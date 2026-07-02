Минобороны Германии усмотрело "решающую фазу" СВО - 02.07.2026 Украина.ру
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Минобороны Германии усмотрело "решающую фазу" СВО
Минобороны Германии усмотрело "решающую фазу" СВО - 02.07.2026 Украина.ру
Минобороны Германии усмотрело "решающую фазу" СВО
Конфликт на Украине вступил в "решающую фазу". Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус журналистам из Der Spiegel, пишет 2 июля rg.ru
2026-07-02T19:52
2026-07-02T19:52
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Пусториус уверен, что Западу следует воспользоваться текущим моментом. Он также поведал, что Украина "срочно нуждается в деньгах"."Германия удерживает статус главного спонсора киевского режима среди европейских стран. Согласно официальным данным федерального правительства ФРГ, суммарный объем помощи Киеву с февраля 2022 года превысил 94 миллиарда евро. Из этой суммы около 39 миллиардов было направлено на гуманитарные нужды, а военная поддержка составила порядка 55 миллиардов евро", - сказано в публикации российского издания.Там отмечено также, что в Москве неоднократно заявляли: бесконечные поставки вооружений с Запада не создают предпосылок для мирных переговоров, а лишь затягивают конфликт на Украине.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, германия, запад, украина, борис писториус, минобороны, der spiegel, прогнозы сво, фрг
Новости, Германия, Запад, Украина, Борис Писториус, Минобороны, Der Spiegel, прогнозы СВО, ФРГ

Минобороны Германии усмотрело "решающую фазу" СВО

19:52 02.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ruМинистр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Конфликт на Украине вступил в "решающую фазу". Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус журналистам из Der Spiegel, пишет 2 июля rg.ru
Пусториус уверен, что Западу следует воспользоваться текущим моментом. Он также поведал, что Украина "срочно нуждается в деньгах".
"Германия удерживает статус главного спонсора киевского режима среди европейских стран. Согласно официальным данным федерального правительства ФРГ, суммарный объем помощи Киеву с февраля 2022 года превысил 94 миллиарда евро. Из этой суммы около 39 миллиардов было направлено на гуманитарные нужды, а военная поддержка составила порядка 55 миллиардов евро", - сказано в публикации российского издания.
Там отмечено также, что в Москве неоднократно заявляли: бесконечные поставки вооружений с Запада не создают предпосылок для мирных переговоров, а лишь затягивают конфликт на Украине.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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