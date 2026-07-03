https://ukraina.ru/20260703/eks-prezident-vengrii-predupredil-o-posledstviyakh-deystviy-madyara-1080988990.html

Экс-президент Венгрии предупредил о последствиях действий Мадьяра

Экс-президент Венгрии предупредил о последствиях действий Мадьяра - 03.07.2026 Украина.ру

Экс-президент Венгрии предупредил о последствиях действий Мадьяра

Попытка премьер-министра Петера Мадьяра сместить действующего главу государства Тамаша Шуйока через изменение конституции может привести страну к "холодной гражданской войне" и "оруэлловскому миру". Об этом заявил бывший президент Венгрии Янош Адер

2026-07-03T09:52

2026-07-03T09:52

2026-07-03T09:53

новости

венгрия

мадьяр

ес

украина.ру

янош адер

виктор орбан

украина

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/13/1080385975_0:40:1350:799_1920x0_80_0_0_31751f625c81f33df85dc888f0c3b2f0.jpg

Бывший президент Венгрии Янош Адер в интервью порталу Mandiner резко раскритиковал действия премьер-министра Петера Мадьяра, который намерен сместить действующего президента Тамаша Шуйока путём конституционных изменений. Адер предупредил, что такой шаг может иметь непредсказуемые последствия для страны."Сейчас могут быть созданы опасные прецеденты, и последствия непредсказуемы... Мы можем устроить период холодной гражданской войны, с оруэлловским миром, где любовь на самом деле означает ненависть, мир — войну, а свобода — рабство", — сказал Адер, отсылая к антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".По его мнению, попытка отстранить президента через изменение конституции нарушает принцип верховенства права. "В Венгрии с 1990 года не происходило ничего подобного, когда новое правительство одномоментно отстраняло от должности не симпатичного ему президента одним росчерком пера", — подчеркнул экс-президент."Я считаю возмутительным, что институты Европейского союза, которые на протяжении многих лет открыто и громко заявляли о своей обеспокоенности по поводу верховенства права в Венгрии, теперь хранят молчание", - выразил Адер недоумение позицией Евросоюза.Ранее Петер Мадьяр требовал отставки Шуйока, членов Конституционного суда и генпрокурора до 31 мая, однако президент отказался покидать пост раньше срока (его полномочия истекают весной 2029 года) и заявил, что не видит конституционных оснований для ухода. В ответ премьер пригрозил инициировать поправки к конституции, а затем объявил о начале разработки новой версии основного закона, которую планируется вынести на референдум.В начале июля венгерская газета Magyar Nemzet сообщила, что излишне радикальные действия нового премьер-министра Петера Мадьяра вызывают тревогу на Западе и могут привести к возвращению Виктора Орбана к власти. Подробнее в материале На Западе опасаются, что радикализм премьера Венгрии вернёт к власти ОрбанаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

венгрия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, мадьяр, ес, украина.ру, янош адер, виктор орбан, украина, запад