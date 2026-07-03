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Экс-президент Венгрии предупредил о последствиях действий Мадьяра
Экс-президент Венгрии предупредил о последствиях действий Мадьяра - 03.07.2026 Украина.ру
Экс-президент Венгрии предупредил о последствиях действий Мадьяра
Попытка премьер-министра Петера Мадьяра сместить действующего главу государства Тамаша Шуйока через изменение конституции может привести страну к "холодной гражданской войне" и "оруэлловскому миру". Об этом заявил бывший президент Венгрии Янош Адер
2026-07-03T09:52
2026-07-03T09:52
2026-07-03T09:53
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Бывший президент Венгрии Янош Адер в интервью порталу Mandiner резко раскритиковал действия премьер-министра Петера Мадьяра, который намерен сместить действующего президента Тамаша Шуйока путём конституционных изменений. Адер предупредил, что такой шаг может иметь непредсказуемые последствия для страны."Сейчас могут быть созданы опасные прецеденты, и последствия непредсказуемы... Мы можем устроить период холодной гражданской войны, с оруэлловским миром, где любовь на самом деле означает ненависть, мир — войну, а свобода — рабство", — сказал Адер, отсылая к антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".По его мнению, попытка отстранить президента через изменение конституции нарушает принцип верховенства права. "В Венгрии с 1990 года не происходило ничего подобного, когда новое правительство одномоментно отстраняло от должности не симпатичного ему президента одним росчерком пера", — подчеркнул экс-президент."Я считаю возмутительным, что институты Европейского союза, которые на протяжении многих лет открыто и громко заявляли о своей обеспокоенности по поводу верховенства права в Венгрии, теперь хранят молчание", - выразил Адер недоумение позицией Евросоюза.Ранее Петер Мадьяр требовал отставки Шуйока, членов Конституционного суда и генпрокурора до 31 мая, однако президент отказался покидать пост раньше срока (его полномочия истекают весной 2029 года) и заявил, что не видит конституционных оснований для ухода. В ответ премьер пригрозил инициировать поправки к конституции, а затем объявил о начале разработки новой версии основного закона, которую планируется вынести на референдум.В начале июля венгерская газета Magyar Nemzet сообщила, что излишне радикальные действия нового премьер-министра Петера Мадьяра вызывают тревогу на Западе и могут привести к возвращению Виктора Орбана к власти. Подробнее в материале На Западе опасаются, что радикализм премьера Венгрии вернёт к власти ОрбанаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, венгрия, мадьяр, ес, украина.ру, янош адер, виктор орбан, украина, запад
Новости, Венгрия, Мадьяр, ЕС, Украина.ру, Янош Адер, Виктор Орбан, Украина, Запад
Экс-президент Венгрии предупредил о последствиях действий Мадьяра
09:52 03.07.2026 (обновлено: 09:53 03.07.2026)
Попытка премьер-министра Петера Мадьяра сместить действующего главу государства Тамаша Шуйока через изменение конституции может привести страну к "холодной гражданской войне" и "оруэлловскому миру". Об этом заявил бывший президент Венгрии Янош Адер
Бывший президент Венгрии Янош Адер в интервью порталу Mandiner резко раскритиковал действия премьер-министра Петера Мадьяра, который намерен сместить действующего президента Тамаша Шуйока путём конституционных изменений. Адер предупредил, что такой шаг может иметь непредсказуемые последствия для страны.
"Сейчас могут быть созданы опасные прецеденты, и последствия непредсказуемы... Мы можем устроить период холодной гражданской войны, с оруэлловским миром, где любовь на самом деле означает ненависть, мир — войну, а свобода — рабство", — сказал Адер, отсылая к антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".
По его мнению, попытка отстранить президента через изменение конституции нарушает принцип верховенства права. "В Венгрии с 1990 года не происходило ничего подобного, когда новое правительство одномоментно отстраняло от должности не симпатичного ему президента одним росчерком пера", — подчеркнул экс-президент.
"Я считаю возмутительным, что институты Европейского союза, которые на протяжении многих лет открыто и громко заявляли о своей обеспокоенности по поводу верховенства права в Венгрии, теперь хранят молчание", - выразил Адер недоумение позицией Евросоюза.
Ранее Петер Мадьяр требовал отставки Шуйока, членов Конституционного суда и генпрокурора до 31 мая, однако президент отказался покидать пост раньше срока (его полномочия истекают весной 2029 года) и заявил, что не видит конституционных оснований для ухода.
В ответ премьер пригрозил инициировать поправки к конституции, а затем объявил о начале разработки новой версии основного закона, которую планируется вынести на референдум.
В начале июля венгерская газета Magyar Nemzet сообщила, что излишне радикальные действия нового премьер-министра Петера Мадьяра вызывают тревогу на Западе и могут привести к возвращению Виктора Орбана к власти. Подробнее в материале На Западе опасаются, что радикализм премьера Венгрии вернёт к власти Орбана
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