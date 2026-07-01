https://ukraina.ru/20260701/v-khorvatii-priznali-chto-zapad-ispolzuet-ukrainu-dlya-voennogo-konflikta-s-rossiey-1080864705.html
В Хорватии признали, что Запад использует Украину для военного конфликта с Россией
В Хорватии признали, что Запад использует Украину для военного конфликта с Россией - 01.07.2026 Украина.ру
В Хорватии признали, что Запад использует Украину для военного конфликта с Россией
Страны Запада воюют против России с помощью Украины. Об этом сообщило хорватское издание Advance
2026-07-01T11:57
2026-07-01T11:57
2026-07-01T11:57
новости
россия
украина
запад
владимир путин
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103004/91/1030049150_0:31:2025:1170_1920x0_80_0_0_69ac6481f3b4f688fb4021d993292ac2.jpg
"Россия права, когда говорит о том, что Запад воюет против нее через посредников. Пока дело ограничивалось помощью украинской обороне, интерпретировать ситуацию еще можно было по-разному, но теперь, особенно в последние несколько недель, происходящее действительно похоже на войну с Россией при помощи Украины. <…> Для Москвы это война против России, пусть ее последствия и возвращаются Западу, как бумеранг", — говорится в публикации.Там же подчеркнули, что Россия обладает огромными территориями, большой индустриальной базой и государственным аппаратом, способным компенсировать военные потери благодаря ресурсам в регионах.В июне президент РФ Владимир Путин обвинил страны НАТО в развязывании войны против России, которая началась с государственного переворота на Украине. По его словам, именно альянс спровоцировал начало боевых действий. Он отметил, что после переворота на Украине Россия была вынуждена взять под защиту жителей Крыма.Подробнее - в материале "Загнать их на войну будет тяжеловато": эксперт о неготовности Европы воевать с Россией на сайте Украина.ру.
россия
украина
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103004/91/1030049150_222:0:2025:1352_1920x0_80_0_0_066f73a02bb30d214b4fd650307fd97c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, запад, владимир путин, нато, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Путин, НАТО, Украина.ру
В Хорватии признали, что Запад использует Украину для военного конфликта с Россией
Страны Запада воюют против России с помощью Украины. Об этом сообщило хорватское издание Advance
"Россия права, когда говорит о том, что Запад воюет против нее через посредников. Пока дело ограничивалось помощью украинской обороне, интерпретировать ситуацию еще можно было по-разному, но теперь, особенно в последние несколько недель, происходящее действительно похоже на войну с Россией при помощи Украины. <…> Для Москвы это война против России, пусть ее последствия и возвращаются Западу, как бумеранг", — говорится в публикации.
Там же подчеркнули, что Россия обладает огромными территориями, большой индустриальной базой и государственным аппаратом, способным компенсировать военные потери благодаря ресурсам в регионах.
В июне президент РФ Владимир Путин обвинил страны НАТО в развязывании войны против России, которая началась с государственного переворота на Украине. По его словам, именно альянс спровоцировал начало боевых действий. Он отметил, что после переворота на Украине Россия была вынуждена взять под защиту жителей Крыма.