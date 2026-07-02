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Минобороны Германии усмотрело "решающую фазу" СВО
Минобороны Германии усмотрело "решающую фазу" СВО - 02.07.2026 Украина.ру
Минобороны Германии усмотрело "решающую фазу" СВО
Конфликт на Украине вступил в "решающую фазу". Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус журналистам из Der Spiegel, пишет 2 июля rg.ru
2026-07-02T19:52
2026-07-02T19:52
2026-07-02T19:52
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Пусториус уверен, что Западу следует воспользоваться текущим моментом. Он также поведал, что Украина "срочно нуждается в деньгах"."Германия удерживает статус главного спонсора киевского режима среди европейских стран. Согласно официальным данным федерального правительства ФРГ, суммарный объем помощи Киеву с февраля 2022 года превысил 94 миллиарда евро. Из этой суммы около 39 миллиардов было направлено на гуманитарные нужды, а военная поддержка составила порядка 55 миллиардов евро", - сказано в публикации российского издания.Там отмечено также, что в Москве неоднократно заявляли: бесконечные поставки вооружений с Запада не создают предпосылок для мирных переговоров, а лишь затягивают конфликт на Украине.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, запад, украина, борис писториус, минобороны, der spiegel, прогнозы сво, фрг
Новости, Германия, Запад, Украина, Борис Писториус, Минобороны, Der Spiegel, прогнозы СВО, ФРГ
Минобороны Германии усмотрело "решающую фазу" СВО
Конфликт на Украине вступил в "решающую фазу". Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус журналистам из Der Spiegel, пишет 2 июля rg.ru
Пусториус уверен, что Западу следует воспользоваться текущим моментом. Он также поведал, что Украина "срочно нуждается в деньгах".
"Германия удерживает статус главного спонсора киевского режима среди европейских стран. Согласно официальным данным федерального правительства ФРГ, суммарный объем помощи Киеву с февраля 2022 года превысил 94 миллиарда евро. Из этой суммы около 39 миллиардов было направлено на гуманитарные нужды, а военная поддержка составила порядка 55 миллиардов евро", - сказано в публикации российского издания.
Там отмечено также, что в Москве неоднократно заявляли: бесконечные поставки вооружений с Запада не создают предпосылок для мирных переговоров, а лишь затягивают конфликт на Украине.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.