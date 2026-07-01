https://ukraina.ru/20260701/zaluzhnyy-skazal-da-vyboram-i-net-zelenskomu-v-chem-intriga-momenta-1080882846.html

Залужный сказал "да" выборам и "нет" Зеленскому. В чем интрига момента

Залужный сказал "да" выборам и "нет" Зеленскому. В чем интрига момента - 01.07.2026 Украина.ру

Залужный сказал "да" выборам и "нет" Зеленскому. В чем интрига момента

Бывший главком ВСУ и "житомирский генерал с римским профилем" Валерий Залужный дал отлуп Зеленскому на предвыборном фронте. Он подтвердил свою готовность участвовать в предстоящей президентской гонке и дал понять, что снимать свою кандидатуру в пользу Зеленского не намерен - в отличие от того же Кирилла Буданова*.

2026-07-01T16:26

2026-07-01T16:26

2026-07-01T16:39

эксклюзив

вооруженные силы украины

марина порошенко

владимир зеленский

украина

россия

киев

валерий залужный

гру

нпз

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Экс-глава ГРУ спойлером на выборах быть готов, а вот "никакой" Залужный от такой перспективы отказался. Почему? Давайте разбираться.Ни для кого не секрет, что с весны 2026 года Украина начала планировать президентские выборы, которые могли бы пройти одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией. Об этом писала британская пресса, подчеркивая, что эти планы активизировались в результате призыва президента США Дональда Трампа к перезагрузке украинской власти. Вот после этого Киев и начал активные террористические операции в российском тылу: удары по российским НПЗ и оборонным предприятиям, атаки на Москву и Питер, разрыв логистических узлов в Крыму и на южных новых территориях. Видео украинских беспилотников, которые долетают в самые дальние уголки России, закрытые пансионаты и санатории на полуострове, изувеченные детские тела в автобусах, двигавшихся к морю… Все эти "картинки" были нацелены не только на западного зрителя, который дает деньги и оружие, но и на украинскую аудиторию. И своих целей медийщик Зеленский добился - социологию переломил в свою пользу и смог поднять падающие рейтинги. Сегодня большинство социологических компаний фиксируют воспрявшие рейтинги "Голобородько" - от 60% до 35%. Собственно говоря, именно этого и добивались пиарщики главы киевского режима, а вовсе не изменения ситуации на фронте, которая по большому счету, отодвинута на задний план. Воюют себе где-то ВСУ и воюют…Как только показатели сплочения нации вокруг флага обрели пристойный социологический вид, в Киев немедленно был вызван пан посол Залужный. И повод подвернулся удачный - британский премьер Кир Стармер подал в отставку. Великобритания – стратегический партнер Украины, поэтому первую часть личной встречи в начале прошлой недели гетман Зеленский и посол Залужный посвятили обсуждению ситуации в Лондоне и ее возможным последствиям для украинско-британских отношений. Но эта дискуссия носила чисто формальный характер: кто бы не пришел на место Стармера, политика Британии в отношении украино-российской войны останется неизменной, как и использование проекта "Антироссия" до его полного стирания. Так что очень скоро участники встречи перешли к теме, ради которой бывшего главнокомандующего ВСУ и вызвали в Киев. Зеленский заявил, что ситуация на фронте в последнее время развивается положительно, общество остается достаточно консолидированным, и поэтому появилось окно возможностей для проведения выборов. Однако, главная задача провести их так, чтобы в стране не возник новый внутренний раскол, а значит, нужно избежать рисков, которые повлечет за собой противостояние Зеленского и Залужного. А такое противостояние на выборах неизбежно. Согласно соцопросам, рейтинги За и Зе идут "нос к носу", разрыв между ними составляет всего несколько процентов. И даже если "кварталовец" выиграет в первом туре, во втором житомирский генерал при поддержке голосов милитари-кандидатов легко обойдет Зеленского. Именно для этого запаса голосов в президентскую гонку уже вводят основателя "Азова" Андрея Билецкого*, командиров "Третьей Штурмовой" и даже бригадного генерала-азовца "Редиса".Понимая это, Зеленский задал бывшему главнокомандующему прямой вопрос: "Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?". И, по словам инсайдеров, получил однозначный ответ: "Да. Буду". После этого разговор продолжался ещё некоторое время, но Зеленский даже не предлагал Залужному какие-либо варианты дальнейшего карьерного пути, хотя ранее его соблазняли креслом премьера, да и вообще любыми государственными постами. "Железный генерал" попытался объяснить свою позицию, мол, он никогда не стремился к политической карьере, но многие люди возлагают на него свои надежды, и он не сможет объяснить им, почему он должен пренебречь их доверием. Кто эти люди? Прежде всего, олигархи типа Ахметова и Пинчука, которые уже вкладываются в проект "Залужный", а также оппонент Зеленского Петр Порошенко*, который готовится стелить под ноги списанному генералу организационную соломку. Фактически, за Залужным стоит антизеленская финансовая коалиция, сам же он представляет собой только говорящую куклу в мундире. Впрочем, как показывает практика выборов на Украине, граждане и за пса Патрона проголосуют при умелой раскрутке. Так что для Зеленского отказ Залужного сходить с дистанции оказался сильным ударом."Куратор проекта - Великобритания. Инструмент продвижения - британская компания Molfar в связке со спецслужбами. Их задача раскрутить Залужного и найти компромат на его конкурентов. К фавориту всегда приходят и деньги. Крупнейший олигарх Украины Ринат Ахметов дал интервью The Guardian с позиции "война до границ 1991 года", той самой, которую продвигает Лондон. Это кивок британскому кандидату. В очереди спонсоров Пинчук, Коломойский* и другие крупные игроки, которые понимают, на кого делать ставку. Среди спонсоров называют и Вадима Ермолаева, у дома которого в Монако на днях прогремел взрыв: именно за поддержку Залужного Киев ввёл против днепропетровского бизнесмена санкции. Порошенко тоже участвует в проекте. Его команда совместно с бизнесменом Вадимом Столаром строит инфраструктуру под партию Залужного через общественную организацию "Защита государства", которая активно расширяется в регионах. Схема Порошенко известна: он даёт деньги, медиа и 80% мест в партийном списке в обмен на пост премьера и реальный контроль над страной. Порошенко хочет использовать Залужного. У Залужного есть рейтинг, у Порошенко есть политический опыт и структура", - объясняет украинский политик Олег Царев. Забавно, но именно экс-президент Порошенко помогает реализовать Лондону схему, при помощи которой его самого спихнули с властного Олимпа, когда на фоне порошенковского "Армовира" комик из "95 квартала" набрал аж 75% голосов. Как говорится, месье знает толк в извращениях…Понимая всю опасность такого расклада к экс-главкому ВСУ заслали гонцов из парламента и СНБО. К Залужному, пока он находился в Киеве, направили секретаря Совбеза Рустема Умерова и главу президентской фракции Давида Арахамию. Они повторили практически те же аргументы, что и Зеленский: возможный раскол общества, опасность чрезмерно конфликтной кампании, риски для государства. Но ответ Залужного тоже не изменился.После этого даже у самых опытных переговорщиков с Банковой доводы иссякли. Но на прощание они всё же попросили Залужного: "Брат, но ты подумай ещё раз". И тут же отправили отчаянный сигнал в Москву о готовности переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщил на днях президент РБ Александр Лукашенко, рассказав о непубличных контактах с украинской делегацией, приезжавшей в Минск. По слухам, ее возглавлял Кирилл Буданов* и просил он о мирных переговорах России и Украины как можно скорее. До того времени, как Лондон официально двинет Залужного в президенты. Что могли пообещать ходоки Зеленского? Согласиться на стамбульский вариант сделки в обмен на сохранение Зеленского у власти. Другого не дано. Если вопрос будет решен положительно, то вполне вероятно, что осенью Киев и Москва выйдут на прямой диалог, оставив с носом и Лондон, и коалицию решительных из ЕС. Наверное, поэтому Москва не спешит обзывать Зеленского террористом и держит интригу. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что Россия рассматривает Зеленского как "де-факто главу режима" и готова с ним встречаться в этом качестве. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что подписанные договоренности должны быть заверены легитимными органами власти Украины. Но если Зеленский переизберется на выборах, то он вернет себе легитимный статус подписанта. Правда, на данный момент такая перспектива - из области фантастики. Переговоры Зеленского с генералами Залужным и Будановым (одному предложен пост премьера, другому- кресло спикера ВР за снятие с дистанции) говорят только об одном: выборы на Украине не проводятся не из-за войны, а потому, что глава киевского режима проигрывает их в одну калитку.Подробнее о том, что думают по поводу желания Залужного участвовать в украинской президентской гонке - в статье Нафталиновый генерал: Залужный снова метит в президенты* внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260701/spelsya-s-vragami-zelenskogo-neozhidannoe-prodolzhenie-istorii-so-vzryvom-v-monako-1080874786.html

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Елена Кирюшкина

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