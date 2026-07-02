Финский политик заявил о росте вовлеченности европейских стран в конфликт с Россией
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети Х заявил, что все больше стран вовлекается в войну против России на территории Украины
Он отметил что Дания дополнительно направит на военную поддержку Украины 670 миллионов евро.
"Все больше и больше стран глубже вовлекаются в войну против России. Европейские деньги используются для убийства русских, включая мирных жителей. Похоже, европейские лидеры не понимают красных линий России", — отметил политик.
Мема добавил, что Финляндия находится в процессе получения ядерного оружия, поскольку до этого отменила запрет на его ввоз и хранение.
По его мнению, Европа не оставляет Москве другого выбора, кроме как отстаивать свою национальную безопасность.
На днях хорватское издание Advance признало, что "Россия права, когда говорит о том, что Запад воюет против нее через посредников".
Подробнее - в материале В Хорватии признали, что Запад использует Украину для военного конфликта с Россией на сайте Украина.ру.
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