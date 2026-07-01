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В Хорватии признали, что Запад использует Украину для военного конфликта с Россией

В Хорватии признали, что Запад использует Украину для военного конфликта с Россией - 01.07.2026 Украина.ру

В Хорватии признали, что Запад использует Украину для военного конфликта с Россией

Страны Запада воюют против России с помощью Украины. Об этом сообщило хорватское издание Advance

2026-07-01T11:57

2026-07-01T11:57

2026-07-01T11:57

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"Россия права, когда говорит о том, что Запад воюет против нее через посредников. Пока дело ограничивалось помощью украинской обороне, интерпретировать ситуацию еще можно было по-разному, но теперь, особенно в последние несколько недель, происходящее действительно похоже на войну с Россией при помощи Украины. <…> Для Москвы это война против России, пусть ее последствия и возвращаются Западу, как бумеранг", — говорится в публикации.Там же подчеркнули, что Россия обладает огромными территориями, большой индустриальной базой и государственным аппаратом, способным компенсировать военные потери благодаря ресурсам в регионах.В июне президент РФ Владимир Путин обвинил страны НАТО в развязывании войны против России, которая началась с государственного переворота на Украине. По его словам, именно альянс спровоцировал начало боевых действий. Он отметил, что после переворота на Украине Россия была вынуждена взять под защиту жителей Крыма.Подробнее - в материале "Загнать их на войну будет тяжеловато": эксперт о неготовности Европы воевать с Россией на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, запад, владимир путин, нато, украина.ру