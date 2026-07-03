https://ukraina.ru/20260703/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1080980797.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 03.07.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 5:00 мск 3 июля опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-07-03T05:25

2026-07-03T05:25

2026-07-03T05:25

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 2 июля и в ночь на 3 июля объявлялась в Краснодарском крае, в Курской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Белгородской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Брянской, Херсонской, Калужской, Тульской, Московской, Тверской, Ярославской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ростовской, Курской, Орловской, Белгородской, Смоленской, Саратовской, Астраханской областях.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 2 июля и в ночь на 3 июля вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги, Саратова (20:28 мск), Ярославля (23:53 мск), Сочи (5:05 мск).В аэропортах Череповца, Внуково, Жуковский вводился режим, при котором рейсы принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.К этому часу ограничения на полёты в аэропортах Саратова и Жуковский сняты.Ранее сообщалось, что удар БПЛА ВСУ в Брянской области, помимо автобуса, следовавшего по маршруту Минск - Гомель - Анапа, пришёлся и по трём белорусским фурам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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