Херсонской областях частично пропало электроснабжение. Об этом сообщает телеграм-канал "Никванта";🟥 В результате атаки ВСУ на Крым этой ночью погиб один человек, ещё двое, в том числе десятилетний ребенок, были ранены;🟥 В Брянске в результате атаки украинских беспилотников погиб мирный житель, ещё двое ранены;🟥 В течение последних суток в сторону Московского региона летело более 200 беспилотников, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин. Также по его данным, 62 украинских БПЛА уничтожено на подлете к Москве;🟥 Трасса Днепропетровск-Никополь находится под контролем БПЛА ВС РФ. Российские войска систематически уничтожают грузовой транспорт, снабжающий ВСУ;🟥 Группировка войск "Север" освободила сёла Лосевка и Земляной Яр в Харьковской области. Об этом сообщают телеграм-каналы DIVGEN и "Северный Ветер".Освобождение данных населённых пунктов расширяет полосу безопасности в Волчанском районе и создает условия для дальнейшего продвижения российских войск в Харьковской области.4 июля телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что военкор Александр Коц подготовил репортаж из освобождённой Константиновки. Подробнее в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, харьковская область, украина, сергей собянин, нафтогаз, вооруженные силы украины, украина.ру