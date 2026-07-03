https://ukraina.ru/20260703/belousov-provl-soveschanie-na-komandnom-punkte-chernomorskogo-flota-1081003205.html
Белоусов провёл совещание на командном пункте Черноморского флота
Белоусов провёл совещание на командном пункте Черноморского флота - 03.07.2026 Украина.ру
Белоусов провёл совещание на командном пункте Черноморского флота
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт Черноморского флота и заслушал доклады о мерах по обеспечению военной безопасности в регионе. Об этом 3 июля сообщило Минобороны РФ
2026-07-03T13:17
2026-07-03T13:17
2026-07-03T13:56
новости
россия
крым
андрей белоусов
черноморский флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/03/1081004716_0:0:1819:1023_1920x0_80_0_0_7ab77acf80e80b55ad9a744726da66c0.jpg
"Министр обороны провёл рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях сил", — говорится в сообщении.Глава военного ведомства лично оценил ситуацию на одном из ключевых направлений.Командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук доложил о задачах, решаемых объединением, и мероприятиях по поддержанию боевой готовности и обеспечению военной безопасности в регионе.Также Белоусов встретился с главой Крыма Сергеем Аксёновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Стороны обсудили текущую обстановку на полуострове.На командном пункте министр вручил военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, государственные награды, в том числе медали "За отвагу", "За храбрость" и "За спасение погибавших". Черноморский флот продолжает выполнять задачи по защите Крыма и прилегающей акватории от атак киевского режима.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
крым
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/03/1081004716_455:0:1819:1023_1920x0_80_0_0_c6cbfc7bbaa874e2788529ab09b93212.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, андрей белоусов, черноморский флот
Новости, Россия, Крым, Андрей Белоусов, Черноморский флот
Белоусов провёл совещание на командном пункте Черноморского флота
13:17 03.07.2026 (обновлено: 13:56 03.07.2026)
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт Черноморского флота и заслушал доклады о мерах по обеспечению военной безопасности в регионе. Об этом 3 июля сообщило Минобороны РФ
"Министр обороны провёл рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях сил", — говорится в сообщении.
Глава военного ведомства лично оценил ситуацию на одном из ключевых направлений.
Командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук доложил о задачах, решаемых объединением, и мероприятиях по поддержанию боевой готовности и обеспечению военной безопасности в регионе.
Также Белоусов встретился с главой Крыма Сергеем Аксёновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Стороны обсудили текущую обстановку на полуострове.
На командном пункте министр вручил военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, государственные награды, в том числе медали "За отвагу", "За храбрость" и "За спасение погибавших".
Черноморский флот продолжает выполнять задачи по защите Крыма и прилегающей акватории от атак киевского режима.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру