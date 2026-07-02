"Хоть какие-то связи": недружественные страны пытаются восстановить контакты с Приморьем - 02.07.2026 Украина.ру
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"Хоть какие-то связи": недружественные страны пытаются восстановить контакты с Приморьем
"Хоть какие-то связи": недружественные страны пытаются восстановить контакты с Приморьем - 02.07.2026 Украина.ру
"Хоть какие-то связи": недружественные страны пытаются восстановить контакты с Приморьем
Недружественные страны активизировали попытки наладить контакты с Приморским краем. Об этом 2 июля заявил исполняющий обязанности представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов
2026-07-02T09:30
2026-07-02T09:30
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В последний год недружественные страны активизировали усилия по восстановлению связей с Приморским краем. Об этом в интервью РИА Новости сообщил исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов."Мы видим однозначное стремление ряда недружественных государств к восстановлению хоть каких-то связей с Приморьем", — отметил дипломат.По его словам, эти страны оказались заложниками антироссийской политики, и теперь их гражданам приходится объяснять, что негативная информация о России не соответствует действительности.22 июня, газета "Ведомости" со ссылкой на отчётность компаний сообщала, что совокупные активы недружественных стран в России сократились с начала 2022 года на 49% — с $481 млрд до $244 млрд в 2025 году. Из 4265 иностранных компаний 2350 (55%) сохранили активы в России, а 1915 покинули страну или приостановили деятельность. За 2022–2025 годы организации недружественных государств потеряли выручку на сумму более $610 млрд и минимум $16 млрд чистой прибыли.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре На Украине за месяц мобилизовали не менее десяти священников УПЦ. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, МИД, Владивосток, Украина.ру

"Хоть какие-то связи": недружественные страны пытаются восстановить контакты с Приморьем

09:30 02.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЯхта Nord российского бизнесмена А. Мордашова во Владивостоке
Яхта Nord российского бизнесмена А. Мордашова во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Недружественные страны активизировали попытки наладить контакты с Приморским краем. Об этом 2 июля заявил исполняющий обязанности представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов
В последний год недружественные страны активизировали усилия по восстановлению связей с Приморским краем. Об этом в интервью РИА Новости сообщил исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов.
"Мы видим однозначное стремление ряда недружественных государств к восстановлению хоть каких-то связей с Приморьем", — отметил дипломат.
По его словам, эти страны оказались заложниками антироссийской политики, и теперь их гражданам приходится объяснять, что негативная информация о России не соответствует действительности.
22 июня, газета "Ведомости" со ссылкой на отчётность компаний сообщала, что совокупные активы недружественных стран в России сократились с начала 2022 года на 49% — с $481 млрд до $244 млрд в 2025 году.
Из 4265 иностранных компаний 2350 (55%) сохранили активы в России, а 1915 покинули страну или приостановили деятельность. За 2022–2025 годы организации недружественных государств потеряли выручку на сумму более $610 млрд и минимум $16 млрд чистой прибыли.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре На Украине за месяц мобилизовали не менее десяти священников УПЦ. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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