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Минобороны Германии усмотрело "решающую фазу" СВО

Минобороны Германии усмотрело "решающую фазу" СВО - 02.07.2026 Украина.ру

Минобороны Германии усмотрело "решающую фазу" СВО

Конфликт на Украине вступил в "решающую фазу". Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус журналистам из Der Spiegel, пишет 2 июля rg.ru

2026-07-02T19:52

2026-07-02T19:52

2026-07-02T19:52

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Пусториус уверен, что Западу следует воспользоваться текущим моментом. Он также поведал, что Украина "срочно нуждается в деньгах"."Германия удерживает статус главного спонсора киевского режима среди европейских стран. Согласно официальным данным федерального правительства ФРГ, суммарный объем помощи Киеву с февраля 2022 года превысил 94 миллиарда евро. Из этой суммы около 39 миллиардов было направлено на гуманитарные нужды, а военная поддержка составила порядка 55 миллиардов евро", - сказано в публикации российского издания.Там отмечено также, что в Москве неоднократно заявляли: бесконечные поставки вооружений с Запада не создают предпосылок для мирных переговоров, а лишь затягивают конфликт на Украине.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, германия, запад, украина, борис писториус, минобороны, der spiegel, прогнозы сво, фрг