Военный эксперт: Удар по мостам под Запорожьем лишил ВСУ второго эшелона под Ореховом - 02.07.2026 Украина.ру
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Военный эксперт: Удар по мостам под Запорожьем лишил ВСУ второго эшелона под Ореховом
Военный эксперт: Удар по мостам под Запорожьем лишил ВСУ второго эшелона под Ореховом - 02.07.2026 Украина.ру
Военный эксперт: Удар по мостам под Запорожьем лишил ВСУ второго эшелона под Ореховом
Удар по мостам в Запорожье был классической операцией — его нанесли, как только противник попытался форсировать Днепр. В результате ВС РФ не дали ВСУ увеличить второй эшелон под Ореховом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-07-02T05:45
2026-07-02T05:45
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Отвечая на вопрос журналиста о том, была ли это крупная группировка, которую ВСУ направляли для контрударов в районе Орехова, Насонов заявил, что это не предположение, а точно известный факт."Я не думаю, я знаю об этом" , — сказал он. По его словам, удар по мосту нанесли перед тем, как группировка собиралась форсировать Днепр, что полностью исключило для противника возможность увеличить второй эшелон под Ореховом. "И мы увидели, откуда они шли. Кто – с одного направления, кто – с другого. Все было сделано здорово", — добавил собеседник издания.По словам эксперта, удар по мостам в Запорожье позволил вскрыть логистику противника. Наши войска увидели, где остановилась группировка, как были эшелонированы колонны, кто и куда отошел. Теперь мы знаем их рокадные дороги и уровень прикрытия ПВО.Он подчеркнул, что бить по мостам нужно с умом. "Повторюсь, просто так бить "Геранями" или ФАБами по мостам через Днепр – это эффектно. Но гораздо эффективнее бить по ним перед тем, как какие-то группировки будут форсировать водные преграды", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.
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Военный эксперт: Удар по мостам под Запорожьем лишил ВСУ второго эшелона под Ореховом

05:45 02.07.2026
 
© Фото : topwar.ru
- РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : topwar.ru
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Удар по мостам в Запорожье был классической операцией — его нанесли, как только противник попытался форсировать Днепр. В результате ВС РФ не дали ВСУ увеличить второй эшелон под Ореховом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос журналиста о том, была ли это крупная группировка, которую ВСУ направляли для контрударов в районе Орехова, Насонов заявил, что это не предположение, а точно известный факт.
"Я не думаю, я знаю об этом" , — сказал он. По его словам, удар по мосту нанесли перед тем, как группировка собиралась форсировать Днепр, что полностью исключило для противника возможность увеличить второй эшелон под Ореховом.
"И мы увидели, откуда они шли. Кто – с одного направления, кто – с другого. Все было сделано здорово", — добавил собеседник издания.
По словам эксперта, удар по мостам в Запорожье позволил вскрыть логистику противника. Наши войска увидели, где остановилась группировка, как были эшелонированы колонны, кто и куда отошел. Теперь мы знаем их рокадные дороги и уровень прикрытия ПВО.
Он подчеркнул, что бить по мостам нужно с умом. "Повторюсь, просто так бить "Геранями" или ФАБами по мостам через Днепр – это эффектно. Но гораздо эффективнее бить по ним перед тем, как какие-то группировки будут форсировать водные преграды", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.
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