https://ukraina.ru/20260703/belousov-provl-soveschanie-na-komandnom-punkte-chernomorskogo-flota-1081003205.html

Белоусов провёл совещание на командном пункте Черноморского флота

Белоусов провёл совещание на командном пункте Черноморского флота - 03.07.2026 Украина.ру

Белоусов провёл совещание на командном пункте Черноморского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт Черноморского флота и заслушал доклады о мерах по обеспечению военной безопасности в регионе. Об этом 3 июля сообщило Минобороны РФ

2026-07-03T13:17

2026-07-03T13:17

2026-07-03T13:56

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"Министр обороны провёл рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях сил", — говорится в сообщении.Глава военного ведомства лично оценил ситуацию на одном из ключевых направлений.Командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук доложил о задачах, решаемых объединением, и мероприятиях по поддержанию боевой готовности и обеспечению военной безопасности в регионе.Также Белоусов встретился с главой Крыма Сергеем Аксёновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Стороны обсудили текущую обстановку на полуострове.На командном пункте министр вручил военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, государственные награды, в том числе медали "За отвагу", "За храбрость" и "За спасение погибавших". Черноморский флот продолжает выполнять задачи по защите Крыма и прилегающей акватории от атак киевского режима.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, крым, андрей белоусов, черноморский флот