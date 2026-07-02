https://ukraina.ru/20260702/prodvizhenie-iz-volchanska-alkhin-o-nastuplenii-na-vostochnom-flange-u-velikogo-burluka-1080903337.html

"Продвижение из Волчанска": Алёхин о наступлении на восточном фланге у Великого Бурлука

"Продвижение из Волчанска": Алёхин о наступлении на восточном фланге у Великого Бурлука - 02.07.2026 Украина.ру

"Продвижение из Волчанска": Алёхин о наступлении на восточном фланге у Великого Бурлука

Более 400 военнослужащих ВСУ ликвидировали за июнь на Харьковском направлении подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север". Уничтожение живой силы ведется как на линии фронта, так и в глубине обороны ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-07-02T05:30

2026-07-02T05:30

2026-07-02T05:30

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Подводя итоги боев на Харьковском направлении за июнь, Алёхин отметил высокую интенсивность боевых действий."Всего за июнь на Харьковском направлении по официальным данным подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили более 400 украинских военнослужащих. Огневое поражение живой силы ведется как непосредственно на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны противника", — сообщил эксперт.По словам эксперта, продвижение на этом участке носит стратегический характер и указывает на гибкую и последовательную стратегию ВС РФ по расширению наступательных действий на восточном фланге Великобурлукского направления.По словам эксперта, совокупность этих действий может привести к полному контролю российской армии над крупным северо-восточным выступом Харьковской области. "Этот участок, с периметром порядка 300 километров и общей площадью около 3 500 квадратных километров, частично уже находится под контролем ВС РФ. Российские войска удерживают 1 700 квадратных километров из указанной территории", — резюмировал Геннадий Алёхин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.О текущих задачах расчетов БПЛА "Молния-2", поражении техники, искусственном интеллекте и личной мотивации — в материале "Оператор БПЛА "Молния" Влад Комаров: Я шел сюда с мыслью, что как-нибудь пригожусь и пригодился" на сайте Украина.ру.

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