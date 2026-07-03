Измайлов: После Доброполья ВСУ будут цепляться за линию Новосергеевка — Белозерское — Нововодяное - 03.07.2026 Украина.ру
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Измайлов: После Доброполья ВСУ будут цепляться за линию Новосергеевка — Белозерское — Нововодяное
Измайлов: После Доброполья ВСУ будут цепляться за линию Новосергеевка — Белозерское — Нововодяное - 03.07.2026 Украина.ру
Измайлов: После Доброполья ВСУ будут цепляться за линию Новосергеевка — Белозерское — Нововодяное
После падения Доброполья ВСУ попытаются закрепиться на линии Новосергеевка — Белозерское — Нововодяное и у Александровки. Однако в 1943 году Красная армия преодолела эти рубежи за несколько дней. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2026-07-03T14:24
2026-07-03T14:24
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После падения Доброполья украинские войска, по мнению Измайлова, попытаются закрепиться на линии Новосергеевка — Белозерское — Нововодяное или у Александровки."Теоретически после падения Доброполья могут зацепиться за линию "Новосергеевка —Белозерское — Нововодяное" (она располагается на высоте), а также за Александровку, которая расположена в районе бассейна реки Самара (приток Днепра)", — предположил эксперт.Он напомнил, что эти же рубежи Красная армия уже преодолевала во время Великой Отечественной войны. "Что касается Александровки, то в 1943 году Красная армия преодолела все эти рубежи гитлеровской обороны и на Молочной, и на Волчьей, и на Самаре. Эти водные преграды задержали нас на несколько дней, а потом мы прошли", — пояснил собеседник Украина.руЭксперт отметил, что сейчас война очень изменилась — дроны, спутники, другое оружие. "Понятно, что сейчас масштаб боевых действий не тот. Понятно, что в условиях украинских дронов очень просто тут ничего не будет. Но я не думаю, что с точки зрения ландшафта это какой-то непреодолимый район", — резюмировал Олег Измайлов.Полный текст материала "Олег Измайлов: ВСУ пропустили удар под Добропольем, потому что не могут держать фронт от Херсона до Сум" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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Измайлов: После Доброполья ВСУ будут цепляться за линию Новосергеевка — Белозерское — Нововодяное

14:24 03.07.2026
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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После падения Доброполья ВСУ попытаются закрепиться на линии Новосергеевка — Белозерское — Нововодяное и у Александровки. Однако в 1943 году Красная армия преодолела эти рубежи за несколько дней. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
После падения Доброполья украинские войска, по мнению Измайлова, попытаются закрепиться на линии Новосергеевка — Белозерское — Нововодяное или у Александровки.
"Теоретически после падения Доброполья могут зацепиться за линию "Новосергеевка —Белозерское — Нововодяное" (она располагается на высоте), а также за Александровку, которая расположена в районе бассейна реки Самара (приток Днепра)", — предположил эксперт.
Он напомнил, что эти же рубежи Красная армия уже преодолевала во время Великой Отечественной войны. "Что касается Александровки, то в 1943 году Красная армия преодолела все эти рубежи гитлеровской обороны и на Молочной, и на Волчьей, и на Самаре. Эти водные преграды задержали нас на несколько дней, а потом мы прошли", — пояснил собеседник Украина.ру
Эксперт отметил, что сейчас война очень изменилась — дроны, спутники, другое оружие. "Понятно, что сейчас масштаб боевых действий не тот. Понятно, что в условиях украинских дронов очень просто тут ничего не будет. Но я не думаю, что с точки зрения ландшафта это какой-то непреодолимый район", — резюмировал Олег Измайлов.
Полный текст материала "Олег Измайлов: ВСУ пропустили удар под Добропольем, потому что не могут держать фронт от Херсона до Сум" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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