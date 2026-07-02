https://ukraina.ru/20260702/vs-rf-nanesli-massirovannyy-udar-vozmezdiya-po-predpriyatiyam-opk-i-tek-v-kieve-1080925096.html
ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве
ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве - 02.07.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве
Российские военные нанесли массированный удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного (ОПК) и топливно-энергетического комплексов (ТЭК) в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны РФ, передает 2 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-02T07:52
2026-07-02T07:52
2026-07-02T07:52
новости
киев
россия
киевская область
украина.ру
опк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060791034_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_3ab1aa3cc8dd937663d2af32f6a98e9c.jpg
"Вооруженными Силами Российской Федерации, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которого поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области", - уточнили в ведомстве.Кроме того, в результате удара возмездия была поражена инфраструктура военных аэродромов в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.Ранее сообщалось, что за первое полугодие россияне нанесли не менее 157 массированных и групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ.Основными их целями становились предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.О других событиях - в материале Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург на сайте Украина.ру.
киев
россия
киевская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060791034_49:0:1036:740_1920x0_80_0_0_48e3929be58cd9adf144e02d2d7e5dff.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, россия, киевская область, украина.ру, опк, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Россия, Киевская область, Украина.ру, ОПК, Вооруженные силы Украины
ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве
Российские военные нанесли массированный удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного (ОПК) и топливно-энергетического комплексов (ТЭК) в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны РФ, передает 2 июля телеграм-канал Украина.ру
"Вооруженными Силами Российской Федерации, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которого поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, в результате удара возмездия была поражена инфраструктура военных аэродромов в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие россияне нанесли не менее 157 массированных и групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ.
Основными их целями становились предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.