https://ukraina.ru/20260626/novyy-anshlyus-rumyniya-khochet-poglotit-moldaviyu-1080658454.html

Новый аншлюс? Румыния хочет поглотить Молдавию

Новый аншлюс? Румыния хочет поглотить Молдавию - 26.06.2026 Украина.ру

Новый аншлюс? Румыния хочет поглотить Молдавию

Румыния может создать прецедент по пересмотру границ в Европе впервые с момента окончания "холодной войны". Парламент страны принял законопроект о присоединении Молдавии, чей президент Майя Санду уже владеет румынским паспортом.

2026-06-26T06:49

2026-06-26T06:49

2026-06-26T07:03

эксклюзив

румыния

молдавия

греция

александр носович

юрий баранчик

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059553525_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5cd211447acb1840c3dc3901b0a32173.jpg

Поход Большой Румынии за своими историческими землями кроме всего прочего провоцирует и Венгрию заявить свои права на части земель Бессарабии. Все это обостряется и тем, что НАТО создало на черноморских рубежах Бухареста крупнейшую базу. Все эти процессы в сумме не добавляют спокойствия в регионе, а скорее наоборот - открывают ящик Пандоры для других стран по пересмотру границ. Например, Греции в отношении Кипра. И, конечно, же никакой международной обеспокоенности парламентская инициатива румын не вызвала и как и санкционных угроз. Что вообще значит это событие - разъяснили эксперты в своих соцсетях.Политолог Вадим ТрухчёвПарламент Румынии принял заявление о присоединении Молдавии. Причём его инициатором стали правые евроскептики из партии SOS Romania, которых многие считают пророссийскими. У нас принято смотреть на это через Молдавию. Потому я посмотрю через саму Румынию. Большинство румын хотели бы присоединения Молдавии. Но надо делать две оговорки. Первая - Румынию не интересует Приднестровье. Национальному государству не нужны сотни тысяч иноязычных чужаков. А вот Гагаузию с меньшим населением они готовы "переварить". Но есть "тормоз". Румыния боится, что через пять минут после присоединения Бессарабии Венгрия предъявит ей территориальные претензии. Причём претензии на более богатые районы, нежели Молдавия. К тому же Евросоюз пока не дал добро на изменение "хельсинкских" границ. Потому нынешнее заявление - не более чем пожелание, за которым не следует ничего.Политолог Александр НосовичРешение парламента Румынии о присоединении Молдавии на данном этапе точно пустышка. Но я думаю, что это пустышка и стратегически.1. Вопрос о Приднестровье с Кишинёвым, и Бухарестом концептуально выносится за скобки. Мол, не принципиально. Объединимся, если всерьёз захотим, и без него. А Евросоюз захочет, чтобы у него было спорная и конфликтогенная восточная граница? Этот вопрос, кстати, и по отношению к евроинтеграции Украины до сих пор никто всерьез не поднимал.2. Большинство молдаван по опросам против унии и румынами себя не считают. Это без учёта левого берега. Если считать всю Молдову в международно признанных границах, то это будет абсолютное большинство. Здесь мозги до референдума ещё промывать и промывать.3. Самой Румынии Молдавия идеально подходит как серая зона - страна с ассоциированным членством в ЕС, которая везде участвует, но никуда не входит. В которой благодаря этому можно без оглядки на национальное законодательство и право ЕС проворачивать серые схемы. Как у части Румынии и Евросоюза у республики будут не только обязанности, но и права, а румынам это не надо. Так что декларации о намерениях они могут принимать до бесконечности. Практические действия могут сменить намерения только по независящим от Бухареста причинам.Украинский аналитик Василий Апасовдля любителей конспирологии. Скоро новости появятся, что в Румынии проголосовали за объединение с Молдовой. Так вот, пока все еще не успели впасть в чары заголовков, поясню. Законопроект принят, нижней палатой. И как принят, они провтыкали его вынести на голосование и он пошел по процедуре молчаливого принятия. То есть, просто истек срок на рассмотрение. Но если что, есть еще Верхняя палата - сенат. И даже если вдруг там пройдет, то Кишинев не проснется в Румынии все равно. Там еще вагон будет юридических процедур, не говоря о волеизъявлении граждан, которое не обойти. В общем, вероятность такого слияния сейчас, как у Украины и Евросоюза. Причем в ситуации, когда Евросоюз попросится вступить в Украину.Политолог Юрий БаранчикГолосование в нижней палате парламента Румынии за объединение с Молдавией стало событием, которое выходит далеко за рамки двусторонних отношений. Даже если до практической реализации такого решения еще далеко, сам факт его появления в политической повестке неизбежно вызывает вопросы.На первый взгляд, речь идет о добровольном объединении двух соседних стран, связанных общей историей, языком и культурой. Именно поэтому Бухарест вряд ли столкнется с той реакцией, которая обычно сопровождает силовой пересмотр границ. Однако для Евросоюза и НАТО проблема заключается не столько в самом объединении, сколько в последствиях создаваемого прецедента. Если исходить из версии, что процесс объединения Румынии и Молдавии не является инициативой исключительно Бухареста, а заранее согласован с руководством ЕС и ключевыми странами Запада, то тогда происходящее можно рассматривать как элемент более крупной геополитической стратегии. В этом случае объединение перестает быть вопросом исторической справедливости или национального единства и становится инструментом изменения политической карты Восточной Европы. Для Брюсселя это означало бы фактическое распространение территории ЕС и НАТО на пространство современной Молдавии без отдельного многолетнего процесса вступления и без необходимости преодолевать все формальные этапы интеграции.Особенно важным становится вопрос Приднестровья. Если объединение действительно согласовано с ЕС, то можно предположить, что западные столицы уже имеют представление о том, как будет решаться проблема непризнанной республики. В любом случае трудно представить, что Брюссель поддержал бы объединение, не просчитав последствия для региональной безопасности. Однако самое интересное заключается в другом. На протяжении десятилетий европейская политика строилась на принципе нерушимости границ и недопустимости территориальных изменений, способных спровоцировать цепную реакцию в других регионах. Тогда неизбежно возникает вопрос: почему этот принцип применим к одним случаям и неприменим к другим? Именно здесь появляются риски для ЕС и НАТО. Первой на ситуацию может обратить внимание Греция. Если румынам позволено объединить государство с Молдавией, то Афины могут заявить, что идея энозиса — объединения Греции и Кипра — также основана на историческом, культурном и национальном единстве. До сих пор главным аргументом против такого сценария служило наличие Северного Кипра и риск конфликта с Турцией. Однако после румыно-молдавского объединения этот аргумент может звучать менее убедительно.Для НАТО это становится потенциально опасной ситуацией. Альянс десятилетиями избегал прямого столкновения интересов между Грецией и Турцией, а кипрский вопрос фактически был вынесен за скобки. Любая попытка вернуться к теме объединения острова способна вызвать серьезный кризис внутри самого блока. Кроме того, подобный прецедент будет внимательно изучаться и за пределами Восточной Европы. В разных частях континента существуют территории, население которых считает себя частью соседних государств или выступает за изменение существующего статуса.Если объединение Румынии и Молдавии действительно согласовано с ЕС, его последствия могут оказаться намного шире, чем судьба двух государств. Речь тогда будет идти не о локальном событии, а о пересмотре правил, которые Европа декларировала после окончания холодной войны.Каким еще целям может служить решение об объединении Молдавии и Румынии - в интервью "Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию"

румыния

молдавия

греция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, румыния, молдавия, греция, александр носович, юрий баранчик, ес, нато