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Финский политик заявил о росте вовлеченности европейских стран в конфликт с Россией

Финский политик заявил о росте вовлеченности европейских стран в конфликт с Россией - 02.07.2026 Украина.ру

Финский политик заявил о росте вовлеченности европейских стран в конфликт с Россией

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети Х заявил, что все больше стран вовлекается в войну против России на территории Украины

2026-07-02T12:50

2026-07-02T12:50

2026-07-02T12:46

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Он отметил что Дания дополнительно направит на военную поддержку Украины 670 миллионов евро.Мема добавил, что Финляндия находится в процессе получения ядерного оружия, поскольку до этого отменила запрет на его ввоз и хранение. По его мнению, Европа не оставляет Москве другого выбора, кроме как отстаивать свою национальную безопасность.На днях хорватское издание Advance признало, что "Россия права, когда говорит о том, что Запад воюет против нее через посредников".Подробнее - в материале В Хорватии признали, что Запад использует Украину для военного конфликта с Россией на сайте Украина.ру.

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