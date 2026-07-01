https://ukraina.ru/20260701/ismail-kadare-ob-albanii-mezhdu-evropoy-i-osmanskoy-imperiey-1079681184.html

Исмаиль Кадарэ об Албании между Европой и Османской империей

Исмаиль Кадарэ об Албании между Европой и Османской империей - 01.07.2026 Украина.ру

Исмаиль Кадарэ об Албании между Европой и Османской империей

В январе этого года самому известному албанскому писателю Исмаилю Кадарэ исполнилось бы 90 лет. До юбилея он не дожил буквально 2 года - 1 июля 2024 года он скончался у себя дома в Тиране. Его 15 раз выдвигали на Нобелевскую премию. Первый русский переводчик писателя Василий Тюхин, рассказал изданию Украина.ру, как о самом Кадарэ, так и об Албании

2026-07-01T16:00

2026-07-01T16:00

2026-07-01T16:11

история

исмаиль кадарэ

энвер ходжа

василий тюхин

александр чаленко

коммунизм

албания

хрущев

османская империя

история

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Писатель появился на свет в Гирокастре 28 января 1936 года. В этом городе, кстати, родился и основатель и первый глава коммунистической Албании Энвер Ходжа (1908-1985). В 1959-61 г.г. учился в Москве в Литературном институте. Тогда же в СССР был издан сборник стихотворений Исмаиля Кадарэ с предисловием поэта Давида Самойлова. В 1989 году "Иностранной литературе" при Чингизе Айтматове появился его самый известный роман "Генерал мертвой армии" в переводе Василия Тюхина.В 1990 году Кадарэ бежал из Албании во Францию. В последующие годы жил между Парижем и Тираной. Стал лауреатом многочисленных литературных премий, в том числе и Международной Букеровской премии (2005). Умер в Тиране в возрасте 88 лет от остановки сердца.- Василий Васильевич, в творчестве Исмаиля Кадарэ османы являются олицетворением темной, азиатской, мракобесной, тоталитарной силы, которая накрыла Албанию и не дает ей быть свободной страной. В переведенном вами романе "Дворец сновидений", который был написан и издан при "албанском Сталине" – товарище Энвере Ходже – любому здравомыслящему человеку очевидно, что "османы" являются метафорой коммунистической власти в Албании.- Мне кажется, в романе все глубже, не в координатах "плохо-хорошо" или "тоталитарная-свободная". С одной стороны, маленькая страна потеряла свою независимость, с другой – приобрела полмира, став частью гигантской империи.А вот систему тоталитарного контроля бессознательного можно трактовать как аналог не только партийной власти в народной республике, но и любого контроля над сознанием, подсознательным – алгоритмы соцсетей, цифровые профили пользователей, поведение в интернете. Там описаны алгоритмы обработки информации, которая является неопределенной, смутной, допускающей разные толкования, и возникающие при этом проблемы. Это невероятно актуальная книга.- Но тогда почему именно османы?- Албания была частью Османской империи полтысячелетия. И представители албанских кланов входили в управленческую элиту империи. Это реальная история Албании, просто немного альтернативная.- Как такой роман вообще был допущен к изданию в 1981 году, и как после этого Кадарэ не был отправлен в местный ГУЛАГ?- А вот как роман был пропущен в печать, это особая история. Сначала Кадарэ опубликовал в сборнике рассказов первые две главы романа под названием "Сотрудник дворца сновидений". Там вообще непонятно, что происходит. Ну, некая стилизация в духе исторических романов, которая прошла незамеченной со стороны критики. А потом, год спустя, он отдал в публикацию роман целиком. Сотрудники издательства, считавшие это переизданием, даже особенно не вчитывались.Разразился страшный скандал, Кадарэ обвиняли с самых высоких трибун и грозили ему ужасными карами. Роман был запрещен и снят с продажи, но за несколько недель весь двадцатитысячный тираж был уже полностью раскуплен. Все ограничилось жесткой критикой, все-таки Кадарэ был самым известным в мире албанцем после Энвера Ходжи, а издания его книг за рубежом были источником твердой валюты для Албании.- Исмаиль Кадарэ уже после свержения коммунистического режима призвал албанцев вернуться в католицизм, религию предков и сам перешел во Франции в католицизм. Лидер косовских албанцев Ибрагим Ругова перед смертью тоже перешел в католицизм. Католицизм активно поддерживал пятый президент Косово Хашим Тачи, которого обвиняют в военных преступлениях. К тому же нельзя забывать и о том, что главным национальным героем Албании, как известно, является Скандербег – Георгий Кастриоти – по вероисповеданию православный христианин. Насколько сейчас в Албании и Косово сильно движение перехода из ислама в христианство?- Для начала я хотел бы отделить факты от домыслов. Исмаиль Кадарэ не сменил веру, перейдя в католицизм из мусульманства, потому что он не был ни мусульманином, ни католиком. Он был атеистом. Его семья была мусульманского происхождения, из бекташей (суфийский орден, практика и идеология которого серьезно отличается от традиционного ислама – прим.), и поэтому в свидетельстве о рождении, оформленном в королевской Албании, указано, что он мусульманин.Слухи о переходе Ибрагима Руговы в католичество это всего лишь слухи. Хашим Тачи, действительно, участвовал в мероприятиях, связанных с католической церковью, но это лишь подтверждает тезис о веротерпимости албанцев.Если говорить о смене веры, то скорее можно рассуждать о том, что коммунист Кадарэ стал европейским либералом и антикоммунистом. Но для нас это как раз неудивительно, ведь он, по сути, был нашим московским писателем-шестидесятником, и его современники, вроде Василия Аксенова или Виктора Некрасова прошли этот путь раньше него. Здесь нет албанской специфики. Это предмет для изучения в широком контексте – цензура, амбиции, личные обиды, необходимость ходить на партсобрания, заниматься самокритикой, размер зарубежных гонораров, необходимость получать разрешение при выезде за границу и так далее.Как все это влияет на воззрения писателя. Насколько искренними они были коммунистами и насколько искренними антикоммунистами стали. Это сложный вопрос. В романе "Хроника в камне" Кадарэ описывает, как ребенком слышал революционные коммунистические высказывания своих дядьев и "реакционные" традиционалистские – своего отца. Он научился воспринимать такие вещи немного со стороны, осознавая наличие противоположных точек зрения. Он всегда как бы над этим, не внутри системы.Сутью дискуссии о католицизме был поиск албанской идентичности. Кадарэ не призывал албанцев вернуться в католицизм. Он всю жизнь боролся за то, чтобы оторвать Албанию от Востока и вернуть ее на Запад, в Европу. Поскольку он писатель и привык мыслить яркими образами, то зачастую он использовал неточную терминологию, что приводило к искаженным трактовкам.К примеру, он употреблял термин "католичество" вместо "христианства", и это приводило к откровенной путанице и критике со стороны оппонентов. Кадарэ, к примеру, заявлял, что католичество уже тысячу лет является своего рода стержнем албанской идентичности, а мусульманству всего пятьсот лет, и оно было следствием пятисотлетней оккупации Албании Османской империей.Кадарэ был неправ, и никакого католицизма в Албании тысячу лет назад, до раскола церкви, не было. Была единая христианская религия, и с тем же успехом можно утверждать, что албанцы были православными. Линия раскола прошла как раз по Албании, католики на севере, православные на юге. Но дело в том, что для албанцев важнее следование обычаям, гораздо более древним, чем современные религии. Поэтому никакие албанцы-католики не стали бы воевать с соседями-православными из-за filioque (спор о том, исходит Святой Дух только от Бога-Отца (православие) или от Бога-Отца и Бога-Сына (католицизм), положил начало разделению единой Христианской церкви на Православную и Католическую в 1054 году– прим.).Кадарэ приписали утверждения, что католицизм исконная религия, а православие это отколовшиеся от католицизма албанцы, сменившие веру. Кадарэ как раз этого не говорил, он рассуждал в рамках дихотомии мусульманство – католичество. Мусульманство символизировало Восток, османское угнетение, отсталость, тиранию, а католичество – Запад, Европу, свободу и процветание. Вы что выбираете? Главное, правильно сформулировать вопрос: "Деточка, ты хочешь в милицию или на дачу?".Самые тяжелые конфликты – с ближайшими соседями, потому что многовековая история совместного проживания позволяет найти огромное количество поводов для претензий – кто пас овец в этой долине пятьсот лет назад? Кто угнал лошадей триста лет назад? И все эти претензии будут обоснованы со всех сторон.Жаль, что наша пропаганда ведется на это, пытаясь внушать, что Косово – исконный священный православный край, который захватили мусульмане– албанцы. И вспоминают при этом битву с турками на Косовом поле. То есть, подразумевается, что православные сербы воевали с мусульманами - турками и албанцами. А в этой битве христиане – и сербы, и албанцы – вместе бились с мусульманами, и для албанцев этот край ничуть не менее священен, и они там такие же исконные жители, как и сербы. А вот как этот конфликт раздувается в наши дни, кто, когда и какие ошибки совершил, и какую ему придают религиозную окраску – это уже на совести политиков.Мое личное мнение – Кадарэ ошибся, выбрав католичество в качестве стержня албанской идентичности. Албанский язык – один из древнейших индоевропейских языков, по оценке некоторых лингвистов ему больше четырех тысяч лет, он современник вымершего тохарского. Албанцы смогли уцелеть в своих диких горах во многом именно благодаря тому, что никто другой не смог бы там выжить. Захватчиков не привлекали горные ущелья.Говорят, в горах Албании есть селения, до которых так никогда и не смогли добраться никакие чужаки – ни османы пятьсот лет назад, ни карательные подразделения войск СС во время Второй Мировой войны. Албанцы продолжали петь свои древние песни, их древний эпос современен гомеровскому. На их древние обычаи и верования наслаивались древнегреческие, затем римские, славянские, османские.Я подробно написал об этом в предисловии к американскому изданию моего романа "Белый капедан". В историческом плане христианство лишь ненамного старше мусульманства. А вот суровые обычаи, регулировавшиеся устным сводом обычного права – Кануном – были всегда.Как сказал один из албанских классиков: религия албанца – албанство. В первую очередь они – албанцы, а потом уже мусульмане, католики, православные.- Возможно, я выскажу ересь, но мне кажется, что провозглашение в 1967 году Албании, где до 70% граждан были мусульманами, первым в мире атеистическим государством, сыграло положительную роль: сейчас благодаря этому современная Албания абсолютно светское, секулярное государство с высоким уровнем терпимости. В 2019 году я был в Тиране и не видел там ни одной девушки в хиджабе – одни мини-юбки и джинсы в обтяжку. Правильно ли я расставил причинно-следственные связи?- Я бы расставил причинно-следственные связи в обратном порядке – именно потому, что албанцы вообще не сильно религиозны, и стало возможным объявление Албании полностью атеистической страной.Мусульманство внедрялось на бытовом уровне – мусульмане платили меньше налогов. Сначала беи и байрактары приняли ислам, а потом и простые албанцы. При этом вполне возможны были ситуации, когда глава семьи стал мусульманином, а все остальные члены семейства остались христианами. Не было никакого религиозного фанатизма. Соседи вместе отмечают и Пасху, и Ураза-Байрам. В центре Тираны рядом стоят мечеть, католическая и православная церкви. Никого это не беспокоит. А девушки ходят в мини-юбках.- Период коммунистического правления в Албании (1944-1990) под руководством Энвера Ходжи и Рамиза Алии принято оценивать негативно. А есть ли в этом периоде положительные стороны? Если да, то какие?-Послевоенная Албания была одной из беднейших стран Европы, и можно лишь предполагать, по какому пути могло бы пойти ее развитие при другом сценарии. При народной власти были заложены основы промышленности, добычи полезных ископаемых, образования, здравоохранения, культуры. Можно лишь сказать, что нам албанцы претензий предъявить не могут – наших войск на территории Албании не было, их собственная партизанская коммунистическая армия спустилась с гор и вырезала всех противников.Хрущева можно обвинить в том, что он подло поступил, внезапно прекратив поставки продовольствия в Албанию в результате политических разногласий, и албанцам пришлось пережить "зиму великого одиночества", но до этого СССР оказывал помощь в очень большом объеме. Оказали бы США помощь в большем объеме, если бы албанцы не были коммунистами? Можно лишь гадать. Но коммунистами они стали сами.Вот что можно безоговорочно поставить в заслугу народной власти, так это создание единого албанского литературного языка в 1970-е годы. Это ликвидировало возможность конфликтов на внутриэтнической основе – между гегами (северные албанцы – прим.) и тосками (южные албанцы – прим.). В каких-то аспектах разница между гегским и тоскским диалектами больше, чем между русским и украинским языками. Сейчас язык един, и в Албании, и в Косово, и у албанских меньшинств в других странах, хотя в каждом селе остались свои говоры.- Кадарэ в конце 50-х – начале 60-х учился в Москве, в знаменитом Литературном институте. После разрыва отношений между Албанией и СССР он в 1962 году хотел в Праге сбежать в СССР. Советское посольство одобрило его намерения и даже сняло ему конспиративный номер в гостинице. Почему он несмотря на это намерение все же вернулся в Албанию? Не жалел ли он об этом потом?- Это была история, достойная пера Достоевского. Кадарэ, казалось, принял окончательное решение, тщательно подготовился, все спланировал. Но подспудно он все-таки осознавал, как его бегство отразится на всей его семье, на невесте, друзьях. Уже обратившись за политическим убежищем в советское посольство и устроившись в номере гостиницы под конспиративным именем, он вдруг решил сходить в гостиницу, где жила албанская делегация. А потом все откладывал момент бегства, рассчитывал, когда ему удобнее будет убежать. И в результате улетел в Албанию.Как писала в своих воспоминаниях его жена Елена, когда они пролетали над территорией России по пути куда-то на Дальний Восток, он смотрел на бескрайние просторы тайги и сказал что-то вроде того, что если бы он сбежал тогда в СССР, то мог бы пропасть бесследно где-то здесь, и никто не знал бы, где его могила. Это, конечно, лирическое преувеличение, но в целом, судя по всему, он был вполне доволен своим удачным побегом во Францию в 1990 году и не жалел, что не сбежал в СССР.- О своем пребывании в Москве Кадарэ написал в книге "Сумерки степных богов". Собираетесь ли вы перевести на русский эту книгу? Рассказывается ли в книге о гонениях на Пастернака из-за романа "Доктор Живаго" и присуждения ему Нобелевский премии, чему Кадарэ был свидетелем? Известно, что Ходжа идеологически воевал с Хрущевым. Это как-то отразилось на том, что "врага" Никиты Сергеевича после травли стали активно переводить и издавать в Албании?- Да, в принципе я хотел бы перевести еще "Сумерки степных богов", которые можно было бы издать в одном томе с книгой "Когда властители в раздоре", это не очень большие тексты. Это как бы скобки, в которые заключено все творчество Кадарэ, и характерно, что связаны эти книги с Россией и русской культурой.Интересно, что книгу, в которой в негативном ключе описана кампания Хрущева против Пастернака, удалось издать в Албании, где, как писал Кадарэ, Пастернака бы просто расстреляли в похожей ситуации. Дело в том, что Хрущев был врагом номер один, и это позволило опубликовать такой роман. А вот самого Пастернака отнюдь не переводили и не издавали, он был объявлен писателем враждебным и буржуазным.- Как лично вы оцениваете художественный уровень политических романов Исмаиля Кадарэ "Великая зима" о разрыве советско-албанских отношений в начале 60-х и "Концерт в конце зимы" о разрыве ходжаистской Албании и Китая Дэн Сяопина? Это были конъюнктурные сочинения, чтобы получить себе защиту и индульгенцию от возможных репрессий в будущем?- Да, конечно, это были произведения, связанные с текущей политикой, но, если они написаны мастером, это в любом случае будет интересно, а если он к тому же получил возможность пользоваться секретными архивами ЦК партии и получил доступ к стенограммам и другим оригинальным документам, это лишь увеличивает их ценность.При этом вряд ли Кадарэ планировал: "а вот получу-ка я себе индульгенцию от возможных репрессий в будущем". Обычно речь идет о реактивных действиях. Написал поэму "Красные паши", не подумав хорошенько, предложил в печать, запахло жареным, надо срочно каяться и заниматься самокритикой, чтобы вот именно сейчас, в данный момент не оказаться репрессированным.Писатель пишет книги. Если в руки попадает интересный материал, можно попробовать написать хороший роман, издать его, получить гонорар. А написание индульгенции под свои будущие грехи – это как-то слишком сложно.От редактора: казалось бы, какое отношение имеет албанский писатель, пусть даже самый популярный, к проблемам России и Украины? Прямого, пожалуй, нет, но мы видим много аналогий с духовными исканиями интеллигенции коммунистического и посткоммунистического периода, с особенностями "национального возрождения" (чтобы это ни значило). В частности на примере Кадарэ видно, что попытка откреститься от традиционной религии вполне может быть самостоятельным выбором нацбилдеров - без вмешательства западных спецслужб. За двадцать пять лет, прошедших после первых атак Запада на постсоветском пространстве ничего принципиально не изменились – поскольку Россию нельзя победить на поле боя, её необходимо взорвать изнутри. Подробнее - в материале И видел Путин далеко. На много лет вперёд

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история, исмаиль кадарэ, энвер ходжа, василий тюхин, александр чаленко, коммунизм, албания, хрущев, османская империя, украина.ру