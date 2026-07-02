Казахстан готов поставить топливо в Россию в случае официального запроса - 02.07.2026 Украина.ру
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Казахстан готов поставить топливо в Россию в случае официального запроса
Казахстан готов поставить топливо в Россию в случае официального запроса - 02.07.2026 Украина.ру
Казахстан готов поставить топливо в Россию в случае официального запроса
Минэнерго Казахстана заявило о готовности рассмотреть поставки автомобильного топлива в Россию при официальном обращении и наличии свободных ресурсов. Об этом 2 июля сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства
2026-07-02T11:17
2026-07-02T11:17
новости
россия
минэнерго
интерфакс
reuters
украина
казахстан
александр новак
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Министерство энергетики Казахстана выразило готовность рассмотреть вопрос о поставках топлива в Россию, если поступит официальное обращение от российской стороны и будут свободные ресурсы."В случае поступления официальных обращений от правительства РФ о приобретении автомобильного топлива Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ", — пояснили в пресс-службе ведомства.При этом казахстанские власти подчеркнули, что поставки возможны только на взаимовыгодных коммерческих условиях и при условии отсутствия рисков для внутреннего рынка и экономики страны.26 июня министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявлял, что запросов от России не поступало. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало о ведущихся переговорах между сторонами. В тот же день вице-премьер России Александр Новак заявил, что объёмов топлива внутри страны достаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тающие шансы на вступление в ЕС, провалы ВСУ, врунья фон дер Ляйен. Хроника событий на утро 2 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, минэнерго, интерфакс, reuters, украина, казахстан, александр новак
Новости, Россия, Минэнерго, Интерфакс, Reuters, Украина, Казахстан, Александр Новак

Казахстан готов поставить топливо в Россию в случае официального запроса

11:17 02.07.2026
 
© commons.wikimedia.org / Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) / Перейти в фотобанкфлаг казахстан
флаг казахстан - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© commons.wikimedia.org / Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)
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Минэнерго Казахстана заявило о готовности рассмотреть поставки автомобильного топлива в Россию при официальном обращении и наличии свободных ресурсов. Об этом 2 июля сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства
Министерство энергетики Казахстана выразило готовность рассмотреть вопрос о поставках топлива в Россию, если поступит официальное обращение от российской стороны и будут свободные ресурсы.
"В случае поступления официальных обращений от правительства РФ о приобретении автомобильного топлива Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ", — пояснили в пресс-службе ведомства.
При этом казахстанские власти подчеркнули, что поставки возможны только на взаимовыгодных коммерческих условиях и при условии отсутствия рисков для внутреннего рынка и экономики страны.
26 июня министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявлял, что запросов от России не поступало. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало о ведущихся переговорах между сторонами. В тот же день вице-премьер России Александр Новак заявил, что объёмов топлива внутри страны достаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тающие шансы на вступление в ЕС, провалы ВСУ, врунья фон дер Ляйен. Хроника событий на утро 2 июля
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