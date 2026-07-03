Эвакуация приграничья и новые коррупционные скандалы. Что происходит в Харькове - 03.07.2026 Украина.ру
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Эвакуация приграничья и новые коррупционные скандалы. Что происходит в Харькове
Эвакуация приграничья и новые коррупционные скандалы. Что происходит в Харькове - 03.07.2026 Украина.ру
Эвакуация приграничья и новые коррупционные скандалы. Что происходит в Харькове
В Харьковской области власти призвали семьи с детьми к эвакуации из двух округов из-за "значительного ухудшения" ситуации с безопасностью. В частности, "настоятельно рекомендуется" выехать из населенных пунктов Слатинского и Русско-Лозовского округов.
2026-07-03T06:20
2026-07-03T06:20
харьковская область
харьков
тимур миндич
игорь терехов
виталий ким
нафтогаз
вооруженные силы украины
эксклюзив
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Власти объясняют это тем, что в последнее время войска РФ существенно активизировали применение ударных БПЛА на приграничье области.Глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий говорит, что в области усиливаются удары и по газодобыче. На этой неделе под атаку попали газораспределительная станция в районе Панютино, а также установка комплексной подготовки газа возле Косогоровки. Депутат Рады Алексей Кучеренко, в связи с этим говорит, что "Нафтогаз" из-за этих ударов по работающим скважинам и по узлам сборки газа, очищения и дальнейшей транспортировки не доберет, не добудет существенное количество газа. Речь, по его словам, будет идти об одном-двух миллиардов кубометров газа, который не попадет в хранилища, что существенно осложнит прохождение следующего отопительного сезона.В Харьковской области происходит и продвижение российской армии на земле, что вынуждены признать и украинские эксперты. Украинский волонтёр Роман Доник сетует, что значительная часть Харьковской области и пригородные районы и дороги Харькова находятся под огневым контролем россиян. Украинский паблик Deep State фиксирует шесть точек вхождения россиян в Харьковской области, отмечая, что каждая новая точка растягивает силы ВСУ.В Генштабе ВСУ заявляют, что российские военные просачиваются через границу в Харьковской области и уже фиксируются в районе Казачьей Лопани. Сообщается, что активные боевые действия сейчас идут между селами Гранов и Казачья Лопань. При этом в генштабе считают, что российские силы могут попытаться развить успех и расширить зону своего присутствия в этом районе. Сообщается, что в Казачьей Лопани до сих пор остаются более ста мирных жителей.Жители приграничных сел Харьковской области жалуются, что Украина их там практически бросила – во многих районах нет мобильной связи, не работают магазины, почта и аптеки, также нет никакого общественного транспорта. Последнее время российская армия систематически выбивает и заправки по всей Харьковской области, что ведет к дефициту бензина и отказам операторов перевозить его."Электрички до Золочева уже не ходят, люди отрезаны от всего. Есть некоторые магазины частников, у кого есть машины – ездят в Золочев или Дергачи. Продукты себе привозят – нужно же людям как-то питаться. Но ту гуманитарку, которую привозят, особенно консервы типа тушенки, даже коты не едят. В крупах – моль, причем в любой крупе – гречке, пшене, перловке, даже в овсянке. ТЦК тут не ездят, а кого ловить? Кто захочет туда ехать?", - приводит харьковское издание "Ассамблея" рассказ жительницы одного из сел под Золочевым.Тем временем, по Харькову прокатилась новая серия коррупционных скандалов, в которых фигурировали чиновники горсовета из ближайшего окружения мэра Игоря Терехова. Были уволены несколько соратников мэра, который сейчас пытается строить политический проект вместе с губернатором Николаевской области Виталием Кимом.Украинские СМИ сообщают о так называемой "трамвайной схеме", ставшей темой расследования Харьковского антикоррупционного центра. Речь идёт о махинациях с закупкой и арендой подержанных чешских трамваев для города через частные компании-прокладки, которые накручивали цену. За 11 лет город потратил на эту аренду 40 миллионов гривен, а с 2022 года фирмам-прокладкам "слили" почти 14 млн грн.Недавно также СБУ и прокуратура провели обыски в Департаменте цифровой трансформации Харьковского горсовета. Сообщается, что департамент планировал потратить на "улучшение проекта" по цифровой трансформации из бюджета дополнительных 10 миллионов гривен, а сразу после обысков в мэрии резко передумали и договор расторгли.Засветились харьковские компании на днях и в деле бывшего министра энергетики Германа Галущенко. В прошлом году он стал фигурантом "Миндичгейта". По версии НАБУ, друг Зеленского Тимур Миндич фактически управлял министром энергетики. Миндич успел сбежать в Израиль, а вот Галущенко поймали при попытке пересечь границу. На днях ему собрали на залог 150 миллионов гривен, но примечательно, что самые крупные взносы сделали харьковские деревообрабатывающие компании "Тетрас Оптима" и "Скайт Ритейл".При этом официальная отчетность одной фирмы показывает прибыль всего 35,6 тыс. грн, а вторая отчитывалась о нулевом доходе и всего одном работнике. Эти обстоятельства неизбежно ставят вопрос не только об источнике происхождения средств, но и о том, кто в действительности принял решение профинансировать освобождение Германа Галущенко на такую сумму.О том, что происходит в столице Украины - в статье ""Адская ночь" в июле и предчувствие ужасной зимы. Что происходит в Киеве"
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Дмитрий Ковалевич
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харьковская область, харьков, тимур миндич, игорь терехов, виталий ким, нафтогаз, вооруженные силы украины, эксклюзив
Харьковская область, Харьков, Тимур Миндич, Игорь Терехов, Виталий Ким, Нафтогаз, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

Эвакуация приграничья и новые коррупционные скандалы. Что происходит в Харькове

06:20 03.07.2026
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В Харьковской области власти призвали семьи с детьми к эвакуации из двух округов из-за "значительного ухудшения" ситуации с безопасностью. В частности, "настоятельно рекомендуется" выехать из населенных пунктов Слатинского и Русско-Лозовского округов.
Власти объясняют это тем, что в последнее время войска РФ существенно активизировали применение ударных БПЛА на приграничье области.
Глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий говорит, что в области усиливаются удары и по газодобыче. На этой неделе под атаку попали газораспределительная станция в районе Панютино, а также установка комплексной подготовки газа возле Косогоровки. Депутат Рады Алексей Кучеренко, в связи с этим говорит, что "Нафтогаз" из-за этих ударов по работающим скважинам и по узлам сборки газа, очищения и дальнейшей транспортировки не доберет, не добудет существенное количество газа. Речь, по его словам, будет идти об одном-двух миллиардов кубометров газа, который не попадет в хранилища, что существенно осложнит прохождение следующего отопительного сезона.
В Харьковской области происходит и продвижение российской армии на земле, что вынуждены признать и украинские эксперты. Украинский волонтёр Роман Доник сетует, что значительная часть Харьковской области и пригородные районы и дороги Харькова находятся под огневым контролем россиян. Украинский паблик Deep State фиксирует шесть точек вхождения россиян в Харьковской области, отмечая, что каждая новая точка растягивает силы ВСУ.
В Генштабе ВСУ заявляют, что российские военные просачиваются через границу в Харьковской области и уже фиксируются в районе Казачьей Лопани. Сообщается, что активные боевые действия сейчас идут между селами Гранов и Казачья Лопань. При этом в генштабе считают, что российские силы могут попытаться развить успех и расширить зону своего присутствия в этом районе. Сообщается, что в Казачьей Лопани до сих пор остаются более ста мирных жителей.
Жители приграничных сел Харьковской области жалуются, что Украина их там практически бросила – во многих районах нет мобильной связи, не работают магазины, почта и аптеки, также нет никакого общественного транспорта. Последнее время российская армия систематически выбивает и заправки по всей Харьковской области, что ведет к дефициту бензина и отказам операторов перевозить его.
"Электрички до Золочева уже не ходят, люди отрезаны от всего. Есть некоторые магазины частников, у кого есть машины – ездят в Золочев или Дергачи. Продукты себе привозят – нужно же людям как-то питаться. Но ту гуманитарку, которую привозят, особенно консервы типа тушенки, даже коты не едят. В крупах – моль, причем в любой крупе – гречке, пшене, перловке, даже в овсянке. ТЦК тут не ездят, а кого ловить? Кто захочет туда ехать?", - приводит харьковское издание "Ассамблея" рассказ жительницы одного из сел под Золочевым.
Тем временем, по Харькову прокатилась новая серия коррупционных скандалов, в которых фигурировали чиновники горсовета из ближайшего окружения мэра Игоря Терехова. Были уволены несколько соратников мэра, который сейчас пытается строить политический проект вместе с губернатором Николаевской области Виталием Кимом.
Украинские СМИ сообщают о так называемой "трамвайной схеме", ставшей темой расследования Харьковского антикоррупционного центра. Речь идёт о махинациях с закупкой и арендой подержанных чешских трамваев для города через частные компании-прокладки, которые накручивали цену. За 11 лет город потратил на эту аренду 40 миллионов гривен, а с 2022 года фирмам-прокладкам "слили" почти 14 млн грн.
Недавно также СБУ и прокуратура провели обыски в Департаменте цифровой трансформации Харьковского горсовета. Сообщается, что департамент планировал потратить на "улучшение проекта" по цифровой трансформации из бюджета дополнительных 10 миллионов гривен, а сразу после обысков в мэрии резко передумали и договор расторгли.
Засветились харьковские компании на днях и в деле бывшего министра энергетики Германа Галущенко. В прошлом году он стал фигурантом "Миндичгейта". По версии НАБУ, друг Зеленского Тимур Миндич фактически управлял министром энергетики. Миндич успел сбежать в Израиль, а вот Галущенко поймали при попытке пересечь границу. На днях ему собрали на залог 150 миллионов гривен, но примечательно, что самые крупные взносы сделали харьковские деревообрабатывающие компании "Тетрас Оптима" и "Скайт Ритейл".
При этом официальная отчетность одной фирмы показывает прибыль всего 35,6 тыс. грн, а вторая отчитывалась о нулевом доходе и всего одном работнике. Эти обстоятельства неизбежно ставят вопрос не только об источнике происхождения средств, но и о том, кто в действительности принял решение профинансировать освобождение Германа Галущенко на такую сумму.
О том, что происходит в столице Украины - в статье ""Адская ночь" в июле и предчувствие ужасной зимы. Что происходит в Киеве"
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