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Правительство Украины ужесточило правила предоставления брони от мобилизации
Правительство Украины ужесточило правила предоставления брони от мобилизации - 02.07.2026 Украина.ру
Правительство Украины ужесточило правила предоставления брони от мобилизации
Правительство Украины ужесточило правила предоставления брони от мобилизации, сообщила 2 июля в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк
2026-07-02T14:31
2026-07-02T14:31
2026-07-02T14:34
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"Вырос зарплатный порог для критически важных предприятий. Теперь не менее 26 тысяч гривен (больше 45 тысяч рублей), для прифронтовых территорий — 21,6 тысячи гривен (свыше 37,5 тысячи рублей). Это один из двух обязательных критериев, второй - отсутствие налогового долга", - написала Василевская-Смаглюк.По словам депутата, были также пересмотрены отраслевые и региональные критерии критически важных предприятий. Предприятиям, как отмечает Василевская-Смаглюк, придется заново подтвердить соответствие. Также были изменены правила для тех, кто совмещает деятельность. Теперь работника можно учесть в квоту брони лишь на одном предприятии, даже если он работает по совместительству еще на нескольких.Парламентарий уточнила, что на данный момент на Украине бронь от мобилизации имеют более 1,3 миллиона человек.О нехватке бойцов - в материале В ВСУ нехватку бусифицированных начали заполнять женщинами на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, ольга василевская-смаглюк, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Украина, Ольга Василевская-Смаглюк, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада
Правительство Украины ужесточило правила предоставления брони от мобилизации
14:31 02.07.2026 (обновлено: 14:34 02.07.2026)
Правительство Украины ужесточило правила предоставления брони от мобилизации, сообщила 2 июля в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк
"Вырос зарплатный порог для критически важных предприятий. Теперь не менее 26 тысяч гривен (больше 45 тысяч рублей), для прифронтовых территорий — 21,6 тысячи гривен (свыше 37,5 тысячи рублей). Это один из двух обязательных критериев, второй - отсутствие налогового долга", - написала Василевская-Смаглюк.
По словам депутата, были также пересмотрены отраслевые и региональные критерии критически важных предприятий. Предприятиям, как отмечает Василевская-Смаглюк, придется заново подтвердить соответствие. Также были изменены правила для тех, кто совмещает деятельность. Теперь работника можно учесть в квоту брони лишь на одном предприятии, даже если он работает по совместительству еще на нескольких.
"Это первый системный просмотр с декабря 2024 года. За полтора года количество забронированных выросло на 300 тысяч человек, а критически важных предприятий увеличилось на 9 тысяч. Под новые критерии попадает около 20 процентов предприятий, им надо подтвердить статус критичности до 10 августа. Переходный период: до 1 сентября действующее бронирование сохраняется, автоматически его никто не отменяет", - добавила депутат.
Парламентарий уточнила, что на данный момент на Украине бронь от мобилизации имеют более 1,3 миллиона человек.