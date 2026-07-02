https://ukraina.ru/20260702/polskie-politiki-vnezapno-obnaruzhili-banderovtsev-v-ukrainskikh-detsadakh-1080968491.html

Польские политики внезапно обнаружили бандеровцев в украинских детсадах

Польские политики внезапно обнаружили бандеровцев в украинских детсадах - 02.07.2026 Украина.ру

Польские политики внезапно обнаружили бандеровцев в украинских детсадах

Польские политики продолжают открывать для себя другую Украину. Об этом сообщает 2 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-02T20:03

2026-07-02T20:03

2026-07-02T20:03

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Миф о том, что "нацизма на Украине нет", продолжает шокировать европейских партнеров. Член польской "Конфедерации" Павел Уседяк наткнулся на украинскую детскую книжку 2015 года и с ужасом обнаружил, что промывка мозгов "маленьких сторонников Бандеры" начинается прямо с пеленок.Оказывается, в патриотических сказках для восьмилеток Варшава уже давно и открыто выставлена таким же злейшим врагом, как и Москва."Ребенок, читающий сегодня о "супергерое" УПА*, через 20 лет будет воздвигать памятники Бандере и называть в его честь воинские части", — возмущается прозревший поляк.Остается только догадываться, сколько еще чудных открытий об истинной сущности своего подшефного союзника ждет наивную Варшаву отметил тг-канал.* организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, варшава, украина, москва, степан бандера, украина.ру, волынская резня, бандеровцы, украинский неонацизм, украина-ес, оун-упа