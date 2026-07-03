Белоусов провёл совещание на командном пункте Черноморского флота - 03.07.2026 Украина.ру
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Белоусов провёл совещание на командном пункте Черноморского флота
Белоусов провёл совещание на командном пункте Черноморского флота - 03.07.2026 Украина.ру
Белоусов провёл совещание на командном пункте Черноморского флота
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт Черноморского флота и заслушал доклады о мерах по обеспечению военной безопасности в регионе. Об этом 3 июля сообщило Минобороны РФ
2026-07-03T13:17
2026-07-03T13:56
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андрей белоусов
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"Министр обороны провёл рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях сил", — говорится в сообщении.Глава военного ведомства лично оценил ситуацию на одном из ключевых направлений.Командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук доложил о задачах, решаемых объединением, и мероприятиях по поддержанию боевой готовности и обеспечению военной безопасности в регионе.Также Белоусов встретился с главой Крыма Сергеем Аксёновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Стороны обсудили текущую обстановку на полуострове.На командном пункте министр вручил военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, государственные награды, в том числе медали "За отвагу", "За храбрость" и "За спасение погибавших". Черноморский флот продолжает выполнять задачи по защите Крыма и прилегающей акватории от атак киевского режима.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, крым, андрей белоусов, черноморский флот
Новости, Россия, Крым, Андрей Белоусов, Черноморский флот

Белоусов провёл совещание на командном пункте Черноморского флота

13:17 03.07.2026 (обновлено: 13:56 03.07.2026)
 
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал войска Черноморского флота
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал войска Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт Черноморского флота и заслушал доклады о мерах по обеспечению военной безопасности в регионе. Об этом 3 июля сообщило Минобороны РФ
"Министр обороны провёл рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях сил", — говорится в сообщении.
Глава военного ведомства лично оценил ситуацию на одном из ключевых направлений.
Командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук доложил о задачах, решаемых объединением, и мероприятиях по поддержанию боевой готовности и обеспечению военной безопасности в регионе.
Также Белоусов встретился с главой Крыма Сергеем Аксёновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Стороны обсудили текущую обстановку на полуострове.
На командном пункте министр вручил военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, государственные награды, в том числе медали "За отвагу", "За храбрость" и "За спасение погибавших".
Черноморский флот продолжает выполнять задачи по защите Крыма и прилегающей акватории от атак киевского режима.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июля
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