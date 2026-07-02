"Продвижение из Волчанска": Алёхин о наступлении на восточном фланге у Великого Бурлука - 02.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260702/prodvizhenie-iz-volchanska-alkhin-o-nastuplenii-na-vostochnom-flange-u-velikogo-burluka-1080903337.html
"Продвижение из Волчанска": Алёхин о наступлении на восточном фланге у Великого Бурлука
"Продвижение из Волчанска": Алёхин о наступлении на восточном фланге у Великого Бурлука - 02.07.2026 Украина.ру
"Продвижение из Волчанска": Алёхин о наступлении на восточном фланге у Великого Бурлука
Более 400 военнослужащих ВСУ ликвидировали за июнь на Харьковском направлении подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север". Уничтожение живой силы ведется как на линии фронта, так и в глубине обороны ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-07-02T05:30
2026-07-02T05:30
новости
россия
харьковская область
чугуев
украина.ру
геннадий алехин
харьков новости
харьковскийфронт
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/01/1080902894_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fcf20d73b7f65090412c50a72bb73dad.jpg
Подводя итоги боев на Харьковском направлении за июнь, Алёхин отметил высокую интенсивность боевых действий."Всего за июнь на Харьковском направлении по официальным данным подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили более 400 украинских военнослужащих. Огневое поражение живой силы ведется как непосредственно на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны противника", — сообщил эксперт.По словам эксперта, продвижение на этом участке носит стратегический характер и указывает на гибкую и последовательную стратегию ВС РФ по расширению наступательных действий на восточном фланге Великобурлукского направления.По словам эксперта, совокупность этих действий может привести к полному контролю российской армии над крупным северо-восточным выступом Харьковской области. "Этот участок, с периметром порядка 300 километров и общей площадью около 3 500 квадратных километров, частично уже находится под контролем ВС РФ. Российские войска удерживают 1 700 квадратных километров из указанной территории", — резюмировал Геннадий Алёхин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.О текущих задачах расчетов БПЛА "Молния-2", поражении техники, искусственном интеллекте и личной мотивации — в материале "Оператор БПЛА "Молния" Влад Комаров: Я шел сюда с мыслью, что как-нибудь пригожусь и пригодился" на сайте Украина.ру.
россия
харьковская область
чугуев
харьков новости
харьковскийфронт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/01/1080902894_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_c5d230733898c82508bd9a7fc3b1d6af.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьковская область, чугуев, украина.ру, геннадий алехин, харьков новости, харьковскийфронт, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, военный эксперт
Новости, Россия, Харьковская область, Чугуев, Украина.ру, Геннадий Алехин, Харьков новости, ХарьковскийФронт, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, военный эксперт

"Продвижение из Волчанска": Алёхин о наступлении на восточном фланге у Великого Бурлука

05:30 02.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовиков группировки войск "Центр"
Боевая подготовка штурмовиков группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Более 400 военнослужащих ВСУ ликвидировали за июнь на Харьковском направлении подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север". Уничтожение живой силы ведется как на линии фронта, так и в глубине обороны ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Подводя итоги боев на Харьковском направлении за июнь, Алёхин отметил высокую интенсивность боевых действий.
"Всего за июнь на Харьковском направлении по официальным данным подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили более 400 украинских военнослужащих. Огневое поражение живой силы ведется как непосредственно на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны противника", — сообщил эксперт.
По словам эксперта, продвижение на этом участке носит стратегический характер и указывает на гибкую и последовательную стратегию ВС РФ по расширению наступательных действий на восточном фланге Великобурлукского направления.
По словам эксперта, совокупность этих действий может привести к полному контролю российской армии над крупным северо-восточным выступом Харьковской области.
"Этот участок, с периметром порядка 300 километров и общей площадью около 3 500 квадратных километров, частично уже находится под контролем ВС РФ. Российские войска удерживают 1 700 квадратных километров из указанной территории", — резюмировал Геннадий Алёхин.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наносят удары по Чугуеву, чтобы занять северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.
О текущих задачах расчетов БПЛА "Молния-2", поражении техники, искусственном интеллекте и личной мотивации — в материале "Оператор БПЛА "Молния" Влад Комаров: Я шел сюда с мыслью, что как-нибудь пригожусь и пригодился" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияХарьковская областьЧугуевУкраина.руГеннадий АлехинХарьков новостиХарьковскийФронтГлавные новостиглавноеСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперациявоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:00Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну
06:55Метит в президенты и спорит с Зеленским. Чем занимается бывший главком Валерий Залужный
06:30Договор, которого не было и договор, который может быть. О новых обстоятельствах СВО и плане Киева
06:25Общество победившего социал-дарвинизма. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:10Алхимия Зеленского - переплавлять деньги в войну. Украина в международном контексте
06:00"Судьба Европы — платить и каяться": платить за Украину будет ЕС, а США получат прибыль — Ищенко
05:51Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:45Военный эксперт: Удар по мостам под Запорожьем лишил ВСУ второго эшелона под Ореховом
05:30"Продвижение из Волчанска": Алёхин о наступлении на восточном фланге у Великого Бурлука
05:15"Склады ВСУ полупустые": Насонов про целенаправленные удары по объектам ГСМ противника
05:03Темпы российского наступления в июне выросли в шесть раз по сравнению с маем
05:00"Низкая эффективность": Алехин о том, почему ВСУ используют дроны вместо "пресловутых НРТК"
04:45Военный эксперт: ВС РФ увеличили глубину поражения — часть боеприпасов "достает до границы с Польшей"
04:30Ростислав Ищенко: Поражение в Иране заставило Трампа вернуться на украинское направление
04:23Мужчина погиб при ударе украинского БПЛА в Белгородской области
04:15Удар по мостам в Запорожье имел конкретную цель: Насонов о грамотном уничтожении переправ ВСУ
04:06Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург
03:53ВС РФ отбили контратаку формирований киевского режима в Харьковской области
03:37Ограничения на полёты из-за опасности БПЛА ввели в девяти аэропортах России
03:03США не могут извлечь из хранилищ четверть своего нефтяного резерва
Лента новостейМолния