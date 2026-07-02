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ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве

ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве - 02.07.2026 Украина.ру

ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве

Российские военные нанесли массированный удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного (ОПК) и топливно-энергетического комплексов (ТЭК) в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны РФ, передает 2 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-02T07:52

2026-07-02T07:52

2026-07-02T07:52

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"Вооруженными Силами Российской Федерации, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которого поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области", - уточнили в ведомстве.Кроме того, в результате удара возмездия была поражена инфраструктура военных аэродромов в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.Ранее сообщалось, что за первое полугодие россияне нанесли не менее 157 массированных и групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ.Основными их целями становились предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.О других событиях - в материале Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург на сайте Украина.ру.

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