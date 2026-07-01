В Хорватии признали, что Запад использует Украину для военного конфликта с Россией - 01.07.2026 Украина.ру
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В Хорватии признали, что Запад использует Украину для военного конфликта с Россией
В Хорватии признали, что Запад использует Украину для военного конфликта с Россией - 01.07.2026 Украина.ру
В Хорватии признали, что Запад использует Украину для военного конфликта с Россией
Страны Запада воюют против России с помощью Украины. Об этом сообщило хорватское издание Advance
2026-07-01T11:57
2026-07-01T11:57
новости
россия
украина
запад
владимир путин
нато
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"Россия права, когда говорит о том, что Запад воюет против нее через посредников. Пока дело ограничивалось помощью украинской обороне, интерпретировать ситуацию еще можно было по-разному, но теперь, особенно в последние несколько недель, происходящее действительно похоже на войну с Россией при помощи Украины. &lt;…&gt; Для Москвы это война против России, пусть ее последствия и возвращаются Западу, как бумеранг", — говорится в публикации.Там же подчеркнули, что Россия обладает огромными территориями, большой индустриальной базой и государственным аппаратом, способным компенсировать военные потери благодаря ресурсам в регионах.В июне президент РФ Владимир Путин обвинил страны НАТО в развязывании войны против России, которая началась с государственного переворота на Украине. По его словам, именно альянс спровоцировал начало боевых действий. Он отметил, что после переворота на Украине Россия была вынуждена взять под защиту жителей Крыма.Подробнее - в материале "Загнать их на войну будет тяжеловато": эксперт о неготовности Европы воевать с Россией на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, запад, владимир путин, нато, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Путин, НАТО, Украина.ру

В Хорватии признали, что Запад использует Украину для военного конфликта с Россией

11:57 01.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU / Перейти в фотобанкУкраина ЕС флаг
Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
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Страны Запада воюют против России с помощью Украины. Об этом сообщило хорватское издание Advance
"Россия права, когда говорит о том, что Запад воюет против нее через посредников. Пока дело ограничивалось помощью украинской обороне, интерпретировать ситуацию еще можно было по-разному, но теперь, особенно в последние несколько недель, происходящее действительно похоже на войну с Россией при помощи Украины. <…> Для Москвы это война против России, пусть ее последствия и возвращаются Западу, как бумеранг", — говорится в публикации.
Там же подчеркнули, что Россия обладает огромными территориями, большой индустриальной базой и государственным аппаратом, способным компенсировать военные потери благодаря ресурсам в регионах.
В июне президент РФ Владимир Путин обвинил страны НАТО в развязывании войны против России, которая началась с государственного переворота на Украине. По его словам, именно альянс спровоцировал начало боевых действий. Он отметил, что после переворота на Украине Россия была вынуждена взять под защиту жителей Крыма.
Подробнее - в материале "Загнать их на войну будет тяжеловато": эксперт о неготовности Европы воевать с Россией на сайте Украина.ру.
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