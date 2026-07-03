В московских аэропортах введены ограничения на выпуск самолётов. Новости СВО - 03.07.2026 Украина.ру
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В московских аэропортах введены ограничения на выпуск самолётов. Новости СВО
В московских аэропортах введены ограничения на выпуск самолётов. Новости СВО - 03.07.2026 Украина.ру
В московских аэропортах введены ограничения на выпуск самолётов. Новости СВО
В аэропортах Домодедово и Жуковский введены частичные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, заявили в Росавиации. Об этом и других военных новостях 3 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-03T11:15
2026-07-03T11:24
сво
спецоперация
россия
сергей собянин
евгений балицкий
москва
домодедово
украина.ру
вооруженные силы украины
росавиация
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🟥 Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин;🟥 ВС РФ уничтожили заправки в селе Любимовка Днепропетровской области и на трассе Одесса-Николаев;🟥 На участке федеральной автодороги Р-150 Донецк – Ясиноватая – Горловка до особого распоряжения запрещены перевозки пассажиров и багажа автотранспортом. Об этом сообщает штаб обороны ДНР;🟥 Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее 14 взрывов. Об этом сообщает губернатор Евгений Балицкий;По его данным, за ночь в результате обстрелов погибли три человека и ещё один ранен. Помимо этого было повреждено несколько автомобилей;🟥 Мирный житель погиб на трассе Старобельск-Беловодск в ЛНР при ударе БПЛА ВСУ по гражданскому автомобилю, еще один человек ранен. Об этом сообщает губернатор Леонид Пасечник;🟥 В Херсонской обалсти за минувшие сутки пострадали пять мирных жителей, а также повреждена инфраструктура и имущество. Пострадавшим оказывается помощь, — сообщил губернатор Владимир Сальдо;🟥 Запорожские телеграм-каналы сообщают, что российские дроны снова атаковали здание оккупационной ОГА;🟥 В заповеднике "Аскания-Нова" в Каховском районе Херсонской области из-за атак ВСУ выгорело около 2,1 тыс. гектаров степи, сообщила администрация учреждения. При пожарах пострадали как редкие виды флоры и фауны, так и вся экосистема степи. Отметим, что заповедник "Аскания-Нова" является одним из крупнейших в Европе, достигая площади в 33 тысяч гектаров.Ранее 3 июля телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 155 украинских беспилотников над территорией России за минувшую ночь. Подробнее в материале ПВО за ночь уничтожила больше 150 вражеских дронов над РоссиейБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, сергей собянин, евгений балицкий, москва, домодедово, украина.ру, вооруженные силы украины, росавиация, леонид пасечник
СВО, Спецоперация, Россия, Сергей Собянин, Евгений Балицкий, Москва, Домодедово, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Росавиация, Леонид Пасечник

В московских аэропортах введены ограничения на выпуск самолётов. Новости СВО

11:15 03.07.2026 (обновлено: 11:24 03.07.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В аэропортах Домодедово и Жуковский введены частичные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, заявили в Росавиации. Об этом и других военных новостях 3 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин;
🟥 ВС РФ уничтожили заправки в селе Любимовка Днепропетровской области и на трассе Одесса-Николаев;
🟥 На участке федеральной автодороги Р-150 Донецк – Ясиноватая – Горловка до особого распоряжения запрещены перевозки пассажиров и багажа автотранспортом. Об этом сообщает штаб обороны ДНР;
🟥 Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее 14 взрывов. Об этом сообщает губернатор Евгений Балицкий;
По его данным, за ночь в результате обстрелов погибли три человека и ещё один ранен. Помимо этого было повреждено несколько автомобилей;
🟥 Мирный житель погиб на трассе Старобельск-Беловодск в ЛНР при ударе БПЛА ВСУ по гражданскому автомобилю, еще один человек ранен. Об этом сообщает губернатор Леонид Пасечник;
🟥 В Херсонской обалсти за минувшие сутки пострадали пять мирных жителей, а также повреждена инфраструктура и имущество. Пострадавшим оказывается помощь, — сообщил губернатор Владимир Сальдо;
🟥 Запорожские телеграм-каналы сообщают, что российские дроны снова атаковали здание оккупационной ОГА;
🟥 В заповеднике "Аскания-Нова" в Каховском районе Херсонской области из-за атак ВСУ выгорело около 2,1 тыс. гектаров степи, сообщила администрация учреждения.
При пожарах пострадали как редкие виды флоры и фауны, так и вся экосистема степи. Отметим, что заповедник "Аскания-Нова" является одним из крупнейших в Европе, достигая площади в 33 тысяч гектаров.
Ранее 3 июля телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 155 украинских беспилотников над территорией России за минувшую ночь. Подробнее в материале ПВО за ночь уничтожила больше 150 вражеских дронов над Россией
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июля
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