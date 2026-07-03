Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 03.07.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 03.07.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 5:00 мск 3 июля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-07-03T05:25
2026-07-03T05:25
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 2 июля и в ночь на 3 июля объявлялась в Краснодарском крае, в Курской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Белгородской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Брянской, Херсонской, Калужской, Тульской, Московской, Тверской, Ярославской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ростовской, Курской, Орловской, Белгородской, Смоленской, Саратовской, Астраханской областях.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 2 июля и в ночь на 3 июля вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги, Саратова (20:28 мск), Ярославля (23:53 мск), Сочи (5:05 мск).В аэропортах Череповца, Внуково, Жуковский вводился режим, при котором рейсы принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.К этому часу ограничения на полёты в аэропортах Саратова и Жуковский сняты.Ранее сообщалось, что удар БПЛА ВСУ в Брянской области, помимо автобуса, следовавшего по маршруту Минск - Гомель - Анапа, пришёлся и по трём белорусским фурам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, краснодарский край, курская область, ростовская область, волгоградская область, белгородская область, запорожская область, днр, лнр, крым, севастополь, брянск, брянская область, херсонская область, калужская область, московская область, тверь, ярославль, орловская область, смоленск, саратовская область, сочи, внуково, росавиация, аэропорт, аэропорты, бпла, бпла сегодня, атака бпла, пво, беспилотники, беспилотники сегодня, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины, украина
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:25 03.07.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 5:00 мск 3 июля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 2 июля и в ночь на 3 июля объявлялась в Краснодарском крае, в Курской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Белгородской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Брянской, Херсонской, Калужской, Тульской, Московской, Тверской, Ярославской областях, в ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ростовской, Курской, Орловской, Белгородской, Смоленской, Саратовской, Астраханской областях.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 2 июля и в ночь на 3 июля вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги, Саратова (20:28 мск), Ярославля (23:53 мск), Сочи (5:05 мск).
В аэропортах Череповца, Внуково, Жуковский вводился режим, при котором рейсы принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.
К этому часу ограничения на полёты в аэропортах Саратова и Жуковский сняты.
Ранее сообщалось, что удар БПЛА ВСУ в Брянской области, помимо автобуса, следовавшего по маршруту Минск - Гомель - Анапа, пришёлся и по трём белорусским фурам.
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